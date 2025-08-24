Húgyúti fertőzést követően magasabb az infarktus és a stroke kockázata

Az akut fertőzésből eredő gyulladásos válasz kardiovaszkuláris eseményeket válthat ki. A húgyúti fertőzés növeli a szívinfarktus és a stroke kialakulásának kockázatát az arra hajlamosaknál.

Egy vizsgálat célja az volt, hogy összefüggést keressen a mikrobiológiailag igazolt húgyúti fertőzések (UTI), valamint az akut szívinfarktus és a stroke között. Az elemzés a walesi betegadatbázis információin alapult, háziorvosi, kórházi felvételi és mikrobiológiai adatok felhasználásával. A bevont személyek 30 évnél idősebb walesi lakosok voltak, akik 2010 és 2020 között szívinfarktus vagy stroke miatt kórházba kerültek, és mikrobiológiailag igazolt húgyúti fertőzést mutattak ki náluk.

A statisztikai elemzés eredményei szerint a húgyúti fertőzést követően:

a szívinfarktus előfordulása (IRR, incidence rate ratio) kb. 2,5-szörösére,

a stroke bekövetkezésének kockázata pedig kb. 2,3-szorosára növekedett.

Mindkét esetben a fertőzés igazolását követő első 7 napban volt magas az érrendszeri események kialakulásának kockázata.

A vizsgálatból nem következik az, hogy önmagában a húgyúti fertőzés a szívinfarktus vagy a stroke előidézője lenne. További kutatásokra van szükség a mechanizmusok megértéséhez és a kardiovaszkuláris események kockázatának csökkentését célzó beavatkozások teszteléséhez.

Forrás: DRportal, BMJ Journals