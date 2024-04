Gyerekszülés 40 felett - Mik a veszélyei?

Az anyai életkorral párhuzamosan nőnek a szülési kockázatok, az életkor önmagában is rizikófaktor lehet. A terhesgondozás ilyenkor még kiemeltebb jelentőséggel bír. Miért veszélyesebb szülni 40 felett?

Az amerikai Betegség Felügyeleti és Megelőzési Központ szerint sok 40-50 év körüli vagy még idősebb nő szül gyereket. 2007-ben 105 071 negyven és negyvennégy év közötti nő szült – 1968 óta ez volt a legmagasabb arány. A születési arány 2007-ben 5%-kal volt magasabb a korábbi évhez képest.

„A számok igazán a magasba szöktek az elmúlt két évtized során, mivel a kutatás szerint az idősebb nők is képesek biztonságosan kihordani a terhességet” – mondja Dr. Mark Sauer, a Columbiai Egyetem Egészségügyi Központ reproduktív endokrinológia részlegének igazgatója.

Gyermekvállalás extrém magas életkorban Arról nincsenek hivatalos adatok, hogy évente hány 54 éven felüli amerikai nő ad sikeresen életet gyermekének. Számos jelentés számol be azonban arról, hogy az 50-60 éves nők megtermékenyített donor petesejtek beültetésével esnek teherbe. Idős kismamákról a Bibliában is írnak. Az eddig ismert legidősebb kismama a világon egy indiai nő, aki mesterséges megtermékenyítéssel esett teherbe és 2019-ben 73 éves korában ikreket szült.

Milyen veszélyek állnak fenn?

Ma már a legújabb IVF (in vitro fertilizáció) technológiák segítségével az idősebb korú nők is teherbe eshetnek. Az is lehetséges, hogy egy 40-50 éves, sőt hormonkezelésekkel posztmenopauzális korban lévő nőnek is gyereke születhessen. A szakértők azonban nyugtalankodnak az anyát érintő egészségügyi problémák miatt – a szívproblémáktól egészen a melldaganatig.

A szülés során gyakrabban van szükség sürgősségi beavatkozásokra idősebb korú anyáknál

Norvég kutatók tanulmányozták 169.583 alacsony kockázatú, első szülő nő adatait, hogy vizsgálják az anyai életkor és a szülés során történő sürgősségi beavatkozások összefüggéseit. A BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology című lapban publikált tanulmányban más rizikófaktorokat is számításba vettek, mint a magzati stressz, a váll elakadása, a 4000 g fölötti születési súly, a 42 éves kor feletti anyai életkor, az epidurális érzéstelenítés. Mindezt a sürgősségi császármetszéssel és az operatív hüvelyi szüléssel (vagyis olyannal, amely során szükség van valamilyen eszközre, például csipeszre) összefüggésben vizsgálták.

Az eredmények azt mutatták, hogy a 40 év feletti nőknek 22,4 százalék esélye van a császármetszésre és 23,7 százalék az operatív hüvelyi szülésre, míg a 20-24 év közti nőknél ez 6,7 százalék és 13 százalék, míg a 25-29 éves kismamáknál 8,4 százalék és 16,2 százalék. Érdekes módon az epidurális érzéstelenítés is nagyobb mértékben növelte a császármetszés rizikóját az idősebb anyukáknál, mint a fiatalabbaknál.

A kutatás eredményei szerint tehát egyértelmű az összefüggés a sürgősségi operatív szülés és a magasabb anyai életkor közt.

Idősebb korban már eleve sokaknak vannak egészségügyi problémáik

„Egy egészséges, jó formában lévő 42 éves nő is lehet olyan szép és boldog kismama, mint egy 10 évvel fiatalabb nő” – mondja Dr. Laura Riley, a Massachusetts Kórház anya-magzat kapcsolatanalízisének specialistája. „Jó néhány olyan hypertóniás, kicsit túlsúlyos vagy prediabéteszes állapotban lévő nő is van azonban, akik 40 éves korukban esnek teherbe az IVF technológia segítségével. Az ő esetükben viszont már komoly problémák léphetnek fel.”

Az idősebb nőknél nagyobb valószínűséggel lépnek fel súlyos, akár halálos kimenetelű komplikációk

Egy 2002-ben készült tanulmány szerint például az 50-54 éves nők 26%-a szenvedett terhességi toxaemiában (preeclampsia) és 13%-uknál alakult ki gesztációs diabétesz (terhesség alatti cukorbetegség).



Bár nincsenek hivatalos irányelvek arra vonatkozóan, hogy mi az a kor, ami már túl soknak számít egy terhességhez, a legkiemelkedőbb fertilitásszakértők szerint a menopauzában és a posztmenopauzában járó nők nők veszélyeztetettnek minősülnek.

Extrém magas szülői élterkorban erkölcsi aggályok is felmerülnek

Nem utolsósorban azzal is számolni kell, hogy az idősebb pároknak valószínűleg már kevesebb energiájuk van a gyermeknevelésre, arra, hogy gyermekük fizikai és lelki fejlődését zavartalanul biztosítani tudják. Sokakban felmerülhet, hogy egy 60-as-70-es éveiben járó párnak vajon lesz-e egyáltalán ideje felnevelni a gyermekét, és mi lesz az árvaságra jutott gyermekekkel.

Bizonyos feltételek mellett előnyei is lehetnek a 40 feletti (de nem túl magas) életkorban történő gyermekvállalásnak

Azok a nők, akik idősebben vállalkoznak az első szülésre, jellemzően egészségesek, magasabb a szociális-gazdasági státuszuk és tudatosan fordulnak a várandósság felé.

Ugyanakkor fontos felhívni a figyelmet a további rizikófaktorok csökkentésére, így például az egyre jellemzőbb elhízás veszélyeire.

A terhesgondozás magasabb anyai életkor esetén még kiemeltebb jelentőséggel bír!

A nőgyógyászoknak mind a terhesség, mind a szülés alatt érdemes kiemelt figyelmet fordítaniuk az érintett kismamákra.

A terhesgondozás az a 9 hónapon át tartó, döntő jelentőségű ellátás, amely egyrészt fizikailag monitorozza a kismamát és a magzatot, másrészt nyomon követhetővé teszi a várandósság szakaszait. Ez nemcsak testileg, de lelkileg is kiemelt jelentőségű, hiszen közismert, hogy a kismamák egészsége és jó közérzete a magzat testi és lelki fejlődésére is pozitívan hat – hangsúlyozza dr. Demjén László szülész-nőgyógyász. A nagyobb kockázatokkal rendelkező nőknek érdemes olyan gondozási helyszínt választaniuk, ahol egy helyen elérhető mindaz, amire szükségük lehet: nőgyógyászati ultrahang, genetikai ultrahang, laborháttér, CTG-vizsgálat. Igény és problémák esetén az ellátásba be kell vonni gasztroenterológust, érsebészt, kardiológust, diabetológust és esetleg más szakembert is. Ilyen háttérrel az idősebb kismamák is jobb esélyekkel készülhetnek a természetesen zajló, komplikációmentes szülésre.

(Oxygen Medical - Dr. Demjén László, szülész-nőgyógyász és WEBBeteg - Bodó Mariann, fordító)