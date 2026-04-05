Miért ajánlott a szülés utáni manuálterápia? Nem elég az izomerősítés?

A várandósság és a szülés a női test egyik legnagyobb alkalmazkodási folyamata. Kilenc hónapon keresztül a szervezet folyamatosan változik, hogy teret adjon a növekvő magzatnak, majd a szülés során rövid idő alatt hatalmas mechanikai terhelés éri a szöveteket.

A szülés utáni regenerációról gyakran az jut eszünkbe, hogy „erősíteni kell a hasat és a gátizmokat”. Bár az izomerősítés valóban fontos része a rehabilitációnak, önmagában sokszor nem elegendő. A várandósság ugyanis nemcsak az izmokat érinti, hanem a kötőszöveti rendszert, a légzésmechanikát, a testtartást és a fasciális hálózat működését is.

Ezért a modern szülés utáni fizioterápiában egyre nagyobb szerepet kap a manuálterápia és a légzésalapú törzsstabilizáció, például a hipopresszív gyakorlatok alkalmazása.

Mit történik a testünkkel a várandósság alatt?

A várandósság során a test több szinten alkalmazkodik a növekvő méhhez és a hormonális változásokhoz.

A relaxin és a progeszteron hatására a kötőszövetek rugalmasabbá válnak. Ez szükséges ahhoz, hogy a medence fel tudjon készülni a szülésre, ugyanakkor ez a folyamat az ízületek stabilitását is csökkentheti.

A növekvő méh miatt a hasfal jelentősen megnyúlik, ami gyakran vezet a hasizmok szétválásához (diastasis recti). A törzs stabilitásában kulcsszerepet játszó mély izmok működése ilyenkor megváltozik.

Közben a test súlypontja előre tolódik, ami fokozza az ágyéki gerinc homorulatát, és sok nőnél derék- vagy hátfájást okozhat. A rekeszizom mozgása is megváltozik, ami hatással van a légzésre és a hasűri nyomás szabályozására.

A medencefenék izmai eközben folyamatos terhelés alatt állnak. Emiatt szülés után gyakran jelentkezhet vizeletinkontinencia, a medencefenék gyengülése vagy kismedencei diszkomfort. A medencefenék-diszfunkció a szülés utáni nők jelentős részét érinti (Navarro-Brazález B et al., 2020).

Miért hasznos a manuálterápia szülés után?

A szülés után a test természetesen regenerálódni kezd, de a szövetekben gyakran maradnak vissza feszülések, letapadások vagy mozgásbeszűkülések.

A manuálterápia célja ezeknek a struktúráknak a mobilizálása és a normál szöveti mozgás helyreállítása.

A megfelelő manuális kezelések segíthetnek:

a hasi és kismedencei kötőszövetek mobilizálásában

a rekeszizom és a bordakosár mozgásának javításában

a medence és a gerinc biomechanikai egyensúlyának helyreállításában

a fájdalom csökkentésében

A fasciális rendszer egy összefüggő hálózatként működik a testben, ezért egy területen kialakuló letapadás akár távolabbi panaszokhoz is hozzájárulhat (Bordoni B, Sugumar K., 2020).



A várandósság és szülés alatti biomechanikai változások, a kötőszöveti láncok, valamint a manuálterápia és a hipopresszív légzés hatása a medence és a törzs regenerációjára.

Miért fontos a császármetszés hegének kezelése?

A császármetszés során több szövetrétegen keresztül történik a feltárás: a bőr, a fascia, az izmok és végül a méh falán is bemetszés történik.

A heg gyógyulása során gyakran alakul ki kötőszöveti letapadás, amely csökkentheti a szövetek csúszását és mobilitását. Ennek következménye lehet:

feszülésérzés a hasban

derékfájás

kismedencei diszkomfort

a törzs stabilitásának romlása

A heg körüli kötőszöveti feszülések a fasciális hálózaton keresztül akár távolabbi területekre is hatással lehetnek.

A heg manuális kezelése segíthet javítani a szövetek mobilitását és csökkenteni a fájdalmat, valamint hozzájárulhat a normál mozgásminták visszaállításához (Tupler R et al., 2018).

Miért nem elég csak az izomerősítés?

Sok szülés utáni tréningprogram elsősorban a hasizom- és a gátizom-erősítésre épül. Bár ez fontos, a stabil törzsműködés nem kizárólag az izmok erején múlik.

Legalább ilyen fontos szerepet játszik:

a légzésmechanika

a hasűri nyomás szabályozása

a mély stabilizáló izmok koordinációja

a kötőszöveti mobilitás

Ha ezek nincsenek megfelelően helyreállítva, az erősítő gyakorlatok sokszor nem hozzák meg a várt eredményt.

Miért lehet hasznos a hipopresszív légzéstechnika?

A hipopresszív gyakorlatok egy speciális légzésalapú tréningrendszert jelentenek, amelynek célja a hasűri nyomás csökkentése és a mély törzsizmok reflexes aktiválása. A gyakorlatok során egy jellegzetes légzési vákuum jön létre, amely aktiválja a rekeszizmot, a haránt hasizmot és a medencefenék izmait.

Kutatások szerint a hipopresszív tréning javíthatja a medencefenék működését és csökkentheti az inkontinenciával kapcsolatos panaszokat (Mitchell J et al., 2025).

Egy randomizált vizsgálatban például azt találták, hogy nyolchetes hipopresszív tréning után javult a medencefenék izomaktivációja és csökkentek a vizeletinkontinencia tünetei (Molina-Torres G et al., 2023).

Szülés után a módszer különösen előnyös lehet, mert alacsony hasűri nyomással dolgozik, miközben segíti a törzs stabilizációját és a légzés–medencefenék együttműködésének helyreállítását.

Összefoglalás

A szülés utáni regeneráció sokkal összetettebb folyamat annál, mint hogy pusztán izomerősítésre épüljön. A várandósság és a szülés a kötőszöveteket, a légzést, a testtartást és a medencefenék működését egyaránt érinti.

A manuálterápia segíthet helyreállítani a szövetek mobilitását és kezelni a hegeket, különösen császármetszés után. A hipopresszív légzéstechnikával végzett gyakorlatok pedig támogatják a mély törzsizmok működését és a medencefenék regenerációját.

A két megközelítés kombinációja ezért hatékony és biztonságos módja lehet a szülés utáni rehabilitációnak.



Szakértő: Tóth Réka gyógytornász-fizioterapeuta, manuálterapeuta

