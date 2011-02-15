Hogyan zajlik a petesejt-adományozás?

A meddőségi kezelések egy ritkább formája a petesejt donáció (adományozás), amikor a mesterséges megtermékenyítés donor petesejt segítségvel történik. Azokban az esetekben nyújt segítséget, ha a teherbe esés semmilyen módon nem lehetséges a női partner saját petesejtjeivel.

Mikor kerül szóba a donor petesejt?

A módszer azon pároknak jelenthet segítséget, akiknél a teherbeesés akadálya az, ha a női partner saját petesejtjeitől nem várható a megtermékenyülés vagy az egészséges terhesség. Ezek az okok a női termékenységi problémák kisebb részét jelentik: a petesejtek érésével kapcsolatos okok hormonálisan legtöbbször kezelhetőek, a petevezetők átjárhatóságával kapcsolatos akadályok többsége műtéti úton vagy mesterséges megtermékenyítéssel ugyancsak megoldható, ritkábban merül fel az, hogy csak adományozott petesejt megtermékenyítésével és beültetésével jöhet létre a terhesség.

Ilyen ok lehet:

petefészek (ovarium) elégtelenség korai menopauza vagy korai petefészek-kimerülés miatt

petefészek hiánya vagy súlyos rendellenessége, pl. veleszületett petefészek-hiány, a petefészkek műtéti eltávolítása (pl. daganat miatt), kemo- vagy sugárkezelés miatti károsodása, genetikai eredetű rendellenesség (pl. Turner-szindróma)

a nő előrehaladottabb életkora, amikor a petefészek működése csökken, illetve nagy a kromoszómálisan hibás petesejtek kockázata

petesejt-rendellenességek, amikor a petesejt minősége miatt lépnek fel ismételt vetélések vagy sikertelen lombikbébi-kezelések

súlyos genetikailag öröklődő betegség esetén, amikor alacsony az esély az egészséges magzat létrejöttére és megszületésére

A petesejt-adományozás indikációs körbe tartoznak azok a nők is, akiknél ismételt mesterséges megtermékenyítések alkalmával sem jöttek létre beültethető embriók. Idősebb anyai életkor esetén jóval nagyobb arányban jöhet létre sikeres terhesség donor petesejt segítségével, mint saját petesejttel, ezért napjainkban hamarabb javasolják ezt a módszert az orvosok, mint régebben.

Természetesen mind a donor (adományozó), mind a recipiens (petesejtet kapó) nő számos vizsgálaton esik át, mielőtt a beavatkozás megtörténik.

Ki lehet petesejt donor?

Petesejt donor csak 35 évnél fiatalabb, egészséges nő lehet, akinek már született egészséges gyermeke. Fontos továbbá, hogy az adományozó genetikai rendellenességektől mentes, laboratóriumi eredményei normálisak, petefészkei korának megfelelően, egészségesen működnek. Ehhez a donornak részt kell vennie nőgyógyászati vizsgálaton, ultrahang-vizsgálaton, sor kerül hormonvizsgálatokra, fertőző betegségek szűrésére, genetikai szűrésre, fontos szempont továbbá a pszichológiai alkalmasság.

A módszer Magyarországon 1997 óta szabályozott, addig semmiféle jogszabály nem rögzítette a petesejt-adományozással kapcsolatos előírásokat. Az 1997. évi CLIV. (egészségügyi) törvény IX. fejezet 170-174 § rendelkezik az ivarsejt donációról. A petesejt donornak és recipiensnek is írásban kell nyilatkoznia ügyvéd vagy közjegyző előtt, hogy megismerte és önkéntesen vállalja az eljárást. Anyagi ellenszolgáltatás nem adható érte, de költségtérítés biztosítható. A beavatkozást csak az arra engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményekben végezhetik.

Lehetőség van anonim felajánlásra, továbbá irányított (célzott) adományozásra, amikor a családtagok és közeli hozzátartozók az általuk meghatározott személy részére tehetnek felajánlást. Ilyen célzott felajánlás csak meghatározott rokonsági körben lehetséges. Adományozhat egyensági vagy oldalági rokon, a testvér házastársa, vagy a férj hozzátartozója is az egyenes ági rokon és testvér kivételével. Utóbbi megszorítás azért szükséges, mert a megtermékenyítés a férj spermájával történik, így az ő közvetlen vérrokonai nem adományozhatnak petesejtet. Az adományozónak nincs jogi kapcsolata a születendő gyerekkel, később sem támaszthat igényt vele kapcsolatban.

Miért nehéz petesejt-donort találni? A jogszabály egy helyen rendelkezik a spermaadományozásról és a petesejt-adományozásról, a gyakorlatban azonban nagy különbség van a férfiak és a nők ivarsejt-donációja között.

A spermadonáció orvosilag egyszerűbb folyamat, mely nem igényel előkészítést, a sperma levétele nem invazív folyamat. Az adományozott sperma egy spermabankba kerül, az eljárás anonim.

A petesejt-adományozás ezzel szemben hosszas folyamat, a felajánlónak részt kell vennie egy alapos vizsgálaton, a beavatkozás előtt hormonkezelésben részesül, maga a petesejt-levétel pedig egy invazív folyamat, számolni kell mellékhatások és komplikációk kockázatával is. Mindez kiegészül a jogi korlátozásokkal, az orvosi követelményekkel, anyagi motiváció nélkül. Nehezebb lehet nők számára a lelki következményekkel való megbirkózás is.

Ezen okok miatt az anonim felajánlás a gyakorlatban ritka, gyakrabban kerül sor arra, hogy egy rokon, családtag segít adományozott petesejtjeivel, amennyiben megfelel a feltételeknek.

A recipiens esetében is több vizsgálat szükséges annak megítélésére, hogy a megtermékenyített petesejt beültetését követően ki tudja-e hordani a terhességet és nem merül-e fel más akadályozó tényező. Ugyancsak előírás a férfi partner spermavizsgálata. Erre azért van szükség, hogy a petesejt-adományozót ne tegyék ki fölöslegesen a stimulációnak, hiszen ha a recipiens partnerének spermiumai nem egészségesek, a megtermékenyítés sokkal kisebb arányban lehet sikeres.

A petesejt-adományozásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha minden érintett fél alkalmas az eljárásra, és nem áll fenn biológiai összeférhetetlenség a donor és a recipiens között.

Hogyan zajlik a donor petesejt levétele és beültetése?

Az adományozó néhány héten keresztül hormonkezelésben részesül annak érdekében, hogy egyszerre több petesejtje is érett állapotba kerüljön. Ehhez napi szintű hormonpótlás szükséges, általában injekciós úton, az eredményt ultrahanggal követik nyomon. Ezt követően az ovulációt is orvosi úton idézik elő a megfelelő időpontban. A siker érdekében fel kell függeszteni az intenzív fizikai terheléssel járó tevékenységeket és a nemi életet. Puffadás, hangulatingadozás jelentkezhet, de komolyabb mellékhatásokkal nem kell számolni.

A donor érett petesejtjeinek levétele altatásban, a hüvelyen keresztül egy vékony tű segítségével történik. A beavatkozás után néhány órás megfigyelés szükséges, de általában még aznap hazatérhet a páciens.

Ezt követően az eljárás megegyezik a mesterséges megtermékenyítés saját petesejt felhasználásával történő változatával. A petesejteket laboratóriumi körülmények közt megtermékenyítik a recipiens partnerének hímivarsejtjeivel. Általában az ICSI eljárást alkalmazzák, amikor a megtermékenyülés nem spontán, hanem egy-egy spermiumot közvetlenül a petesejtekbe fecskendeznek, majd inkubátorba helyezik.

A legfejlettebb embriót egy vékony katéter segítségével a méhüregbe helyezik, a többit lefagyasztják. A fel nem használt lefagyasztott petesejtek, preembriók szükség esetén egy későbbi ciklusban kerülhetnek beültetésre.

A beültetésre a szokásos előkészítő kezeléseket követően, a nő menstruációs ciklusának erre legmegfelelőbb napján kerül sor. A donor és a recipiens kezelésének összehangolásával elérhető, hogy a levett és megtermékenyített petesejtek pont akkor kerüljenek beültethető állapotba, amikor a befogadó nő ciklusa is erre alkalmassá válik. Más esetben a megtermékenyített petesejteket lefagyaszthatják, és később, az arra alkalmas időpontban ültetik be.

Az eljárás sikeresnek mondható, egy ciklusból 30-50 százalékos eséllyel alakul ki terhesség. A terhesség bekövetkezése után a gravidának (várandós nő) további három hónapig, a méhlepény megfelelő kialakulásáig kell kapnia hormonkészítményeket.

WEBBeteg - Dr. Kónya Judit; Dr. Bartha-Barcsai Tímea