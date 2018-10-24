A terhesség 23. hete

Már öt hónapos terhes vagy. Nézzük meg, mi történik veled és a pocakodban fejlődő babáddal a 23. héten!

23. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 17

Mi történik veled a 23. héten?

A méh folyamatosan növekszik. A várandósgondozás során a méh növekedését és a magzat fejlődését is rendszeresen ellenőrzik.

A hólyagot érő nyomás miatt gyakoribb a vizelési inger, és vizeletszivárgás is előfordulhat. Noha a legtöbb esetben tényleg vizeletcsöpögésről van szó, teljesen természetes, ha attól félsz, esetleg a magzatvíz szivárog, hiszen ezeket nem könnyű megkülönböztetni egymástól. Ha a hüvelyből vízszerű folyadék szivárog vagy nagyobb mennyiségű folyadék távozik, különösen a terhesség 37. hete előtt, mielőbb kérj szülészeti segítséget! Ne próbáld otthon eldönteni, hogy vizeletről vagy magzatvízről van-e szó.

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Mi történik a babával a 23. héten?

A baba bőre még mindig laza, ráncos, de ahogy folyamatosan növekszik, a bőre is kisimul. A hét végére 500 g a súlya, és 28-30 cm hosszú.

A bőrét fedő puha, finom szőrzet, a lanugo, sötétebbé válik, így ultrahangon is látható. Ne aggódj, a kicsi nem lesz szőrös. Bár néha látni a lanugofoltokat születéskor, a legtöbb még korábban kihullik. A baba mellbimbói is kezdenek kialakulni, és arca szinte pontosan olyan, amilyen születéskor lesz.

Terhességi vizsgálat

Ha fennáll a koraszülés kockázata, az orvosod kortikoszteroid kezelést javasolhat. A kortikoszteroidok elősegítik a baba agyának, tüdejének és emésztőrendszerének fejlődését, csökkentik egyes koraszülöttkori szövődmények esélyét. A kezelés szükségességét mindig az egyéni állapotnak megfelelően mérlegelik.

Mire figyelj a 23. héten?

Természetes, ha aggódsz a koraszülés miatt, különösen, ha váratlan magzatvízszivárgást tapasztalsz. A koraszülés (37. hét előtti szülés) tünetei hasonlóak a normális terhességben előforduló tünetekhez, mint például az erős görcsölés, derékfájás, hátfájás, a kismedencei nyomás és/vagy a hüvelyváladék változása. Ha ezeket a jeleket észleled, mielőbb kérj orvosi segítséget. Koraszülés gyanúja esetén az orvos a tünetek és a vizsgálati eredmények alapján dönt arról, milyen további vizsgálatokra van szükség. Ezek között bizonyos esetekben a méhnyak vizsgálata, ultrahangos mérése vagy laboratóriumi teszt is szerepelhet.

Függetlenül attól, hogy van-e vizeletcsepegésed vagy sem, érdemes erősíteni a medencefenék izmait. A rendszeresen végzett Kegel-gyakorlatok segíthetenek a vizeletcsepegéssel járó panaszok enyhítésében. Nyugalmi állapotban (pl. pihenés, fekvés vagy ülés közben) szorítsd össze a vizelet áramlását szabályozó izmokat. A helyes technika elsajátításában gyógytornász, lehetőleg medencefenék-rehabilitációban jártas szakember segíthet.

Közelgő orvosi vizsgálat

A következő hetekben számíthatsz a terheléses vércukorvizsgálatra, vérkép-, valamint vizeletvizsgálatra.

Mit kell tudni a partnernek?

A koraszülés lehetséges jeleit a partnerednek is érdemes ismernie. Ha fájásokat, erősödő alhasi vagy derékfájdalmat, vérzést, szokatlan folyadékszivárgást vagy erős medencetáji nyomásérzést tapasztalsz, ne várjatok a következő tervezett vizsgálatig, hanem kérjetek szülészeti segítséget. A partnered sokat segíthet abban is, hogy nyugodtan, gyorsan és biztonságosan eljussatok az ellátóhelyre.

Fontos

Szedd tovább a javasolt magzatvédő vitaminokat vagy folátot/folsavat.

Ne feledkezz meg a megfelelő folyadékbevitelről.

Kezdd el vagy végezd rendszeresen a medencefenék-tornát.

Nézzetek utána, melyik szülőnek mennyi szülési szabadság jár.

Ha rendszeres méhösszehúzódást, vérzést, szokatlan folyadékszivárgást vagy erősödő alhasi/deréktáji fájdalmat tapasztalsz, kérj mielőbb szülészeti segítséget.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász

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