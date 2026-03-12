Sportszív - Diagnosztika, kezelés, prognózis és életmódtanácsok

A rendszeres és intenzív sport hatására a szív alkalmazkodik a megnövekedett terheléshez – ezt az élettani jelenséget nevezzük sportszívnek. Bár a legtöbb esetben ez teljesen ártalmatlan állapot, fontos elkülöníteni bizonyos szívbetegségektől.

Mikor érdemes kardiológiai kivizsgálást végezni sportolóknál?

Bár a sportszív önmagában ártalmatlan élettani alkalmazkodás, bizonyos esetekben indokolt lehet kardiológiai kivizsgálás. Különösen fontos az orvosi ellenőrzés akkor, ha sportolás közben vagy azt követően mellkasi fájdalom, szédülés, ájulás, szokatlan légszomj vagy szívdobogásérzés jelentkezik. Szintén javasolt a részletes kivizsgálás, ha a családban fiatal életkorban előfordult hirtelen szívhalál vagy ismert szívizombetegség. Ilyen esetekben a sportolók számára végzett kardiológiai vizsgálatok – például EKG, szívultrahang vagy terheléses vizsgálat – segíthetnek kizárni azokat a ritka, de potenciálisan veszélyes szívbetegségeket, amelyek a sportszívhez hasonló eltéréseket okozhatnak.

Hogyan diagnosztizálható a sportszív?

A sportszív felismerése elsősorban kardiológiai vizsgálatokkal történik. A diagnózis felállításakor a legfontosabb feladat annak eldöntése, hogy a szív szerkezeti változásai valóban az edzéshez való alkalmazkodás következményei-e, vagy esetleg szívbetegség áll a háttérben.

A kivizsgálás során az orvos figyelembe veszi a sportolási szokásokat, az edzés intenzitását és a családi kórelőzményt is.

A leggyakrabban alkalmazott vizsgálatok közé tartoznak:

Elektrokardiogram (EKG)

Az EKG segítségével kimutathatók a sportolóknál gyakran előforduló jellegzetes eltérések, például az alacsony nyugalmi pulzus vagy bizonyos ingerületvezetési sajátosságok.

Szívultrahang (echokardiográfia)

A szívultrahang vizsgálat lehetővé teszi a szív üregeinek, falvastagságának és pumpafunkciójának részletes vizsgálatát. Segít elkülöníteni az élettani sportszívet a szívizombetegségektől.

Terheléses vizsgálat

A fizikai terhelés során végzett EKG-vizsgálat információt ad a szív terhelés alatti működéséről és a terhelhetőségről.

Szív-MR vizsgálat

Bizonytalan esetekben alkalmazható, mivel nagyon részletes képet ad a szívizom szerkezetéről.

Szükséges-e kezelés sportszív esetén?

A sportszív önmagában nem igényel kezelést, mivel nem tekinthető betegségnek. Amennyiben a kivizsgálás során egyértelműen igazolható, hogy a szív szerkezeti változásai kizárólag a rendszeres sportolás következményei, nincs szükség gyógyszeres vagy egyéb terápiára. A legfontosabb teendő ilyenkor a rendszeres orvosi ellenőrzés, különösen versenysportolók és intenzíven sportolók esetében.

A sportorvosi és kardiológiai szűrővizsgálatok célja annak ellenőrzése, hogy a szív alkalmazkodása valóban élettani jelenség maradjon, és időben felismerhetők legyenek az esetleges szívbetegségek.

Bizonyos helyzetekben az orvos javasolhatja az edzésterhelés átmeneti csökkentését vagy módosítását, például akkor, ha a vizsgálatok során határértékhez közeli szívizom-megvastagodás vagy bizonytalan eltérés látható. Ilyenkor az edzés intenzitásának csökkentése és az ismételt kontrollvizsgálat segíthet annak eldöntésében, hogy valóban sportszív áll-e fenn.

Amennyiben a kivizsgálás során kiderül, hogy az eltérések hátterében szívbetegség áll, a kezelés már az adott kórképnek megfelelően történik. Ezért fontos, hogy a sportolók rendszeresen részt vegyenek a javasolt szűrővizsgálatokon, és panaszok esetén mielőbb orvoshoz forduljanak.

Milyen a sportszív prognózisa?

A sportszív általában kiváló prognózisú állapot. Mivel nem betegségről van szó, a legtöbb sportoló panaszmentes, és teljes értékű fizikai aktivitást végezhet. Sőt, a rendszeres testmozgás bizonyítottan csökkenti számos szív- és érrendszeri betegség – például a magas vérnyomás, a koszorúér-betegség vagy a stroke – kialakulásának kockázatát. Fontos azonban, hogy a sportolók figyeljenek a szervezetük jelzéseire. Ha terhelés során mellkasi fájdalom, szédülés, ájulás vagy szívdobogásérzés jelentkezik, mindenképpen orvosi vizsgálat szükséges.

Életmódtanácsok sportolóknak

A szív egészségének megőrzéséhez a rendszeres testmozgás mellett néhány alapvető életmódbeli szempont betartása is fontos.

1. Fizikai aktivitás

A rendszeres testmozgás folytatható, amennyiben kóros szívbetegség nem igazolódott.

Ajánlott, hogy a terhelés növelése fokozatosan történjen, különösen edzésszünet után.

Kerülendő a hirtelen, extrém intenzitású terhelés megfelelő felkészülés nélkül.

Versenysport esetén javasolt rendszeres sportkardiológiai kontroll.

2. Regeneráció és pihenés

Az intenzív edzések között megfelelő regenerációs idő szükséges.

A túledzés (overtraining) kerülendő, mert teljesítménycsökkenéshez és ritmuszavarokhoz vezethet.

Ajánlott a napi 7–8 óra alvás.

3. Folyadék- és elektrolitbevitel

Intenzív sporttevékenység során fokozott folyadékbevitel javasolt (napi kb. 30–35 ml/ttkg folyadékbevitel javasolt, átlagosan 2–2,5 liter/nap, intenzív fizikai terhelés esetén az izzadással elvesztett folyadék arányos pótlásával).

Hosszabb terhelésnél elektrolitpótlásis szükséges lehet.

A dehidráció kerülendő, mivel növelheti a keringési terhelést.

4. Táplálkozás

Kiegyensúlyozott, mediterrán jellegű étrend ajánlott.

Megfelelő fehérjebevitel a regeneráció támogatására.

A túlzott energiaital- és koffeinfogyasztás kerülendő, mivel ritmuszavarokat provokálhat.

5. Tiltott szerek és teljesítményfokozók

Anabolikus szteroidok és illegális teljesítményfokozók használata kerülendő, mert strukturális szívkárosodást és ritmuszavarokat okozhatnak.

Ismeretlen összetételű táplálékkiegészítők használata nem javasolt.

6. Rendszeres orvosi kontroll

Versenysportolóknál ajánlott évenkénti sportkardiológiai vizsgálat (EKG, szükség esetén echokardiográfia).

Új tünetek esetén (mellkasi fájdalom, syncope, palpitáció, terhelésre jelentkező dyspnoe) haladéktalanul kardiológiai kivizsgálás szükséges.

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus