A vazelin mint a bőrápolás egyszerű, de olcsó és hatékony eszköze

A bőrünk a test legnagyobb szerve, ami fontos védelmi funkciót tölt be életünk során. A védelmi funkció biztosítása és a bőrt érő sok külső hatás miatt nem szabad elhanyagolnunk a rendszeres ápolását. Sokan sokféle és drága kozmetikumokat használnak erre a célra, holott rendelkezésünkre áll egy sokkal könnyebben és olcsóbban elérhető megoldás is, ez pedig a vazelin. A legtöbb háztartásban megtalálható, de ha éppen nincs otthon, szinte bármelyik patikában beszerezhető.

A vazelin egy olyan gél állagú szénhidrogén-keverék, ami levegő hatására nem oxidálódik, illetve nehezen lép reakcióba más anyagokkal, ennek köszönhetően biztonságosan használható. Vízben nem oldódik, színtelen, szagtalan, áttetsző, íztelen anyag.

Legfontosabb alkalmazási területek

A vazelin nagyon jól alkalmazható a bőrt ért sérülések kezelése során. Egyrészt megakadályozza, hogy a seb kiszáradjon, másrészt légmentesen lezárja a sérülést, amivel megelőzhető a baktériumok sebbe jutása, ezzel pedig az elfertőződés.

Azokon a területeken is érdemes alkalmazni, ahol gyakran egymáshoz dörzsölődnek a bőrfelületek. Tipikusan ilyen – főleg túlsúlyosaknál – a comb belső része. A vazelin használatával azonban megelőzhető a dörzsölésből fakadó bőrirritáció, illetve hólyagosodás.

A pelenkakiütések esetén is eredményesen használható. Ha minden pelenkacserekor alkalmazzuk, néhány napon belül eltűnhetnek a kellemetlen kiütések. Ha a kiütések továbbra is megmaradnak, érdemes bőrgyógyász szakorvost felkeresni.

„Tulajdonságainak köszönhetően nagyon hatékony a bőr kiszáradásának megelőzésében, valamint a már kiszáradt bőr hidratálásában. A száraz bőr egyébként is kockázatot jelent, mivel kipirosodhat, viszkethet, súlyosabb esetben fájdalmasan berepedezhet, amihez vérzés is társulhat. Különösen érdemes bevetni a legérzékenyebb részeken, például az arcon, az ajkaknál és a szemhéjakon, amelyek leginkább ki vannak téve a kiszáradás veszélyének. A vízhólyagok megelőzésére is sikeresen használható.” – teszi hozzá Dr. Mlinkó Éva bőrgyógyász.

A körmökre is jó hatással van, mivel megakadályozza azok kopását, illetve csökkenti a körmök betörésének esélyét.

Bár a vazelin a bőrápolás tekintetében sok előnnyel járhat, nem mindenkinél alkalmazható eredményesen. Kerülni kell a használatát például azoknak, akik aknéra hajlamosak, mivel egyeseknél pattanásokat idézhet elő.

A fentiekből is látszik, hogy a vazelin rendkívül sokoldalú szer a bőrápolás terén, emellett sokkal olcsóbb és könnyebben beszerezhető, mint a hasonló hatású egyéb készítmények.

(Dr. Mlinkó Éva, bőrgyógyász)