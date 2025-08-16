Domináns szem - Mit is jelent?

Mit jelent az, hogy domináns szem? Mi ennek a jelentősége? Hogyan állapíthatjuk meg, hogy melyik a domináns szemünk?

Agyunk számára magától értetődő, hogy a látás folyamata során egyik szemünkre jobban támaszkodik, mint a másikra. Bár jelentős átfedés található a két szem látómezejében, az egyik által közvetített adatokat az agy prioritásként kezeli. Ez az úgynevezett domináns szem a mindkét szemükkel jól látó embereknél teljesen természetesen alakul ki. Hasonló ahhoz, hogy mindenkinek van domináns keze (amivel ír, rajzol), illetve domináns lába (amivel rúgja a labdát).

Amikor valamit nézünk, agyunk a domináns szemünkre alapoz, a másik szem által továbbított információk kevésbé lesznek fontosak. Mintha a tűzhelyen egyszerre két égőn főznénk, de az egyiken levő edényt hátrébb tolva takarékra tennénk. Bizonyos időközönként ugyanúgy rápillantunk, hogy ne égjen le benne az étel, ám nem követeli a teljes figyelmünket.

De miért alakul ki a domináns szem?

Az úgynevezett sztereopszis (a két együttműködő szem, „sztereolátás”) a legtöbb emberre jellemző fontos látási tulajdonság. Az emberi agy egyesíti a két szemből származó, különálló kétdimenziós képet és az eredményt háromdimenziós képként értelmezi. A bal és jobb szem közötti látószögkülönbség lehetővé teszi az agy számára, hogy meghatározza a tárgy nem csupán bal-jobb, valamint fel-le helyzetét, hanem az attól való távolságot is (ezt úgy hívják, hogy mélységérzékelés). Agyunk olyannyira igyekszik hatékonyan működni, hogy a szemdominancia segítségével rangsorolni tudja a beérkező információkat, így nem kell folyamatosan erőforrásokat fordítani arra, hogy lépést tartson az összes feldolgozásra váró adattal.

Nem biztos, hogy minden helyzetben ugyanaz a szem a domináns

A domináns szem nem állandó tulajdonság, elképzelhető, hogy bizonyos feladatokhoz inkább az egyik, míg más tevékenységhez pedig a másik szemünket részesítjük előnyben. Tudományosan bizonyított, hogy agyunk helyzettől függően automatikusan átkapcsol a domináns szemre – mindezt úgy, hogy sokszor észre sem vesszük. Mivel számos oka lehet annak, hogy egy adott helyzetben miért az egyik szem domináns, a szemdominanciának különféle altípusait lehet megkülönböztetni:

1. Motoros dominancia (látásdominancia)

Azt jelenti, hogy melyik szem veszi át a vezető szerepet, amikor valamire irányítjuk a tekintetünket. Ezért nevezik ezt a fajta szemdominanciát látásdominanciának is. Ahhoz, hogy jobban megértsük a folyamatot, muszáj ismerni a konvergencia jelentését. Ez a kifejezés a két szem nézővonalának egymáshoz való közelítését jelenti. Ha egy távoli pont nézése után közelre fixálunk, például olvasunk, a két szem konvergál. Ha a konvergencia nem megfelelő, az a közelre látás zavarához vezethet, a túlzott konvergencia eredménye pedig kettős látás. Motoros dominancia esetén a kevésbé domináns szem eltérül, amikor megpróbál sokáig fókuszálni egy adott tárgyra, ezzel együtt a domináns szem nagyobb valószínűséggel tartja a tekintetét a célponton.

2. Érzékszervi dominancia

Amikor előfordul, hogy a két szem egymásnak ellentmondó információkat szolgáltat, az agy az egyik szemet előnyben részesíti.

Az érzékszervi szemdominancia megállapítására az úgynevezett binokuláris rivalizációs tesztet alkalmazzák. Egy speciális eszköz segítségével mindkét szemnek két külön képet mutatnak. Amelyik képet élesebben látja a vizsgált személy, az az érzékszervi dominanciával rendelkező szeme elé tett kép.

3. Élesség dominancia

A látásélesség azt jelenti, hogy mennyire tisztán látunk. A normál élességet 20/20 látásnak nevezik. Vannak, akik két szemének látásélessége eltér, nekik bizonyos helyzetekben a jobb élességű szem veszi át a vezető szerepet, ezt hívják látásélesség dominanciának.

Hogyan állapítható meg, hogy melyik a domináns szemünk?

Erre fejlesztették ki az úgynevezett Miles-tesztet, melynek lépései a következők: Válasszunk ki egy tárgyat a távolban, például egy autót az utcán vagy a szobában egy villanykapcsolót. Formáljunk egy lyukat ujjainkkal és nyújtsuk ki előre a kezünket. Nézzük a tárgyat mindkét nyitott szemünkkel a lyukon keresztül. Csukjuk be a bal szemünket. Ha továbbra is látjuk a kezünkből formált lyukon keresztül a tárgyat, akkor nagy valószínűséggel a jobb szem a domináns. Amennyiben a bal szemünket becsukva már nem látjuk a tárgyat, akkor jó eséllyel a bal szem a motorikusan domináns. Ismételjük meg néhányszor a feladatot a becsukott szemek változtatásával, hogy biztosak legyünk az eredményben.

Egyszerűbb módszer, hogy nézzünk bele egy távcsőbe vagy át egy kulcslyukon. Az egyik szemünket automatikusan behunyjuk. Amelyik nyitva marad, az a domináns szem.

Érdekes kérdés, hogy amennyiben valaki balkezes, akkor a domináns szeme is a bal oldali?

A válasz nem ennyire egyértelmű. A gyerekeknél általában 3–4 éves korra kialakul az egyik kéz dominanciája. A választott oldalon erősebb a láb, élesebben hall a fül és általában azon az oldalon van a vezető szem is. Amikor a különféle működések ellentétes oldaliságot mutatnak, például balkezesként a jobb szem a domináns, azt keresztezett dominanciának hívják. A jelenség nem ritka, de azért nem is mindennapos. Az ilyen gyermekeknél előfordulhat betűcsere vagy szövegértési gond. Mindezek mellett olyan is megtörténhet, hogy valaki nem azzal a kezével dob, amelyikkel a ceruzát fogja.

Mindenkinek domináns valamelyik szeme?

A kutatások eredményei szerint nem mindenkinek van domináns szeme, százból hét embernél egyik szem sem uralkodó. A többségnek a jobb oldali szeme a domináns, baloldali szemdominancia az emberek mintegy 30%-ánál figyelhető meg.

Egészségügyi szempontból van-e jelentősége, hogy melyik szemünk a domináns?

A hétköznapokban, amennyiben szemei egészségesek, a domináns szem csak néhány sporttevékenységben kap kiemelt szerepet.

Jelentősége orvosi szempontból szem- és idegrendszeri betegségek diagnosztikájában, illetve ezek kezelésében jöhet elő.

Amennyiben látásában bármilyen változást, romlást, a megszokottól eltérő jelenséget figyel meg, forduljon szakemberhez. Bizonyos kor felett panasz nélkül is javasolt az évenkénti szemvizsgálat.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



Felhasznált irodalom: