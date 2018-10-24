A terhesség 22. hete

A 22. héten a baba már teljesen úgy néz ki, mint egy újszülött, csak sokkal kisebb. A 22. hét környékén a második trimeszter fontos vizsgálatai közül több már megtörtént, illetve bizonyos esetekben további, egyénileg indokolt vizsgálatokra is sor kerülhet.

22. hét

Trimeszter: második

Hátralévő hetek száma: 18

Mi történik veled a 22. héten?

A méh a várandósság előrehaladtával tovább növekszik. Ebben az időszakban egyesek már észlelhetnek rendszertelen, általában enyhe vagy fájdalmatlan méhösszehúzódásokat, úgynevezett Braxton–Hicks-összehúzódásokat. Ezek önmagukban nem jelentik azt, hogy megkezdődött a vajúdás.

Ha azonban az összehúzódások rendszeressé válnak, egyre erősebbek vagy fájdalmasak, illetve hüvelyi vérzés, magzatvízszivárgás vagy erős alhasi/deréktáji fájdalom társul hozzájuk, mielőbb kérj orvosi segítséget.

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Mi történik a babával a 22. héten?

A terhesség 22. hetében a baba könnycsatornái elkezdenek fejlődni, a szemei pedig nagyon gyorsan mozognak a még lezárt szemhéjak mögött. Az írisz – a szem színes része – még mindig pigmentmentes. Valójában a pigmentációs folyamat még születéskor sem lesz teljes.

Az agy és az idegvégződések elég érettek ahhoz, hogy most érezni tudja az érintést, és simogatja is az arcát és a testét.

A 22. hét végére majdnem 25,5 cm hosszú, és körülbelül 39,5 dkg súlyú. Növekvő teste még mindig elég ráncos, de még van 18 hete, hogy a folyamatos súlygyarapodás kisimítsa azokat.

Közelgő orvosi vizsgálat

A 24. és 28. hét között történik a terheléses vércukorvizsgálat (OGTT, vagyis orális glükóztolerancia-teszt), amelyet a terhességi cukorbetegség kiszűrésének céljából végeznek. A vizsgálat pontos menetéről érdemes előre tájékozódni, annál is inkább, mert ez több órás várakozással járó vizsgálat.

Mire figyelj?

A pocakod növekedésével egyre több figyelmet kaphatsz a környezetedtől. Előfordulhat, hogy a szeretteid, barátaid, munkatársaid, és néha még idegenek is megérintik a hasadat. Vannak, akik szívesen veszik ezt, másoknak azonban kellemetlen lehet. Mindkét reakció normális, akárcsak az, ha elmondod, hogy kényelmetlenül érint másoknak a pocakodra tett megjegyzése vagy érintése. Húzz egy határt, köszönd meg a jókívánságokat, de tudasd, hogy nem szeretnéd, ha megsimogatnák a hasad.

Mit kell tudni a partnernek?

Noha általában ilyenkor még csak a szülésfelkészítő tanfolyamra gondoltok, nem árt egy csecsemőgondozó kurzusra sem beiratkozni. Ezeken olyan alapvető dolgokat tanítanak meg, mint a pelenkázás, fürdetés, szoptatás, etetés, vagy hogyan nyugtasd meg a síró babát. Ha a kicsi születése után kimerültek, izgatottak lesztek, nehéz tisztán gondolkodni, és jól jön mindaz az információ, ami itt elhangzik. Nem kell attól tartanotok, hogy mindent előre tudnotok kell – a cél inkább az, hogy legyenek alapvető ismereteitek, amelyek magabiztosabbá tehetnek benneteket a baba érkezésekor.

Fontos

Szedd tovább a javasolt magzatvédő vitamint vagy folátot/folsavat.

Igyál rendszeresen, elsősorban vizet.

Tájékozódj előre a 24-28. héten esedékes terheléses vércukorszint-vizsgálat menetéről.

Ha szeretnétek, keressetek csecsemőgondozási tanfolyamot.

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Kiss György, szülész-nőgyógyász



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