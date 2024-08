Tévhitek a visszértágulatokról

Tévhit az is, hogy a visszeresség csak női probléma. Igaz, hogy a nők esetében nagyobb a kockázat, egyes felmérések szerint a hölgyek mintegy 25 százalékánál alakul ki élete során a visszérbetegség. Az elváltozás azonban a férfiakat is érinti, 10-15 százalékuknál szintén megjelennek a szemmel is látható visszerek.