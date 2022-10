Kellemetlen, halszagú vizelet? Ilyen okai lehetnek

A vizelet szaga árulkodó tünet, hiszen számos állapotra, betegségre már ebből a jellemzőből is következtetni lehet. Ezért is fontos felfigyelni az ilyen irányú változásokra, és szükség esetén orvoshoz fordulni.

Dr. Rákász István, az Urológiai Központ szakorvosa arról beszélt, milyen okok eredményezhetnek halszagú vizeletet.

Ártatlan okok is állhatnak a háttérben

A halszagú, kellemetlen illatú vizelet mindenképpen egy tünet, hiszen normál esetben nincs ilyen szaga az ürülő folyadéknak. Első blikkre gondolhatnánk, hogy ha például a cékla fogyasztása képes pirosasra színezni a vizeletet, a halfogyasztás talán okozója lehet a halszagnak. De egészséges személynél a halakból felszabaduló, szagért felelős vegyületet, a trimetilamint lebontja a szervezet, ezért nem kellene azt tartósan a vizeletben éreznünk.

Lehet azonban más, ártatlan, nem kezelendő oka is a tünetnek. Terhesség során például megváltozhat a vizelet összetétele, a szaga is erősebbé válhat. Különösen akkor fordul ez elő, ha a kismama nem jut elég folyadékhoz. Mindenesetre, ha elég vizet iszik a várandós nő és a tünet nem múlik el néhány nap alatt, érdemes nőgyógyásszal konzultálni.

Az étkezés és néhány vitamin, étrendkiegészítő is okozhat furcsaságot. A már említett hal és a spárga fogyasztása is vezethet halszagú vizelethez – de csak néhány óráig. Bizonyos vitaminok, ásványi anyagok (főként a B6-vitamin, a D-vitamin és a kalcium) is járhat ilyen tünettel, főként, ha a személy nem iszik eleget. Ha azonban a vitaminszedés leállítása után sem múlik el a kellemetlen szag, ezt is érdemes orvossal megbeszélni.

Betegségek, amelyek halszagú vizeletet okozhatnak

Ha a halszagú vizelet mellett más tünet, probléma is jelentkezik, mindenképpen érdemes urológiai vizsgálaton részt venni, hiszen ez betegségre is utalhat.

Húgyúti fertőzés

Húgyúti fertőzés, vagy közkeletű nevén felfázás akkor alakul ki, amikor túl sok baktérium van jelen a húgyutakban. Ennek a gyakori betegségnek számos jellegzetes tünete van, így a fájdalmas vizelés, az erős, sürgető vizelési inger, a gyakori vizelés, az alhasi fájdalom, és esetleg a vizelet zavarossá válása, színének, szagának megváltozása.



Bakteriális hüvelyfertőzés

A bakteriális hüvelyfertőzés (bakteriális vaginosis) a leggyakoribb hüvelyi fertőzések egyike, amely a baktériumflóra felborulása miatt alakul ki. Milyen tünetek esetén érdemes erre a fertőzésre gyanakodni? Fehér vagy szürkés folyás, kellemetlen szag, amely szexuális együttlét után erősebb lehet, fájdalom és viszketés, égő érzés vizelés közben és/vagy akár függetlenül is. Az esetek felében ugyanakkor egyáltalán nem tapasztalják meg a tüneteket, miközben a hüvelyfertőzés jelen van.

Veseproblémák

A vizelet szagának megváltozásakor felmerülhet a vese működési problémája, esetleg fertőzés vagy vesekő. Fertőzésre utaló további tünetek lehetnek a fájdalmas vizelés, a deréktáji fájdalom, az erős vizelési inger, a vér megjelenése a vizeletben és akár a láz. Ezekkel a tünetekkel mielőbb orvoshoz kell fordulni, hiszen antibiotikum, súlyos esetben akár kórházi kezelés is szükséges lehet. A vesekő sokszor tünetmentesen van jelen, bár a kövek kiürülése fájdalommal járhat. Természetesen vesekő gyanúja esetén is feltétlenül fontos az urológiai vizsgálat.



Prosztatagyulladás

A prosztata gyulladása gyakran fertőzés következménye, és akut szakaszban feltűnő tünetekkel jár. A derék mellett fájdalom jelentkezhet a herezacskóban, a végbélnyílásnál is, nehezen induló, vékony vizeletsugár nehezítheti a vizelést, gyakran jelentkezik a sürgető érzés, akár éjszaka is, valamint hőemelkedés, láz is előfordulhat, a vizelet szagának megváltozása mellett.

A kivizsgálásnál olyan más jellegű betegségekre is gondolhatunk, mint a májproblémák, amelyekkel hepatológushoz kell fordulni – ismerteti dr. Rákász István, az Urológiai Központ urológusa. Ezért valóban gondos kikérdezésre és laborvizsgálatra kell alapozni a diagnózist. Az eredmények alapján javasolhatunk életmódbeli változtatásokat, például húgyúti fertőzés esetén a vécépapír helyes, elölről hátra irányuló használatát, az illatosított, intim tisztálkodószerek kerülését és természetesen gyógyszeres kezelést is – a tünetet okozó betegségtől függően.

(Forrás: Urológiai Központ)