Könny nélkül - A szárazszeműség okai és kezelése

A szemszárazság főleg 40 év felett fordul elő, gyakorisága a változókorral járó hormonális hatások következtében nők körében magasabb. Fiatalabb korban a panaszokat elsősorban az életmódból fakadó tényezők okozzák.

A száraz szem szindróma elsősorban a nők betegsége, a kiváltó okok széles skálája miatt azonban mindkét nem körében egyre gyakrabban okoz panaszokat.

Nevezhetjük korunk civilizációs betegségének is, kialakulásának kockázatát a légkondicionáló használata, a dohányzás, a gyakori tévénézés és számítógép-használat egyaránt növeli.

Ezt olvasta már? Miből áll a könny?

Hirdetés

Több, mint kellemetlen

A szemeket borító vékony könnyréteg feladata nem csak a nedvesség fenntartása, de segítségével biztosítható a szaruhártya oxigén- és tápanyagellátása, és a bekerülő idegentestek eltávolítása.

A könnyfilm az első védelmi vonalat képezi a bakteriális és vírusos fertőzésekkel szemben, hiánya tehát nem csak komfortézetünket csökkenti, de számos egészségügyi probléma kockázatát is növeli - hívja fel figyelmünket dr. Tóth Eszter, szemész.

Ezt olvasta már? Számítógép, fejfájás, ízületi panaszok - Gyakorlati tanácsok mindenkinek!

Nem csak korral járó panasz

A szemszárazság főleg 40 év felett fordul elő, gyakorisága a változó korral járó hormonális hatások következtében nők körében magasabb. Fiatalabb korban a panaszokat elsősorban az életmódból fakadó tényezők okozzák.

A számítógép, vagy televízió előtt ülve ritkábban pislogunk, ezáltal a könnyfilm nem pótlódik megfelelő ütemben, ami szemszárazságot okoz. A túl száraz szobalevegő, a dohányfüst, a légkondicionáló, bizonyos gyógyszerek (pl. fogamzásgátló, fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő) szedése és a kontaktlencse-használat egyaránt hozzájárulhat a tünetek fiatalabb korban történő jelentkezéséhez.

Ezt olvasta már? A szárazszeműség diagnózisa és kezelése

Tippek a szemszárazság enyhítésére

A számítógép előtt ülve, óránként iktassunk be 10 perces szüneteket, ha van lehetőségünk, a szabad levegőn tegyünk egy rövid sétát.

Lehetőség szerint a monitor a tekintési irány alatt helyezkedjen el (szemsík alatt), ezáltal a felső szemhéj jobban fedi a szaruhártyát, s véd.

Javasolt a számítógép használata során védőszemüveget viselni, mely nem csak a monitor káros elektrosztatikus sugárzásától óv, hanem a könny párolgását is csökkenti.

Ne dohányozzunk és kerüljük a dohányfüstös helyeket.

A nedvesség pótlásáról belsőleg is gondoskodjunk, fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot napközben.

Ellenőrizzük az iroda és lakásunk páratartalmát. Törekedjünk a 40-60 százalék közötti páratartalom elérésére. Túl száraz levegő ellen párásító készülékkel védekezhetünk.

Szemszárazság esetén bánjunk óvatosan a kozmetikumokkal. Viseljünk érzékeny szemekre kifejlesztett termékeket. Ügyeljünk arra, hogy lefekvés előtt alaposan távolítsuk el a készítményeket, a szempilla festék ugyanis könnyen eltömheti a könnymirigyek kivezető nyílását!

Kutatási eredmények alapján az omega-3 zsírsavak fontos szerepet játszanak az egészséges könnyfilm megtartásában. Fogyasszunk ezért rendszeresen halat, tenger gyümölcseit, mandulát és diót!

Ezt olvasta már? A könnyfilm és a száraz szem

Ha a panaszok továbbra sem szűnnek

Napjainkban számos kiváló termék (műkönny csepp és gél formában) kapható, mely a tüneteket enyhítheti. Panaszok esetén azonban érdemes a háttérben álló okokat is kivizsgálnunk, tartós javulást csak ezek megszüntetésével érhetünk el.

Szemszárazságot okozhat bizonyos gyógyszerek szedése is, így szükség esetén indokolt lehet a terápia módosítása. A könnytermelés csökkenésének hátterében más betegségek (például cukorbetegség, allergia, reuma vagy pajzsmirigybetegség) is állhatnak, melyek kezelésével a szemet érintő panaszok is javíthatók.

Olvasson tovább! Szemtorna - Gyakorlatok, amiket bárhol elvégezhet

(Oxygen Medical - Dr. Tóth Eszter, szemész)