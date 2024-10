Kompressziós terápia a visszeresség kezelésében

Olasz kutatók szerint a kompressziós zokni nappali viselése a vénás elégtelenségben is szenvedő betegekben csökkenti az alvási apnoe vagy más néven éjszakai légzéskimaradás tüneteit is.

Amikor a vénák már nem képesek a vért visszajuttatni a szív felé, a lábakban felhalmozódott folyadék éjszaka, fekvő helyzetben kezd visszaáramlani a fej irányába, a nyaki szövetekben felgyülemlik és a gége ismétlődő összeeséséhez, így légzéskimaradáshoz vezethet.

A tudósok arról számoltak be, hogy ha vénás elégtelenségben szenvedő betegek egy héten keresztül napközben kompressziós zoknit viseltek, az óránkénti légzéskimaradások száma 36%-kal csökkent. Ennek hátterében az állt, hogy a kompressziós harisnyát viselő betegeknél napközben kevesebb folyadék gyűlt össze az alsó végtagokban és emiatt csökkent az éjszaka folyamán a nyakba áramló folyadék mennyisége is. (Dr. Kósa Éva angiológus, Oxygen Medical)