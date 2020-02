Az arcbőr téli ápolása

A téli időszakban még az egyébként normál ápolást igénylő bőr is érzékenyebb, szárazabb lehet. Az arc bőrének ápolásához Peterman Krisztina, kozmetikus tanácsai nyújtanak segítséget.

Természetes jelenség

A bőr szerkezete az életkorral együtt változik. A serdülőkori hormonális változások hatására zsírosabbá váló bőr állapota idővel normalizálódik, majd az életkor előrehaladtával egyre inkább a bőr szárazsága okoz problémát. A téli időszakban a helyzetet nem csak a csípős, hideg levegő, de a fűtési szezonban alacsonyabb páratartalmú, száraz belső levegő is súlyosbíthatja. Emellett természetesen egyéni tulajdonságok is szerepet játszanak, a száraz, érzékeny bőr még nagyobb odafigyelést igényel.

Professzionális segítség

A száraz bőr egy bizonyos formában és mértékig természetes jelenség a téli időszakban. Megelőzésére a legalapvetőbb eszköz a bőrtípusnak megfelelő arcápoló készítmények, hidratáló krémek rendszeres használata. Az otthoni gyógymódok mellett érdemes szakszerű segítségét is kérni a kezeléshez.

Mindenképp javasolt szakemberhez fordulnunk, ha az arcon a bőrszárazság foltokban jelentkezik, esetleg viszketéssel párosul, vagy a bőr hámlani kezd, feszül, berepedezik, a ráncok szabad szemmel is jól láthatóan elmélyülnek. A száraz bőr rendszeres ápolást igényel, melyben fontos szerepet töltenek be a különböző kozmetikai kezelések is. Segítségükkel tartós, hosszú távú hatást érhetünk el, a hatóanyagokat a bőr mélyebb rétegeibe is eljuttathatjuk.

A természet kincsei, személyre szabva

Száraz bőr kezelésére a készen beszerezhető krémek és maszkok mellett különösen eredményesnek találom a kreatív kozmetika eszközeit – számol be tapasztalatairól Peterman Krisztina.

A tiszta növényi olajok kiváló antioxidánsok, flavonoidokban és vitaminokban gazdag készítmények. Típustól függően fertőtlenítő, tápláló, sejtvédő, restrukturáló és gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. Könnyen bejutnak a bőrbe, természetesek, nem trendfüggők, mert örökzöldek, melyek minden időben, korban megállják a helyüket

Bevizsgált, leinformálható alapanyagokból készíthetünk speciális, az adott bőrtípus igényeinek maximálisan megfelelő ápoló készítményeket. A felhasznált összetevők közül a rózsaolajos készítmények például igazi delikátesznek számítanak a száraz bőrű hölgyek számára. Ezenkívül ajánlott illóolajok még: a geránium, jázmin, kamilla, levendula, szantálfa, ylang-ylang is. A felhasználni kívánt illóolajokhoz virágvizeket, rügykivonatokat adva tovább növelhetjük a kezelés eredményességét.

Gépi kezelésekkel a hidratált bőrért

Az egyes készítmények hatékonyságát fokozhatjuk gépi kezelésekkel is. A száraz bőr kezelésére leginkább az ultrahang alkalmazható, melynek előnye, hogy segítségével a kezelés során célzottan használt hatóanyagok, zsírban oldódó vitaminok, a bőr számára fontos zsírok a bőr mélyebb rétegeibe is képesek bejutni és így hosszabb távú hatást is elérhetünk.

A másik gyakran használt eszköz az iontoforézis, mely önmagában alkalmazva is gyors segítséget jelent a száraz bőr ellen. Emellett bőrfiatalító hatású és nyugtatja, tonizálja a gyulladásra hajlamos száraz bőrt.

(Orvostkeresek Egészségmagazin - Peterman Krisztina, kozmetikus)