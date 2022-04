Szexszel összefüggő húgyúti panaszok - Mit lehet tenni?

Még a legharmonikusabb párkapcsolatot is megzavarhatja időnként egy-egy olyan váratlanul kialakuló probléma, mint a felfázás vagy más néven hólyaghurut. Sok nő életében legalább egyszer találkozik a kellemetlen tünetekkel, de olyan is akad, akinek visszatérő vendégként szólnak bele a mindennapjaiba, és akár a szexuális életébe is. Akár így, akár úgy, minden esetben tenni kell a panaszok ellen.

Húgyúti problémák – beleértve az alsó (húgyhólyag és húgycső) és a felső traktust (vesék és húgyvezeték) érintő kórképeket – férfiaknál és nőknél egyaránt előfordulhatnak. Anatómiai adottságaikból fakadóan a nőknél gyakoribbak az úgynevezett felszálló húgyúti fertőzések. Meglepő lehet, hogy 50 éves kor alatt a hölgyeknél akár tízszer nagyobb valószínűséggel jelennek meg a hólyaghurut okozta kellemetlen panaszok, és egyes statisztikai adatok szerint minden nő élete során legalább egyszer tapasztal húgyúti problémákat.

A húgyúti fertőzések okai

Gyakran előfordul, hogy miután valaki új partnerrel lép szexuális kapcsolatba, húgyúti problémák jelentkeznek nála az együttlétek után. Leginkább fiatal, a szexuális aktivitás kezdetén lévő, a partnerüket gyakran váltogató, vagy a nagyon intenzív szexuális életet élő nőknél fordulnak elő a hólyaghurut tipikus tünetei. Ezt a szexszel összefüggésbe hozható formát nászutas betegségnek is nevezik. Az elnevezés arra vezethető vissza, hogy szigorúbb erkölcsű elődeink csak a házasságkötést követő mézeshetek idején adózhattak korlátok és megbélyegzés nélkül a testi örömöknek, így akkor szembesültek az azzal összefüggő hólyaghurut tüneteivel.

A szex és a húgyúti panaszokat okozó fertőzés közötti összefüggés azzal magyarázható, hogy szexuális aktus során a mechanikai hatások eredményeként a bél- és a hüvelyflórában található különféle baktériumok a húgycsőnyílás közelébe kerülhetnek, majd a húgycsövön keresztül könnyen feljuthatnak a hólyagba, ahol elszaporodva kellemetlen panaszokkal járó fertőzést okozhatnak. A fertőzésért leggyakrabban a bélflóra „oszlopos tagja”, az E. coli baktérium tehető felelőssé.

Jó, ha időben felismerjük: a hólyaghurut tünetei fájdalmas, gyakori vizelés (kellemetlen, égő érzést okozhatnak a szexuális aktus során keletkezett kisebb sérülések is)

kellemetlen szagú, zavaros vizelet

görcsös fájdalom a szeméremcsont fölött

Hogyan kerülhető el a szex utáni hólyaghurut?

Számos dolgot tehetünk, mellyel csökkenthető a fertőzés kialakulásának kockázata:

Ne tartogassa a vizeletét! Fontos, hogy a húgyhólyagot rendszeresen ürítsük, amilyen gyakran csak szükségét érezzük. Különösen jelentős a szexuális aktus utáni vizelés, mivel így a baktériumoknak esélyt sem adunk arra, hogy a hólyagban megtelepedjenek és szaporodjanak. Tisztaság fél egészség! Aktus előtt és után mindkét félnek ajánlott az alapos tisztálkodás (főként a nemi szervek és azok környékének lemosása). Fontos továbbá, hogy a nők minden vécéhasználat után elölről hátrafelé töröljék a gáttájékot. A bőséges folyadékfogyasztás is segít. A megfelelő folyadékbevitellel biztosítható az alsó húgyutak „átmosása”. Ezzel elkerülhető, hogy a hólyagban pangó vizeletben felhalmozódó baktériumok fertőzést okozzanak. Kerülje a gyakori partnercserét! Mindenképpen érdemes tartós és stabil párkapcsolat kialakítására és fenntartására törekedni, hiszen ezzel értékesebbé és teljesebbé válhat az életünk. Ráadásul a jól ismert, megbízható partnernél nem kell félnünk, hogy hátrahagy valami kellemetlen „emléket”, amivel még hónapokig járkálhatunk az orvoshoz. Megfelelő intimhigiénia. Jóból is megárt a sok, ezért az intim terület tisztántartásához inkább csak langyos vizet és pH-semleges szappant, vagy kifejezetten erre a célra szolgáló mosakodó gélt használjon. Tartózkodjon az intimspray használatától vagy a gyakori irrigálástól: szárító hatásúak, ezért gyengíthetik a hüvely kórokozókkal szembeni védekezőképességét. Kérje szakember segítségét! Ha minden óvintézkedés ellenére panaszai kiújulnak vagy elhúzódnak, feltétlenül forduljon orvoshoz, aki személyre szabott terápiát tud javasolni az Ön számára.

A visszatérő húgyúti fertőzések persze nemcsak a fiatalabb korosztályt érinthetik. Menopauza után, a hormonhiány következtében a húgy- és ivarszervekben bekövetkező változások miatt ugyancsak szoros kapcsolat lehet a nemi aktusok és a húgyúti fertőzések megjelenése között. Ezért éppen olyan fontos, hogy az 50 feletti nők is ugyanolyan megelőző intézkedéseket tegyenek, mint a fiatalabbak, függetlenül attól, hogy milyen gyakran élnek szexuális életet, vagy hány szexuális partnerük van.

Figyeljen oda! Komolyabb bajt is jelezhetnek a tünetek!

Sokan a gyakori vizeléssel járó panaszokat automatikusan hólyaghurutként kezelik, esetleg legyintenek rá, mondván, úgyis elmúlnak a kellemetlenségek néhány napon belül. Holott bizonyos esetekben a sűrű vizelési inger, vagy a többi panasz más, akár súlyosabb betegség korai jele is lehet. Ezért jobb, ha ismerjük a komolyabb kórképekre utaló kísérő tüneteket is.

A krónikus húgyúti fertőzésnek például igen hasonlóak a tünetei. Abban viszont különbözik egy akut húgyúti fertőzéstől, hogy a hagyományos kezelésre nem reagál, valamint túlságosan gyakran jelentkezik.

Ha a közelmúltban volt olyan szexuális együttlétben része, amely során nem védekezett aktus közben, vagy esetleg új partnerrel lépett szexuális kapcsolatba, úgy a gyakori vizelés akár szexuális úton terjedő betegségeket (pl. Chlamydia vagy gonorrhoea) is jelezhet.

Egyes esetekben a gyakori vizelés cukorbetegségre figyelmeztethet: a szervezet így próbál megszabadulni a fel nem használt cukortól.

A terhesség során növekvő méhtest nyomást gyakorolhat a húgyhólyagra, ami gyakori vizeléshez vezethet.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: T. Zs.; www.verywell.com

Lektorálta: Dr. Benyó Mátyás PhD, urológus, andrológus, szakorvos