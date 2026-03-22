A szívpanaszok gyakoriak időseknél még szívbetegség nélkül is – Vegyük komolyan!

Az idősebb felnőttek körében meglepően gyakoriak a szívhez köthető tünetek, még azoknál is, akiknél korábban nem diagnosztizáltak szívbetegséget. Egy új kutatás szerint az ilyen panaszok a 60 év feletti emberek jelentős részénél előfordulnak, és bár sokszor nem jelentenek valódi szívbetegséget, ugyanakkor fontos figyelmeztető jelként szolgálhatnak.

Gyakori szívpanaszok egészségesnek tűnő időseknél

Egy nagyszabású vizsgálat azt mutatta, hogy a kutatásban részt vevő idősebbek 43,5%-a számolt be valamilyen szívhez kapcsolódó tünetről, annak ellenére, hogy náluk korábban nem állapítottak meg szívbetegséget.

A leggyakoribb panaszok a következők voltak:

fáradékonyság (25,9%)

terhelésre jelentkező légszomj

szívdobogásérzés

mellkasi diszkomfort vagy fájdalom

A kutatók szerint ezek a tünetek sok esetben nem állnak közvetlen kapcsolatban diagnosztizált szívbetegséggel, de mégis gyakoriak az idős populációban.

Miért jelentkezhetnek szívbetegségre utaló tünetek diagnosztizált betegség nélkül?

A szakértők szerint több tényező magyarázhatja, hogy az idősebb emberek miért tapasztalnak szívpanaszokra emlékeztető tüneteket.

1. Az öregedés élettani hatásai

Az életkor előrehaladtával a szív és érrendszer működése megváltozik: az erek merevebbé válnak, a szív alkalmazkodóképessége csökken, és a terhelésre adott válasz lassabb lehet, azaz idősebb korban a kardiovaszkuláris rendszer lassabban áll át a nyugalmi állapotból a terheléses állapotba, illetve terhelés után lassabban is tér vissza. Ezért kisebb terhelésnél is légszomj vagy fáradás jelenhet meg.

2. Egyéb betegségek hatása

A tüneteket nem feltétlenül szívbetegség okozza. Gyakori kiváltó tényezők lehetnek például:

tüdőbetegségek

vérszegénység

pajzsmirigyproblémák

a mozgásszegény életmód

vagy az általános fizikai gyengeség.

3. Ritmuszavarok vagy átmeneti szívpanaszok

Idősebb korban gyakoribbak az átmeneti szívritmuszavarok is, amelyek szívdobogásérzést vagy légszomjat okozhatnak, még akkor is, ha nem áll fenn súlyos szívbetegség.

Miért fontos mégis komolyan venni ezeket a tüneteket?

Bár a panaszok gyakran ártalmatlanok, a szakértők szerint nem szabad automatikusan figyelmen kívül hagyni őket. Az idősebb embereknél a szívbetegségek sokszor atipikus tünetekkel jelentkeznek, például általános gyengeséggel, terhelésre jelentkező légszomjjal, szédüléssel, csökkent fizikai terhelhetőséggel.

Ezért minden új vagy romló tünet orvosi kivizsgálást igényelhet!

Mit javasolnak a szakemberek?

A kutatók szerint fontos, hogy az orvosok és a betegek egyaránt tisztában legyenek azzal, hogy a szívpanaszok időskorban gyakoriak, még diagnosztizált szívbetegség hiányában is.

Ugyanakkor a tünetek segíthetnek az időben történő diagnózisban, és felhívhatják a figyelmet rejtett szív- és érrendszeri problémákra, vagy jelezhetik az általános egészségi állapot romlását is.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Érdemes orvosi vizsgálatot kérni újonnan jelentkező vagy romló légszomj, tartós mellkasi fájdalom vagy nyomás, gyakori szívdobogásérzés, hirtelen kialakuló gyengeség vagy szédülés, vagy a terhelhetőség jelentős csökkenése esetén.

És bár az időskorban jelentkező szívpanaszok nem mindig jelentenek szívbetegséget, de a kivizsgálás segíthet kizárni a súlyosabb állapotokat és időben kezelni az esetleges problémákat, akár akkor is, ha más szervrendszer betegsége áll a háttérben.

Ezt olvasta már? Rendetlen szív - Idősebb korban sem természetes

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: Heart Symptoms Common in Seniors Without Cardiac Disease (Medscape)