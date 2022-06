Hosszú COVID és a COVID-19-asszociált hólyaggyulladás

Michael B. Chancellor, MD, a Beaumont urológusa számos, a kórházból hazabocsátott COVID-19-beteg kapcsán számolt be súlyos, első alkalommal jelentkező húgyúti tünetekről, köztük fokozott vizelési gyakoriságról, sürgető vizelési ingerről és nocturiáról (vagyis éjszakai vizelésről), amelyek miatt a betegek akár ötször is felébredhetnek éjszaka. Vizsgálatuk során a kutatótársaival 12 tünetmentes kontroll személlyel hasonlítottak össze 53 olyan beteget (átlagéletkor: 65 év), akik újonnan fellépő húgyúti tünetekről számoltak be a koronavírus-fertőzéshez kapcsolódó kórházi kezelés után. A húgyhólyagtüneteket bejelentő résztvevők többségének vizeletében nem volt kimutatható SARS-CoV-2. A vizeletvizsgálatok azonban azt mutatták, hogy a gyulladásos citokinek szintje – beleértve a növekedés által szabályozott onkogén-alfát, interleukin-6-ot, interferon-gamma-indukálható fehérje-10-et és C-reaktív fehérjét – szignifikánsan magasabb volt a COVID-19-ben szenvedő betegek vizeletmintáiban, különösen a COVID-19-hez kapcsolódó hólyaggyulladás esetén, mint a kontroll alanyokéban. A kutatócsoport szerint ez hosszú COVID-ra utalhat. Véleményük szerint fontos utánkövetni ezeket a betegeket, hogy kiderüljön, hogy a COVID-19-hez kapcsolódó hólyaghurut, illetve a gyulladásos paraméterek megemelkedett szintje megmarad-e. Szerencsére ez a nyomon követés vizeletminta gyűjtésével és laborvizsgálatával könnyen megvalósítható. Felvetette, hogy mivel a hiperaktív hólyag kezelése elsősorban a hólyagizmok megnyugtatására irányul, mintsem egy potenciális gyulladásos válasz kezelésére, ez esetben a terápiának is változnia kell a sikeres gyógyulás érdekében.