Csontkovács, manuálterapeuta, kiropraktőr – Melyik mit tud?

Sokszor halljuk páciensektől: "Voltam csontkovácsnál, jól megroppantotta a hátam." Ilyenkor az emberben egy pillanatra megfagy a vér – főleg, ha tudjuk, mennyi félreértés, tájékozatlanság és ebből adódóan opcionális veszélyek rejlenek a témában.

Az alábbi cikkben egy kis tisztázó áttekintést végzünk annak kapcsán, hogy mi a különbség a csontkovács, a manuálterapeuta és a kiropraktőr között – csak hogy tudja, kire bízza a gerincét.

Csontkovács – akár ön is lehet…

A „csontkovács” Magyarországon nem védett szakmai cím. Gyakorlatilag bárki elvégezheti, akár egészségügyi végzettség nélkül is. Manapság egyre több hétvégi „csontkovács képzés” hirdeti magát: szombat reggel bemegy az ember, vasárnap este pedig már „gerinckezelőként” jön ki, kezében a tanúsítvánnyal. Ez alatt a két nap alatt elméletileg megtanulja több mint 100 ízület kezelését.

Manuálterapeuta – szigorú képzés, orvosi háttérrel

Manuálterapeutának csak orvos vagy gyógytornász jelentkezhet Magyarországon. És itt nem áll meg a történet: a manuálterápia egy külön, két évig tartó képzés, 7 kisebb és egy nagy vizsgával, komoly szakmai háttérrel.

Orvosként is, gyógytornászként is az egyetemen két év az anatómia képzés, majd a manuálterápiás képzésen ezt még tovább mélyítik. Egyetlen gerincszegmentum funkcionális anatómiáját másfél napig tanítják, és még így is tudnak újat mondani. Ezután jön a vizsgálati módszer, majd a kezelési technikák.

Itt nincs gyors roppantás – itt pontos diagnózis van, célzott beavatkozás, tudományos alapokon.

Kiropraktőr – egyetemi szintű, hosszú képzés külföldön

Kiropraktika oktatása Magyarországon nincs, így a kiropraktőrök külföldön tanulhatnak. A képzés helyszínétől függően 5–7 éves egyetemi szintű oktatásról van szó, anatómiai, élettani, biomechanikai alapokkal, gyakorlattal, klinikai vizsgákkal. A végzett kiropraktőrök doktori címet viselnek – nem véletlenül.

Ők is ízületekkel dolgoznak, de magas szintű tudás birtokában. A jó kiropraktőr tudja, mikor és mit szabad, és mikor kell inkább továbbküldeni a pácienst más szakemberhez.

Az ízületek roppantásáról

Mitől roppan az ízület kezelés hatására?

Az ízületben az úgynevezett manipulációs technikák során egy kis légbuborék keletkezik, ami kipukkad és annak van tulajdonképpen hangja.

Kell roppannia az ízületnek ahhoz, hogy “helyre menjen”?

Egyrészt: valójában nem megy az ízület sehova.

Másrészt: nem minden esetben hallatszik a roppanó hang, a probléma mégis megoldódik.

Harmadrészt: egyes technikák során (pl. mobilizációs technikák) nincs is konkrétan gyors elmozdulás az ízületben, így nem hallatszik roppanó hang, mégis megszűnik a panasz.

Honnan jön mégis a “csontkovács” szó?

Régen, amikor nem létezett még kiépült egészségügyi rendszer, a falusi emberek próbálták megoldani az ügyes-bajos mozgásszervi panaszaikat. Leggyakrabban a kovácsoknak volt másodlagos tevékenysége a csontkovácsolás. Ezt hasonló módon tanulták, mint minden más manuális szakmát: hosszú inas idővel járt, sokat kellett tanulnia egy csontkovács inasnak, hogy egyedül dolgozhasson.