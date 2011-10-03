A prosztatafájdalom okai

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos frissítve:

A prosztata fájdalma nehezen azonosítható, bizonytalan tünetekkel jelentkezik, panaszok esetén sokan nem is gondolnak e szerv érintettségére. A tartósan fennálló prosztatafájdalom leggyakoribb oka a prosztatagyulladás, de más betegségek és akár életmódbeli tényezők is kiválthatják.

A prosztatafájdalom helye és jellege

Bizonytalan alhasi, deréktáji, gáttáji fájdalom esetén nem mindig egyértelmű, hogy a prosztata (dülmirigy) áll a panasz hátterében. Ennek oka a szerv kismedencei elhelyezkedése és a fájdalom kisugárzó jellege. Leggyakrabban az alhasban és a gáttájon (a herezacskó és a végbélnyílás közötti területen) érezhető, de kisugározhat a comb belső oldala, a herék irányába és a deréktájra is.

Prosztata anatómiai helyzetA fájdalom tegtöbbször tompa és mély, de bizonyos kiváltó okok esetén szúró jellegű is lehet. Ülés során és ejakulációt követően sokszor (nem törvényszerűen) erősebb.

Arra, hogy a prosztata okozhatja a problémát, nem elsősorban a fájdalom jellemzői utalhatnak, hanem a társuló panaszok. Prosztatagondok esetén a fájdalom mellett legtöbbször egyéb tünetek is jelentkezhetnek:

  • vizelési panaszok: gyakori vizelési inger, akadozó, nehezen meginduló és elállítható (utócsepegés) vizelet
  • szexuális panaszok, csökkent merevedés

Amennyiben a fájdalom mellett ezen tünetek is jelentkeznek, indokolt a prosztatagondok kivizsgálása egy urológus szakorvosnál.

Az érintett terület átfedése miatt hasonló panaszokkal, kismedencei területen jelentkező fájdalommal járhatnak húgyúti fertőzések, vagy gerinc és izom eredetű problémák is.

Okok a prosztatafájdalom hátterében

A prosztatafájdalmak leggyakoribb kiváltó okai olykor a helytelen táplálkozással, szexuális szokásokkal hozhatóak kapcsolatba, de gondolni kell a prosztata elváltozásainak - gyulladás, megnagyobbodás, daganat - lehetőségére is.

Étrendi okok

A prosztatafájdalom vagy diszkomfort gyakori, ám nem széles körben ismert oka az étrend, amikor az elfogyasztott étel vagy ital irritációt okoz a prosztatában. Ilyen irritáló anyag a koffein, az alkohol és a túl fűszeres, csípős ételek. Hosszú távú és nagy mennyiségű fogyasztás esetén inkább éles, szúró fájdalmat, görcsöket válthatnak ki a prosztatában. Gondot okozhat a túl alacsony folyadékfogyasztás is. Amennyiben a prosztatafájdalom hátterében az étrend áll, a kiváltó irritáló tényezők fogyasztásának csökkentése után körülbelül két hét múlva szűnnek meg a panaszok.

Szexuális aktivitás

Mivel a prosztata a felelős az ejakulátum termeléséért, annak alul- vagy túlműködése fájdalommal járhat. Még teljesen egészséges prosztatával is okozhat némi kellemetlenség érzetet a naponta többször történő ejakuláció. Ugyanakkor a túlzottan ritka szexuális élet, így a rendszeres ejakuláció hiánya nyomásérzetet, tompa fájdalmat okozhat a pangó prosztatában. A prosztatafájdalommal küzdő férfiak számára az orvos ilyenkor javasol a szexuális aktivitás fokozását. Megszakított aktust követően is gyakran fellép átmeneti prosztatafájdalom.

Hosszú ideig tartó ülés

Szintén meglepően gyakori kiváltó ok. A prosztata mechanikai nyomása miatt jelentkező fájdalmat előidézheti az ülő életmód (irodai munka, vezetés, számítógépes játékok), vagy a rövidebb ideig tartó, de intenzívebb terheléssel járó tevékenység is (kerékpározás). Ezek egészséges prosztatában is okozhatnak panaszokat, fennálló prosztatabetegség esetén pedig fokozzák a tüneteket.

Prosztatagyulladás

A prosztata fájdalmának leggyakrabban a prosztatagyulladás (prostatitis) valamely formája az oka. A legvalószínűbb kóros állapot, amely a prosztata akut vagy krónikus gyulladásához vezet, a bakteriális fertőzés, ami gyakran húgyúti fertőzés szövődményeként, az immunrendszer gyengülésével járó állapotot követően jelentkezhet. Az akut gyulladás a medencetájékon jelentkező éles fájdalommal jár, ami kellemetlenné teszi az ülést, vizelést vagy az ejakulációt. A beteg gyakran tapasztal gennyes vagy véres vizeletet, a vizelést csípő érzés kíséri, láz is kialakulhat. Nehezebben felismerhető a krónikus prosztatagyulladás, mely inkább tompa fájdalommal jár és nem kíséri láz, vagy más erőteljes tünet. A prostatitis lehet nem bakteriális eredetű is, ilyenkor a panasz legtöbbször a krónikus kismedencei fájdalom szindróma részeként jelentkezik. Minden formája esetén orvoshoz kell fordulni.

Megnagyobbodott prosztata

A jóindulatú prosztatamegnagyobbodás (BPH) nagyon gyakori a férfiaknál, különösen a 40-45 év fölöttieknél. Ugyanakkor szakértők szerint a megnagyobbodott prosztatával élő férfiaknak csak mindössze fele tapasztal tüneteket. A megnagyobbodott prosztata inkább nyomást és kellemetlen érzésként leírható panaszt okoz. Gyakoribb tünetei ezen kívül a vizelési panaszok (gyakori vizelési inger, nehezen meginduló vizelet, gyenge vizeletsugár, akadozó vizelés, utócsepegés).

Prosztatarák

A prosztatafájdalom ritkábban előforduló oka a prosztatarák. Lassan fejlődő daganatos betegség, ami kezdetben tünetmentes, majd a prosztatamegnagyobbodásra emlékeztető tompa nyomást okoz, a tumor előrehaladtával egyre inkább érezhető fájdalommal jár. A fájdalom jelentkezhet magában a prosztatában, jellemzően vizelés vagy ejakuláció során, de a derék-és csípőtájékra is kisugározhat. Mivel korai stádiumban nincsenek specifikus tünetei, csak orvosi vizsgálat tudja elkülöníteni a jóindulatú prosztatamegnagyobbodástól.

Életmód vagy betegség okozza a panaszt?

Amennyiben szokásaink, életmódunk okozza a prosztata fájdalmát és nem betegség, a panasz sokszor átmeneti, egy-két nap múlva elmúlik. Ilyenkor a panasz hirtelen jelentkezik, és gyakran azonosítható is a konkrét kiváltó ok (csípős étel, kerékpártúra). Pihentetés és mozgás hatására javul.

Valamely betegség okozhatja a prosztata fájdalmát és orvosi kivizsgálást indokol:

  • Tartósan, egy-két héten túl is fennáll, állandó diszkomfortot okoz.
  • A gyenge és tompa fájdalom is utalhat betegségre, de ha erőteljes fájdalommal jár vagy fokozatosan romlik, mindenképp indokolt orvoshoz fordulni.
  • Fennállnak társtünetek is: vizelési nehézségek, láz, vér a vizeletben, szexuális élet zavarai.

Mivel számos prosztatabetegség tünetei hasonlóak, csak urológus szakorvos által végzett vizsgálat tudja diagnosztizálni a panaszt okozó kórképet.

Prosztatavizsgálat - Mire számíthat az orvosi rendelőben?

A kivizsgálás legkellemetlenebb, ám gyors és fájdalommentes része a prosztata végbélen keresztül történő vizsgálata, amely igen fontos információkkal szolgálhat az orvos számára. Hogyan zajlik a prosztata vizsgálata?

(WEBBeteg - Cs. K., fordító; forrás: Livestrong, Cleveland Clinic; lektorálta: Dr. Veress Dóra, általános orvos)

Dr. Papos István

Dr. Ilniczky Sándor

Szénanátha

Alzheimer-kór

A prosztatatályog tünetei, okai és kezelése WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Prosztatagyulladás esetén mi történik egy urológiai vizsgálaton? WEBBeteg - Füzesi Zsuzsa, fordító
A prosztatagyulladás WEBBeteg - Cs. K., fordító
A nem bakteriális prosztatagyulladás Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete - Kulcsár Flóra, medikus
Prosztataproblémák - Miért forduljunk orvoshoz? WEBBeteg - Dr. Szimuly Sándor, családorvos
A krónikus prosztatagyulladás tünetei és kezelése WEBBeteg - Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus