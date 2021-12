Nyújtógyakorlatokkal is javítható a szív állapota

Egy tanulmány szerint mindössze 12 hét passzív nyújtás segíthet az érrendszernek és javíthatja a véráramlást.

Az olaszországi Milánói Egyetem kutatói rájöttek, hogy a passzív nyújtással megnövekedett a véráramlás az artériákban, és csökkent az artériák merevsége. A passzív nyújtás olyan nyújtás, ahol külső erő biztosítja a nyújtást. Ez történhet emberi segítséggel, nyújtóeszköz vagy egyszerűen a gravitáció segítségével.

A kísérletbe a kutatók 39 egészséges férfit és nőt vontak be és két csoportra osztották őket. Az egyik csoportot arra utasították, hogy heti ötször végezzen lábnyújtást 12 héten keresztül, a másik csoport pedig nem végzett ilyen gyakorlatot.

Azoknál, akik nyújtottak, javulást tapasztaltak az érrendszerük állapotában

A kutatók szerint ez hatással lehet a véráramlás megváltozásával járó betegségekre, mint például a szívroham és a stroke. "Ebben az olasz tanulmányban jelentős javulás volt tapasztalható az áramlás által közvetített tágulásban, amely úgy is felfogható, mint az artériák azon képessége, hogy a véráramlás növekedése következtében táguljanak" - mondta Jonathan Myers, PhD, egészségügyi kutató és a kaliforniai Palo Alto Veterans Affairs Health Care System laboratóriumának igazgatója. A tanulmány újszerű megállapítása az volt, hogy az érfunkciók meglehetősen figyelemre méltó változással reagálnak, pusztán a passzív nyújtás hatására – összegezte.

Majd hozzátette: „Mindez azt sugallja, hogy a gyakorló szakembereknek rendszeresen ajánlaniuk kell a nyújtást a rendszeres aerob gyakorlatok mellett érbetegségben szenvedő betegek számára. Az artériás funkcióban a nyújtás hatására bekövetkező pozitív változások nem voltak olyan nagyok, mint amilyeneket általában az aerob gyakorlatok során tapasztaltak, de további vizsgálatokra van szükség annak meghatározásához, hogy a passzív nyújtás milyen mértékben tudja kiegészíteni az aerob gyakorlatokat.”

Ha a tanulmány eredményeit megismételnék kimondottan érrendszeri betegségben szenvedőknél, a kutatók meg tudnák határozni, hogy a passzív nyújtás megfelelő kezelés lehet-e az érrendszeri egészség javítására. „A testmozgás az egyik leghatékonyabb módja az egészséges artériák fenntartásának, de a legtöbbet tanulmányozott gyakorlatok közül sok a szív- és érrendszerre összpontosít, mint például a futás, gyaloglás, kerékpározás, úszás. Ez a tanulmány azért izgalmas, mert hasonló előnyöket mutat, mint a nem kardió edzés” – mondta Dr. Nicole M. Weinberg, a kaliforniai Santa Monica-i Providence Saint John’s Health Center kardiológusa.

Az artériás merevség veszélyes

Az „érbetegség” kifejezés az erek bármely rendellenes állapotának leírására szolgál. Egy felnőtt érrendszere több mint 150 000 kilométernyi véredényből áll. Az érrendszerben előforduló problémák súlyos következményekkel járhatnak, és fájdalmat, rokkantságot vagy halált okozhatnak. Vérrögösödés (stroke, tüdőembólia, szívroham) fordulhat elő az erek károsodása esetén.

„A jó véráramlás csökkenti a nyomást a rendszerben, ami kevésbé károsítja az artéria falát. A nem megfelelően karbantartott artériák miatti csökkent véráramlás, magasabb vérnyomáshoz vezethet, ami növelheti a stroke és a szívroham kockázatát” – mondta Dr. Sanjiv Patel, az Orange Coast Medical Center MemorialCare Heart & Vascular Institute intervenciós kardiológusa.

A véráramlás lehetővé teszi, hogy az oxigénnel dúsított vér az érrendszeren keresztül az egész test szöveteibe eljusson. Az artériás merevség veszélyes, mivel ha egyszer kialakul, nehéz lehet visszafordítani. Olyan mechanizmusokon kell dolgozni, mint a nyújtás annak reményében, hogy az növeli az erek rugalmasságát” – tette hozzá Dr. Weinberg.

Emiliano Cè, PhD, az olasz tanulmány egyik szerzője szerint: "A nyújtásnak ez az újfajta alkalmazása különösen fontos a jelenlegi pandémiás időszakban, amikor az otthoni bezártság miatt csak korlátozott a szívbetegek lehetősége, a stroke és más kóros állapotok javítására és megelőzésére szolgáló jótékony edzések elvégzésére".

Szerző: WEBBeteg - Szegő Miklós fordító; Lektorálta: Dr. Árki Ildikó háziorvos

Forrás: How 12 Weeks of Stretching Can Improve Your Heart Health (Healthline)