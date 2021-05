Új szert hagytak jóvá a nem kissejtes tüdőrák gyógyítására

Ismeretes, hogy világszerte a tüdőrák okozza a legtöbb rákos megbetegedést. Egyes statisztikai adatok szerint Magyarországon évente kb. 6000 új tüdőrákos megbetegedés észlelhető és az 50-70 éveseknél a leggyakoribb. A férfiak esetében ez a vezető halálok a daganatos megbetegedések között, míg nőknél a harmadik helyen áll az emlő és a vastagbél daganatai után.

Ezért is fontos, hogy tavaly az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszer-igazgatósága, ősszel pedig Nagy-Britanniában az Országos Egészségügyi és Gondozási Kiválósági Intézet (National Institute for Health and Care Excellence (NICE)) is jóváhagyott egy naponta egyszer alkalmazható orális gyógyszert, amely az addig alkalmazott terápiákhoz képest kétszeresére növeli azt az időtartamot, amely alatt a rák előrehalad. Ez esetben a nem kissejtes tüdőrákról van szó, ezen belül pedig azokról a betegekről, akik magukban hordozzák az EGFR (epidermális növekedési faktor receptor) mutációját. Ez az összes esetnek a 10-15 százaléka az Egyesült Államokban. A 7-es kromoszómán található EGFR gén a hámsejtek által termelt növekedési faktor, az EGF receptorát állítja elő. Ha az EGFR gén a mutáns változatban van jelen, az fokozott aktivitást idézhet elő, ezáltal a daganat gyorsabb burjánzása következik be.

Hirdetés

Az osimertinib hatóanyagú gyógyszer az EGFR jelátviteli útjának blokkolásával működik, azaz “lefékezi” a ráksejtek burjánzását. Az ehhez hasonló célból korábban előállított gyógyszerek közül eddig ez a legsikeresebb – mondta Suresh S. Ramalingam és Roberto C. Goizueta, az atlantai Emory School of Medicine és a Winship Cancer Institute két vezetője. “Ez a gyógyszer nem befolyásolja a normál sejtek működését, ezért lehetővé teszi, hogy aktívan és hatékonyan kezeljük a rákot viszonylag kisebb mellékhatásokkal” – tették hozzá.

A nagy-britanniai tesztelés során a betegek azt mondták a NICE-nek, hogy az osimertinib gyógyszert jobban tolerálják, mint a szokásos kezelést, a platinabázisú kettős (doublet) kombinált kemoterápiát. Több vizsgálatból származó bizonyítékok arra is utalnak, hogy az osimertinibet szedő betegek hosszabb ideig élnek, mint a kemoterápiában részesülők. A statsztikák szerint a hagyományos módszerrel kezelt, EGFR mutációs betegek átlagosan 13,9 hónapot éltek, szemben az osimertinibbel kezeltek 26,8 hónapjával (a kezelés elkezdéséhez képest).

"A NICE ajánlása, miszerint az NHS Englandnek finanszíroznia kell az ozimertinibet mint második vonalbeli kezelést, ismét bebizonyítja a Rákellenes Gyógyszeralap jelentőségét" – mondta Charlie Swanton professzor, a Cancer Research UK vezető klinikusa. A NICE döntéseit Walesben és Észak-Írországban, valamint Angliában elfogadják, így a gyógyszer mind a három nemzet betegei számára elérhetővé válik.

Ezek a cikkek is érdekelhetik

Forrás: WEBBeteg

Szegő Miklós, fordító; Targeted drug for lung cancer approved for NHS use in England (medicallexpress.com)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos