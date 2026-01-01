Tippek az e-cigiről való leszokáshoz

Az elektromos cigaretta eredetileg dohányzásról leszokás céljából került forgalomba, mára azonban önálló dohánytermékké nőtte ki magát. Hiába füstmentes vagy nikotinmentes, a benne levő anyagok bizonyítottan rendkívül ártalmasak.

Ennek ellenére hazánkban minden 5. ember használ valamilyen dohány- vagy nikotintartalmú készítményt. A környezetükben levőket ezáltal passzív dohányzásnak teszik ki, amely hasonlóan egészségkárosító hatású. Már az első dohányzásmentes napon sokat tehet egészségéért, ezért is ajánlott mielőbb leszokni.

Számtalan ok vezethet odáig, hogy valaki elgondolkodjon a leszokáson: úgymint a nikotinfüggőség leküzdése, a hosszú távú egészségkárosító hatásoktól való félelem vagy a pénzspórolás.

Fontos azonban, hogy a leszokás személyes döntés legyen, saját akaratából, ne más javaslatára kezdjen hozzá. Csak akkor vágjon bele, amennyiben biztos benne, hogy meg tudja állni, hogy (elektromos) cigarettához nyúljon – így az elvonási tünetek is könnyebben elviselhetők lesznek. Amint leteszi az elektromos cigarettát, a szervezete rövid időn belül reagál, hiszen nem kapja meg az addig megszokott nikotinadagot. Először sóvárogni fog a cigaretta után, ezért rossz hangulatúvá, ingerlékennyé válhat. Előfordulhat, hogy nehezebben tud koncentrálni vagy alvásproblémák jelentkeznek. Valószínűleg éhesebbnek fogja magát érezni, ez a fő oka a leszokás után esetlegesen jelentkező súlygyarapodásnak. Ennek azonban nem kell törvényszerűen megtörténnie!

Hogyan mehet könnyebben a leszokás?

Érdemes előkészületeket tenni a leszokásra, ez nagyban megkönnyíti a folyamatot és enyhítheti a megvonás tüneteit is.

Kezdje csökkenteni a likvid nikotintartalmát és figyelje meg, hogyan érzi magát közben. Ha többször nyúl az elektromos cigaretta után, azt jelenti, hogy túl gyors volt a csökkentés, próbálja újból beállítani.

Nyújtsa meg az intervallumokat: amennyiben korábban 20 percenként cigarettázott, tolja ki 40 percre. Az adagok közötti időt folyamatosan növelve, jó eséllyel csökkennek a sóvárgás tünetei. Jelöljön ki olyan helyszíneket és időpontokat, ahol, amikor nem e-cigarettázik. Terjessze ki ezeket olyan ütemben, ahogyan kényelmes Önnek.

Amennyiben az elhatározása olyan erős, hogy inkább egy lepésben szeretne leszokni, azt is megteheti. Az úgynevezett nikotinpótló terápiás termékek (angol rövidítéssel NRT) elérhetőek szopogatós tabletta, spray, rágógumi, illetve tapasz formájában. Ezek a készítmények gyors nikotinadaggal enyhítik a sóvárgást, ugyanakkor nem tartalmazzák a cigarettából felszabaduló többi káros anyagot.

A leszokás folyamata nem könnyű, de számos módszerrel lehet segíteni. Családja, barátai biztosan támogatják majd, ha megosztja velük szándékát. Ha van rá mód, valakivel együtt vágjon bele a folyamatba, így meg tudják egymással osztani tapasztalataikat és őszintén tudják biztatni a másikat.

A dohányzás egyfajta pótcselekvés, javasolt „lefoglalnia” magát: teremtsen alkalmat egy sétára, fejtsen rejtvényt, kirakózzon, hogy elvonja figyelmét a sóvárgásról.

Minden egyes elektromos cigaretta nélkül eltöltött nappal közelebb kerül céljához. Ünnepelje sikerét barátaival vagy ajándékozza meg magát valami aprósággal.

Olyannyira nem egyszerű a leszokás, hogy sokaknak nem sikerül elsőre. Adjon időt magának. Amint újból megerősödik az elhatározásában, próbálja meg ismét. Minden alkalommal egyre többet fog tudni a folyamatról, a nehézségekről és azok esetleges áthidalásáról.

A leszokást segítendő, szeretnénk bemutatni, mi történik a szervezetben, amikor abbahagyja az e-cigarettázást

Már húsz perc múlva megjelenik az első pozitív változás: a pulzus normalizálódik. Nyolc óra elteltével javul az oxigénellátottság, a vér szén-monoxid-szintje felére csökken. Két nappal az utolsó e-cigaretta után visszaáll a szén-monoxid-szint a nemdohányzókéhoz hasonlóra. A tüdő tisztul, váladék termelődik, javul az ízlelés és a szaglás. Három nap után érezhetően könnyül a légzés, nő az energiaszint. 2 hónappal az utolsó e-cigaretta után a szív és az izmok keringése nagymértékben javul. Körülbelül fél év elteltével enyhülnek a légzésproblémák, tüsszögés, köhögés, ezzel egyetemben a tüdőfunkció mintegy 10%-kal javul. Egy év nemdohányzás után a szívinfarktus esélye a dohányosokhoz hasonlítva felére csökken. Tíz év elteltével a tüdődaganatok kialakulásának esélye szintén felére csökken a dohányzókhoz képest.

Ne felejtse, leszokni sosincs késő. Tegyen még ma saját és környezete egészségéért, a füstmentes életért!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



