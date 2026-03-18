A hipopresszív légzéstechnika segíthet endometriózis esetén

Az endometriózis kezelése általában komplex megközelítést igényel: a gyógyszeres és sebészeti lehetőségek mellett a betegséggel járó panaszok enyhítésében egyre nagyobb szerepet kapnak a fizioterápiás és mozgásterápiás módszerek is.

Az endometriózis világszerte nők millióit érintő krónikus nőgyógyászati betegség, amely gyakran jár kismedencei fájdalommal, menstruációs panaszokkal, puffadással és életminőséget rontó tünetekkel. Ezek kezelésében az egyik, egyre gyakrabban kutatott módszer a hipopresszív légzéstechnika, amely speciális légzéssel és testhelyzetekkel dolgozik, és kedvező hatással lehet a medencefenék működésére, a hasi nyomásviszonyokra és a törzs stabilitására.

Mi az a hipopresszív légzéstechnika?

A hipopresszív (hypopressive) légzéstechnika egy olyan speciális légző- és testtartási gyakorlatrendszer, amelynek célja a hasűri nyomás csökkentése és a mély stabilizáló izmok reflexes aktiválása.

A módszer alapja egy különleges légzési minta:

lassú, teljes kilégzés rövid légzésvisszatartás úgynevezett légzési vákuum (apnoe) létrehozása, amikor a mellkas kitágul, miközben levegőt nem veszünk



1. ábra: A hipopresszív légzés csökkenti a hasi nyomást, aktiválja a medencefenéket és javítja a rekeszizom működését

Ennek során a rekeszizom felfelé emelkedik, ami csökkenti a hasűri nyomást és reflexesen aktiválja a mély törzsizmokat, például a haránt hasizmot (transversus abdominis), a rekeszizmot, a medencefenék izmait és a mély gerincstabilizáló izmokat.

A módszert eredetileg a medencefenék rehabilitációjára fejlesztették ki, és ma már számos fizioterápiás program része.

Mit mondanak a kutatások?

Az elmúlt években több klinikai vizsgálat is elemezte a hipopresszív tréning hatásait.

Egy randomizált kontrollált vizsgálatban például kimutatták, hogy 8 hetes hipopresszív tréning jelentősen javította a medencefenék izomerejét és csökkentette a medencefenék-diszfunkció tüneteit a kontrollcsoporthoz képest. A résztvevők életminősége is szignifikánsan javult (G Molina-Torres, 2023).

Egy másik randomizált vizsgálat szerint a hipopresszív gyakorlatok, a hagyományos medencefenék-tréning és a kettő kombinációja mind jelentős javulást eredményezett a medencefenék panaszokban és az életminőségben (B Navarro-Brazález, 2020).

Szisztematikus áttekintések alapján a hipopresszív légzéstechnika különösen kedvező hatással lehet a medencefenék-diszfunkcióval összefüggő életminőségre és tünetekre, bár a klasszikus medencefenék-erősítő tréning bizonyos esetekben nagyobb izomerő-növekedést eredményezhet (JR Mitchell, 2025).

Ezért a modern fizioterápiás szemléletben a két módszert gyakran kombinált terápiás program részeként alkalmazzák.

Miért lehet hasznos endometriózis esetén?

Bár az endometriózis elsősorban nőgyógyászati betegség, a tünetek jelentős részét izom- és kötőszöveti feszülések, valamint a kismedencei struktúrák túlterhelése is befolyásolja.

Endometriózis esetén gyakran előfordul:

krónikus kismedencei fájdalom

medencefenék-izomfeszülés

hasi puffadás

rekeszizom-működési zavar

tartáshibák

hegesedések vagy szöveti letapadások

A hipopresszív légzés több mechanizmuson keresztül is segíthet.

1. Csökkenti a hasi nyomást

Számos hagyományos hasizomgyakorlat jelentős hasűri (intraabdominális) nyomást hoz létre, ami irritálhatja a kismedencei struktúrákat.

A hipopresszív gyakorlatok ezzel szemben alacsony nyomású környezetben aktiválják a törzsizmokat, ami tehermentesítheti a medencefeneket.

2. Javítja a medencefenék működését

A hipopresszív légzés során a medencefenék izmai reflexesen aktiválódnak, ami segíthet:

a neuromuszkuláris koordináció javításában

az izomtónus normalizálásában

a kismedence stabilitásának növelésében

3. Javítja a légzés és a rekeszizom mobilitását

Krónikus fájdalom esetén gyakran megváltozik a légzés mintázata.

A rekeszizom működésének javítása:

fokozhatja a keringést a hasi szervekben

segítheti a vegetatív idegrendszer szabályozását

csökkentheti a stresszreakciókat

Ez közvetve hozzájárulhat a fájdalom csökkenéséhez.

Miért fontos a manuálterápia kiegészítésként?

Endometriózis esetén a fájdalom és mozgáskorlátozottság hátterében gyakran állnak műtéti hegek, kötőszöveti letapadások, fasciális feszülések, a rekeszizom és a kismedence mobilitásának beszűkülése. A manuálterápia célja ezeknek a szöveti problémáknak a kezelése. A megfelelő manuálterápiás technikák segíthetnek:

a hasi és kismedencei kötőszövet mobilizálásában

a hegek kezelésében

a letapadások oldásában

a rekeszizom és a bordakosár mobilizálásában

Amikor a szövetek mobilitása javul, a páciens hatékonyabban tudja kivitelezni a légző- és mozgásterápiás gyakorlatokat, így a két módszer egymást erősítheti.

Milyen eredmények várhatók?

A rendszeresen végzett hipopresszív tréning és a célzott manuálterápia kombinációja segíthet:

a kismedencei fájdalom csökkentésében

a hasi puffadás mérséklésében

a medencefenék funkciójának javításában

a testtartás optimalizálásában

a légzés javításában

a fizikai aktivitás fokozatos visszaépítésében

az életminőség javításában

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az endometriózis komplex betegség, ezért a mozgásterápia nem helyettesíti az orvosi kezelést, hanem annak fontos kiegészítője lehet.

Összefoglalás

A hipopresszív légzéstechnika egy speciális légzés- és mozgásrendszer, amely csökkenti a hasűri nyomást, aktiválja a mély törzsizmokat és javítja a medencefenék működését. Kutatások szerint a módszer képes javítani a medencefenék funkcióját és csökkenteni az ehhez kapcsolódó tüneteket.

Endometriózis esetén a hipopresszív gyakorlatok különösen hasznosak lehetnek, ha személyre szabott mozgásterápiával és manuálterápiával kombinálják, mivel így egyszerre kezelhető a szöveti feszülés, és helyreállítható az izmok megfelelő funkciója. Mindezek végeredményben egy jobb életminőséget nyújthatnak az endometriózisban szenvedő nők számára.



Szakértő: Tóth Réka gyógytornász-fizioterapeuta, manuálterapeuta

physiomaximum.hu, +36209295054

