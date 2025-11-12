Húgyhólyagkövesség - A hólyagkövek okai, tünetei, kezelésük, megelőzésük

A hólyagkő (cystolithiasis) a húgyhólyagban kialakuló vagy odavándorló kristályos ásványi lerakódás. Bár a vesekövekhez képest ritkább, a panaszok sokszor jelentősek, és kezeletlenül komoly szövődményeket is okozhat.

Hogyan alakul ki a hólyagkő?

A húgyhólyagban kialakuló kövek képződésének alapja a vizelet pangása: ha a hólyag nem tud teljesen kiürülni, a vizelet besűrűsödik, majd az ásványi anyagok (kalcium, foszfát, húgysav, cisztin stb.) kicsapódhatnak, kristályosodhatnak, mint egy túltelített oldatban. A folyamat lassú, és nagyon sokáig tünetmentes lehet. Más esetben a kövek a vesében is képződhetnek, majd a vesekövek a húgyhólyagba kerülnek és itt méretük tovább növekszik.

Lehetséges okok és hajlamosító tényezők

Leggyakrabban középkorú és idősebb férfiaknál fordul elő, de bármely életkorban előfordulhat. Nőkben is kialakulhat a kő, de náluk az anatómiai viszonyok miatt (rövidebb húgycső) sokkal ritkábban.

A hólyagkövek kialakulása gyakoribb az alábbi állapotok fennállása esetén:

  • Prosztatamegnagyobbodás (BPH) – leggyakoribb ok férfiaknál.
  • Húgycsőszűkület, hegesedés – akadályozza a vizelet szabad áramlását.
  • Idegrendszeri eredetű hólyagzavar (neurogén hólyag) – pl. gerincvelő sérülés, sclerosis multiplex.
  • Tartós katéterviselés – különösen, ha a katéter nem steril körülmények között kerül cserére.
  • Hólyag-diverticulum (fali kiboltosulás) – vizelet panghat benne.
  • Ismétlődő húgyúti fertőzések – főleg ureáz-termelő baktériumok (pl. Proteus) okozta fertőzések.
  • Veséből lehúzódott kő – ha a vesekő nem tud távozni, a hólyagban megakad és tovább nő.
  • Idegen test (pl. varrat, katéterdarab) körül is kialakulhat kőmag.

Tünetei – Mikor gyanakodjunk hólyagkőre?

A tünetek sokszor a kő méretétől és helyzetétől függenek. Gyakori tünetek:

  • Vizelési nehézség, elakadás – a kő elzárhatja a húgycsövet.
  • Hirtelen jelentkező, alhasi fájdalom vizeléskor.
  • Sürgető vizelési inger, gyakori vizelés, de csak kevés vizelet ürül.
  • Véres vizelet (haematuria) – a hólyagfal irritációja miatt.
  • Égő, csípő érzés, húgyúti fertőzés tünetei.

A kisebb hólyagkövek mozgékonyak, így vizelés közben változhat a panasz erőssége. Időnként a vizelés megszakad, majd testhelyzet-változtatás után újraindul – ez tipikus hólyagkő-tünet. Nagyobb hólyagkövek esetén a vizelés teljesen elakadhat, ami sürgősségi állapot!

Hólyagkő vagy vesekő?
A húgyhólyagkövességnek jellegzetes tünetei vannak, melyek megkülönböztetik a vesekövek esetén kialakuló tünetektől. Hólyagkövesség esetén a fájdalom az alhasban jelentkezik és inkább égő jellegű, míg vesekő esetén a deréktáji, görcsös fájdalom jellemző. A vesekő ritkábban jár vizelési panaszokkal és jelentkezése nem függ össze a mozgással, míg hólyagkövesség esetén tipikus a vizelési nehézség, a sürgető vizelési inger és a vizelet testhelyzetfüggő akadozása.

Diagnózis, szükséges vizsgálatok

A diagnózis általában gyorsan felállítható, ha a beteg urológushoz kerül. Alapvető vizsgálatok:

  • Anamnézis, fizikális vizsgálat – panaszok, vizeletürítés jellege, korábbi kőbetegség, családon belüli halmozódás, prosztata tapintásos vizsgálata.
  • Vizeletvizsgálat – laboratóriumi analízis segítségével vér, genny, baktérium, kristályok kimutatása.
  • Ultrahang – egyszerű, fájdalommentes, a legtöbb hólyagkő jól látható.
  • Röntgen (natív hasi felvétel) – a legtöbb kő sugárfogó, jól felismerhető.
  • Cisztoszkópia (hólyagtükrözés) – endoszkópos vizsgálat, mellyel a kő mérete, száma, elhelyezkedése pontosan megállapítható, kicsi kőméret esetén terápiás megoldás is lehet.
  • CT (komputertomográfia) – szükség esetén, ha a diagnózis nem egyértelmű vagy több szerv érintett.

A húgyhólyagkövek típusai

A kövek kémiai összetétele és kialakulásuk háttere eltérő lehet.

Leggyakoribb hólyagkő-típusok
Kőtípus Jellemző Háttere
Kalcium-oxalát / foszfát Leggyakoribb Vizeletpangás
Húgysavkő Savanyú vizelet, húgysavtúltengés Pl. köszvény, purinban gazdag étrend
Struvit (magnézium-ammónium-foszfát) Ureáz-termelő baktériumok hatására Fertőzéses eredetű
Cisztinkő Már fiatalon jelentkezhet Ritka, öröklött anyagcserezavar (cisztinuria)

Hólyagkő
Veséből leszálló hólyagkő

Kezelés hólyagkövesség esetén

1. Konzervatív kezelés

Kisebb kövek esetén lehet törekedni a kövek spontán (természetes úton, a vizelettel történő) távozásának elősegítésére, valamint a kőképződést elősegítő okok rendezésére. A konzervatív, azaz invazív beavatkozással nem járó kezelés részei:

  • Bőséges folyadékbevitel (2,5–3 liter/nap)
  • Fizikai aktivitás (a kőmozgás elősegítésére)
  • Fertőzés esetén antibiotikum
  • Vizelet pH beállítása (pl. húgysavkő esetén lúgosítás)

A legtöbb hólyagkő nem ürül ki magától, ezért általában urológus által végzett orvosi beavatkozás szükséges.

Az alternatív gyógymódok, teák, lúgosító italok, enyhíthetik a panaszokat, de a követ nem oldják fel.

2. Endoszkópos (minimálisan invazív) eljárások

  • Transzurethrális kőzúzás (cystolitholapaxia): A húgycsövön keresztül bevezetett eszközzel a követ lézerrel, ultrahanggal vagy mechanikusan zúzzák, majd eltávolítják. Ez a leggyakrabban alkalmazott módszer, rövid kórházi tartózkodást igényel.
  • Percutan hólyagkő-eltávolítás: Ha a kő nagy, vagy a húgycső nem átjárható (pl. prosztata miatt), a hólyagon keresztül kis metszésből végzik.
  • Nyílt műtét (cystolithotomia): Ritkán szükséges, csak nagy, sok vagy komplikált kő esetén.

Az endoszkópos beavatkozás és műtét altatásban vagy gerincérzéstelenítésben történik, a beteg nem érez fájdalmat.

A legtöbb beteg a beavatkozás után gyorsan panaszmentessé válik.

A kezeletlen hólyagkövesség szövődményei

Kezelés nélkül a hólyagkövesség:

Megelőzés és utógondozás

A legfontosabb a vizeletpangás elkerülése és a hajlamosító tényezők kezelése. Az alábbi tanácsok fontos a hólyagkövek kialakulásának és újraképződésének megelőzésében is.

A vizeletpangás elkerülése érdekében:

  • Napi 2–3 liter folyadék fogyasztása.
  • Gyakori vizeletürítés – ne tartsa vissza hosszasan!

A hajlamosító tényezők megelőzése vagy kezelése:

  • Fertőzések kezelése, katéterezés minimalizálása.
  • Prosztata-probléma esetén urológiai vizsgálat és kezelés.
  • Rendszeres ultrahangos kontroll, főként visszatérő eseteknél.
  • Húgysavkő esetén lúgos vizelet tartása (pl. citrátkészítményekkel).

A húgyhólyag kövesség sajnos idővel kiújuló, visszatérő probléma lehet. A legtöbbször a háttérben megoldatlan alapbetegség (pl. prosztatamegnagyobbodás, húgycsúszűkület vagy neurogén hólyag) áll. A kiújulás megelőzése érdekében ezért a kezelést követő utógondozás részeként is fontos a bő folyadékfogyasztás, a rendszeres kontroll, valamint a hajlamosító betegségek kezelése.

Összefoglalás

A húgyhólyagkövesség nem életveszélyes állapot, de kezeletlenül súlyos szövődményekkel járhat. A korai felismerés, a pontos diagnózis és a megfelelő kezelés (leggyakrabban endoszkópos kőzúzás) teljes gyógyulást eredményez.

A kulcs a megelőzés: a vizeletpangás elkerülése, a bőséges folyadékbevitel és az alapbetegségek kezelése.

