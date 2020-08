Visszérpanaszok? Készülni kell a kánikulára!

A visszérbetegség sajnos nemcsak esztétikailag zavaró, de kezeletlenül súlyos szövődményekhez vezethet, megelőzéséért viszont sokat tehetünk. Dr. Sepa György, sebész, érsebész hasznos tanácsokkal szolgált.

A hajlam örökölhető, de életmóddal befolyásolható

Utazás alatt fokozottabban leselkedik ránk a trombózis veszélye Itt a nyár, és az emberek ilyenkor kikapcsolódni utaznak a vízpartokra, szép hegyekbe, turistaparadicsomokba. Azok, akik nem olyan szerencsések, hogy ilyen hely közelében lakhatnak, bizony sokszor igen hosszú utat kell, hogy megtegyenek, ami sajnos nem veszélytelen, mivel a több órás zötykölődés akár trombózishoz is vezethet. Utazás alatt fokozottabban leselkedik ránk a trombózis veszélye

Sajnos, a visszérbetegségre való hajlam genetikailag meghatározott, jó hír viszont az érintetteknek, hogy életmódunkkal sokat tehetünk a megelőzésért, karbantartásért.

- A hosszú állás a vénás véráramlás egyik fontos feltételét, a környező izmok munkáját lehetetleníti el, így különösen álló foglalkozásúaknak elengedhetetlen a rendszeres mozgás.

- A terhesség önálló rizikófaktor, nem csak az láb, de a gáttáji és a kismedencei vénatágulatok kialakulásának szempontjából is. Fontos, hogy az érintett kismamák konzultáljanak érsebésszel is!

-A visszerek állapota a kánikulában azért romlik, mert a melegben az erek kitágulnak, ami azt eredményezi, hogy a billentyűk nem zárnak teljesen, a véráram megfordul bennük és vénás pangást okoz. Emiatt rosszabbodnak a panaszok. Éppen ezért nyáron különösen fontos a kezelés, a kompressziós harisnya viselése, még enyhe panaszok esetén is.

Tippek megelőzéshez, karbantartáshoz

1. Váltózuhany

Akár naponta többször is alkalmazhatunk váltózuhanyt, amikor felváltva meleg, majd hideg vizet folyatunk a vádlinkra, hideg vízzel befejezve a folyamatot. Ez kiváló értorna és vérkeringés-serkentő.

2. Értorna

Ha lehet, ne álldogáljunk túl hosszú ideig! Amennyiben muszáj ezt tennünk, rendszeresen tornáztassuk, mozgassuk meg a lábujjakat, a lábszárat, és szabadidőnkben sportoljunk. Napközben viseljünk kompressziós harisnyát, esténként pedig polcoljuk fel a lábat, és végezzünk értornát, ami kiüríti az ereket.

3. Cipőviselés

Kerüljük a túl magas sarkú cipőket, ideális az 5 centi alatti sarokmagasság. A túl magas sarok viselése esetén ugyanis másként feszül a lábszárizomzat, jelentősen csökken az izompumpa, ami a vér visszaáramoltatását szolgálná.

4. Testsúly

Életmódváltással ajánlatos leadni az esetleges túlsúlyt, hogy minél kevesebb súlyt kelljen a lábaknak cipelnie.

Orvosi segítséggel

-Ha bárki láb- és bokadagadást, lábszárfájdalmat, a bőr bepirosodását, nyomásérzékenységet érzékel magán, vagy észreveszi, hogy a gáttájon jelentek meg visszerek, feltétlenül forduljon orvoshoz – javasolja dr. Sepa György, az Oxygen Medical sebésze, érsebésze. - Csak szakember döntheti el, milyen módszer lesz az adott esetben optimális. A műtét a tágultvisszerek eltávolításával, a szklerotizáció pedig speciális anyag vénába fecskendezésével elzárja, és ezzel megszünteti az adott érszakasz visszértágulatát.

Az egyik legkíméletesebb eljárás a rádiófrekvenciás visszér-eltávolítás, mely bizonyos esetekben még a lézeres kezelésnél is kevésbé fájdalmas. Az eljárás előnye még, hogy bármely testrészen elvégezhető, beleértve az arcot, a térd és boka környékét, amelyet egyébként nagyon nehéz kezelni. A kezelést követően nincs szükség kompressziós harisnya alkalmazására, a napozás sem jelent akadályt – így nyáron is elvégezhető a beavatkozás. Azonban mivel minden eset egyedi, csakis a személyes konzultáció alapján dőlhet el, kinek milyen eljárás válhat be.

A hosszú utak veszélyeit érdemes komolyan venni Az már régóta ismert, hogy a hosszabb utazás növeli a trombózis kialakulásának kockázatát. Elsősorban a repülőutakkal kapcsolatban halljuk ezt gyakran, ám a kockázat a jármű fajtájától függetlenül bármely hosszabb utazás során fokozott. A hosszú utak veszélyeit érdemes komolyan venni

