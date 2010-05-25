Mikortól beszélünk korai magömlésről?

A korai magömlés (ejaculatio praecox) a férfiakat érintő egyik leggyakoribb szexuális funkciózavar, amikor szexuális együttlét során a férfi hamarabb ejakulál, mint azt ő, vagy a partnere szeretné. Nehezen határozható meg orvosi értelemben, hogy mikor számít korainak az ejakuláció, ám ha problémát okoz a párkapcsolatban, érdemes foglalkozni a nehézséggel.

A koai magömlés azt jelenti, hogy az érintett férfi nem képes nem képes kontrollálni az orgazmus és ejakuláció idejét, és az a harmonikus szexuális élethez szükséges időnél hamarabb következik be. Kutatások szerint a férfiak kb. 30 százalékát érinti a korai magömlés, ám mivel sokan nem fordulnak segítségért, ez az arány még magasabb is lehet. Bármely életkorú férfit érinthet, ugyanakkor leggyakrabban a szexuális élet kezdetén, illetve a késői életévekben jelentkezik.

Mit nevezünk korai magömlésnek és mit nem?

Korai magömlésről akkor beszélünk, ha egy férfi szexuális aktus során rendszeresen hamarabb ejakulál, mint azt ő, illetve partnere szeretné. A meghatározás minden eleme fontos kritérium:

A korai magömlés szexuális aktushoz kötődik, az önkielégítés vagy orális szex során tapasztalható idő eltérő lehet és nem mérvadó.

Mindaddig, míg ez csak alkalmanként fordul elő, nem ad okot aggodalomra. Ha azonban rendszeresen/többnyire megtörténik, nagy valószínűséggel korai magömlése van.

A rendszeres (legalábbi heti szintű) nemi élet mellett fennálló korai magömlés igényel kezelést, míg az alkalmi, rendszertelen együttlétek esetén a probléma nem jelez rendellenességet.

Fontos az is, hogy korai magömlésről akkor beszélhetünk, ha a férfi a próbálkozás ellenére nem tudja késleltetni az ejakuláció időpontját.

A probléma relatív, azaz függ a partner igényeitől is: ugyanaz az idő egyes pároknál elegendő a kölcsönösen kielégítő nemi élethez, más pároknál több időre van szükség.

A fentiek alapján orvosi értelemben nehéz meghatározni azt az időtartamot, ami alatt a merevedés magömlés nélkül fenntartása már problémát jelezhet. Felmérések szerint a férfiak a behatolástól számítva átlagosan 5-6 percig tudják késleltetni az ejakulációt, de 2-3 és 10 perc közötti időtartam orvosi értelemben normálisnak számít.

Az általános ajánlások szerint akkor indokolt segítséget igénybe venni a probléma kezelésére, ha

a magömlés a behatolás után egy percen belül, esetleg már a behatolás előtt bekövetkezik

a magömlés késleltetésére való képtelenség minden, vagy majdnem minden hüvelyi behatolás esetén fennáll

pszichés problémákat okoz egy pár életében: szexuális frusztráció, szorongás, a szexuális intimitás kerülése

Bár sokan zavarban vannak a korai magömlés miatt, és nem beszélnek róla, tudni kell, hogy a korai magömlés kezelhető.

Miért fontos foglalkozni a problémával?

Számos elmélet van arról, vajon mi áll a korai magömlés hátterében. A legtöbb orvos egyetért abban, hogy a korai magömlés önmagában nem betegség, bár egyes esetekben állhat betegség a hátterében.

A probléma kialakulásáért legtöbbször pszichológiai tényezők (pl. stressz, depresszió, szorongás), illetve egyéb emocionális tényezők a felelősek, ezek pszicológiai terápiákkal (párterápia, egyéni pszichoterápia) és szükség esetén gyógyszerek segítségével kezelhetőek. A depresszió, szorongás, és a poszt-traumás stressz szindróma mind hatással vannak a magömlés kontrolljára.

A korai magömlés legfontosabb következménye a párkapcsolati problémák kialakulása. Az elégtelen szexuális élet az intimitás kerüléséhez vezet és nehezíti a harmonikus kapcsolat kialakítását, fenntartását. A gyermekre vágyó pároknál a megtermékenyítést is nehezíti, megfelelő kezelés nélkül csökkenti a természetes fogantatás esélyét.

A korai magömléstől szenvedő férfiakat számos egyéb állapot is sújtja:

Egyre növekvő szorongás a szexuális teljesítménnyel és kapcsolatosan

Önbizalomvesztés

Fokozott stressz szint

Csökkent örömérzés a szexuális együttlét alkalmával

Bűntudatérzet a szexuális partner iránt

Mikor keresse fel orvosát?

Ha úgy érzi, hogy a korai magömlés valós probléma érdemes orvos segítségét kérni. Első lépésként érdemes urológus szakorvoshoz fordulni. Számoljon be minden olyan tényezőről, melyről úgy gondolja, hatással lehet szexuális funkciók működésére. Fontos kérdés lesz, hogy az ejaculatio praecox elsődleges (egész életen át tartó) állapot, vagy másodlagos (szerzett, egy bizonyos életkorban kialakult) korai magömlésről beszélünk.

Amennyiben az orvos úgy véli, hogy a háttérben pszichés problémák húzódnak meg, javaslatot tehet a megfelelő szakember felkeresésére. Egykor úgy gondolták, hogy kizárólag pszichés okai vannak, ma már tudjuk, hogy sokkal bonyolultabb, és a pszichés és biológiai tényezők komplex kölcsönhatását is magába foglalja. A vezető ok meghatározásához sokszor fizikális vizsgálatokra is szükség van (pl. prosztata, hormonszintek), hogy kizárják bármi komolyabb betegség lehetőségét.

A korai magömlés lehetséges okai

A korai magömlés pontos oka ismeretlen. Több tényezők is szerepet játszhat a korai magömlés kialakulásában, akár egyazon érintett férfinál is jelen lehet több a lehetséges okok közül:

Beidegződések, rögzült idegi működés - A korai szexuális élmények olyan beidegződéseket hozhatnak létre, melyen később nehéz változtatni. Olyan helyzet, mikor siettetni kell az orgazmust, nehogy kiderüljön, mit csinál a fiatal fiú, vagy rányisson valaki. Bűntudat, mely növeli a sietős szexuális aktust.

- A korai szexuális élmények olyan beidegződéseket hozhatnak létre, melyen később nehéz változtatni. Olyan helyzet, mikor siettetni kell az orgazmust, nehogy kiderüljön, mit csinál a fiatal fiú, vagy rányisson valaki. Bűntudat, mely növeli a sietős szexuális aktust. Erekciós zavar – Azok a férfiak, akik aggódnak amiatt, hogy sikerül-e elérni, illetve tartósan fenntartani az erekciót, hajlamosak lehetnek siettetni az ejakulációt. A kezdődő merevedési zavar sokszor társul korai ejakulációval.

– Azok a férfiak, akik aggódnak amiatt, hogy sikerül-e elérni, illetve tartósan fenntartani az erekciót, hajlamosak lehetnek siettetni az ejakulációt. A kezdődő merevedési zavar sokszor társul korai ejakulációval. Szorongás, stressz – A korai magömléssel küzdő férfiak általában szoronganak is, vagy a szexuális teljesítmény, illetve egyéb okok miatt. Az érzelmi és szellemi megterhelés gyakran korlátozza a relaxációs képességet és a szexuális együttlétre való koncentrálást, mely hozzájárul a korai magömléshez.

– A korai magömléssel küzdő férfiak általában szoronganak is, vagy a szexuális teljesítmény, illetve egyéb okok miatt. Az érzelmi és szellemi megterhelés gyakran korlátozza a relaxációs képességet és a szexuális együttlétre való koncentrálást, mely hozzájárul a korai magömléshez. Kapcsolati problémák – Ha korábbi kapcsolatában nem, vagy csak ritkán fordult elő korai magömlés, akkor a jelenlegi problémához minden bizonnyal hozzájárul az aktuális párkapcsolata.

– Ha korábbi kapcsolatában nem, vagy csak ritkán fordult elő korai magömlés, akkor a jelenlegi problémához minden bizonnyal hozzájárul az aktuális párkapcsolata. Testi okok, betegségek - hormonszint-eltérések, az idegrendszer működésének jellemzői, bizonyos pajzsmirigy problémák, prosztatagyulladás vagy húgycsőgyulladás, igen ritkán műtét vagy trauma miatti idegi érintettség

hormonszint-eltérések, az idegrendszer működésének jellemzői, bizonyos pajzsmirigy problémák, prosztatagyulladás vagy húgycsőgyulladás, igen ritkán műtét vagy trauma miatti idegi érintettség Öröklött tulajdonságok - Egyéni idegrendszeri jellemzők, melyek nem számítanak kóros állapotnak vagy betegségnek.

Egyéni idegrendszeri jellemzők, melyek nem számítanak kóros állapotnak vagy betegségnek. Gyógyszer mellékhatás – Ritkán, de előfordul, hogy bizonyos gyógyszerek befolyásolják az agy hírvivő anyagainak működését, korai magömlést okozva.

Részletesen Korai magömlés - okok és technikák

Mi okozhatja a korai magömlést? Az orvos válaszol A magömlés beszabályozódása csak rendszeres nemi élet mellett várható. Ez minimum heti két aktust jelent. Ritkább szexuális élet esetén rövidebb időn belül bekövetkezik a magömlés.

A szexuális teljesítmény javítása érdekében lehet tréningezni. Egyedül is próbálkozhat óvszer alkalmazásával, vagy ismételt közösülésekkel törekedhet a magömlés idejének elnyújtására.

Ha a rendszeres heti nemi élet és az egyéni tréning mellett is rövidebb a magömlés 3 percnél, akkor szakember segítségére van szükség. A problémát nem feltétlenül szervi elváltozás okozza, párkapcsolati gondok, stressz vagy valamilyen szorongás is állhat a háttérben, ezért a kezelés nem csak, illetve nem feltétlenül gyógyszerszedést jelent. Gyors vizsgálatok és személyes beszélgetések segítenek kideríteni a panaszok forrását. (Dr. Fekete Ferenc, urológus)

Hogyan kezelhető a korai magömlés?

A korai magömlés legtöbbször szexuális terápiával, pszichoterápiával és gyógyszeres kezeléssel szüntethető meg. Sokak számára ezek kombinációja a leghatékonyabb. Ritkán van szükség valamilyen háttérbetegség, szervi elváltozás kezelésére.

Szexuálterápia – Egyes esetekben a szexuálterápia már olyan egyszerű lépésekkel is segít, mint a szexuális együttlét előtti maszturbáció, mely segít a késleltetni a magömlést szex közben. Emellett az orvos javasolhatja egy időre a közösüléstől való tartózkodást és helyette egyéb szexjátékok alkalmazását, annak érdekében, hogy az együttlét miatti szorongás megszűnjön.

Nyomás technika – Amennyiben ezt a technikát annyiszor ismétlik, amennyiszer szükség van rá, eléri, hogy gyors ejakuláció nélkül tudjon behatolni partnere hüvelyébe. Ezzel a módszerrel megtanulja késleltetni a magömlést, s egy idő után már nem is lesz szüksége a nyomás technika alkalmazására. A módszer a következőképpen működik:

1. lépés – Kezdje el a szexuális aktivitást a megszokott módon, beleértve a pénisz stimulálását is, és folytassa egészen addig, míg úgy nem érzi, majdnem kész az ejakulálásra

2. lépés – Kérje meg partnerét, hogy nyomja meg a pénisze végét azon a ponton, ahol a makk csatlakozik a pénisztörzshöz, mindaddig, míg az ejakulációra való késztetés el nem múlik

3. lépés – Ezt követően várjon körülbelül 30 másodpercig, majd folytassa az előjátékot. Lehet, hogy a prés után kisebb erekciót tapasztal, de ne aggódjon, a pénisz újbóli izgatása után visszanyeri a teljes merevedést.

4. lépés – Ha ismét úgy érzi, ejakulálnia kell, ismételjék meg a folyamatos nyomást.

Gyógyszeres kezelés – Bizonyos antidepresszánsok, illetve helyi érzéstelenítésre használt krémek alkalmazásával kezelhető a korai magömlés. Vényköteles gyógyszerek, alkalmazásuk orvosi felügyeletet igényel, mellékhatásként hányingert, szájszárazságot, álmosságot és csökkent libidót tapasztalhat. Az érzéstelenítő krémek nem kívánatos hatása lehet, hogy olykor a női partner nemi szervének érzékenysége is csökkent. Ritkán előfordulhat allergiás reakció is.

Tanácsok nőknek A nők általában hosszabb, elhúzódóbb stimulációt igényelnek az orgazmus eléréséhez, mint a férfiak, és ez az eltérés okozhat nézeteltérést a partnerek között, mely a szexuális együttléteket frusztrációval töltheti meg. Ezek a konfliktusok a férfiaknál korai magömlést okozhatnak, vagy tovább fokozhatják a problémát. A nyílt kommunikáció, illetve a különféle segítségek kipróbálására való hajlandóság segít a partnerek kölcsönös elégedettségének elérésében, illetve csökkenti a konfliktust és a teljesítmény miatti szorongást. Ezzel szemben a partnerek közötti nem megfelelő kommunikáció, a problémák elhallgatása, de a férfi partner hibáztatása is, csak fokozzák a nehézségeket. Amennyiben nem elégedett szexuális életével, ossza meg aggodalmait partnerével, anélkül, hogy hibáztatná őt. Ha nem tudják megoldani szexuális problémát, keressenek fel orvost, aki valószínűleg tud segíteni a kielégítő szexuális élet elérésében. Tovább Korai magömlés: hogyan segíthet párjának?

(WEBBeteg - Cs.K. fordító, lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos)