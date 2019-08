Praktikus tanácsok kontaktlencsét viselőknek

Tisztában van vele, hogy milyen típusú kontaktlencsét visel? Ismeri a tisztítás szabályait? Hogyan hat a terhesség a lencseviselésre? Kérdések és válaszok.

Milyen a kontaktlencse típusa?

Gyakran tesszük fel ezt a kérdést a lencseviselőknek. Meglepődve tapasztalom azonban sok esetben, hogy nem kapok rá pontos választ. Azt, hogy kemény vagy lágy-e a lencse, azt mindenki meg tudja mondani, a kontaktlencse pontos típusát azonban nem ismerik.

Ha bármi probléma van a lencsével, nem elégedettek vele, esetleg valami elváltozást okozott, ahhoz, hogy megoldjuk a problémát, tudnunk kellene a lencse pontos paramétereit.

Legjobb megoldás erre a kontaktlencse kiskártya, amely pontosan tartalmazza a lencse típusát, bázisgörbületét, átmérőjét és erősségét. Ezen általában feltüntetjük a lencsék cseréjének, valamint a kontrollvizsgálatoknak a következő időpontjait is.

Ha nem kapunk ilyen kártyát a vizsgálatkor, vagy a lencse átvételekor nyugodtan jelezzük, hogy igényt tartunk rá. Minden illesztőhelyen ki tudnak ilyet állítani! Kérjük bátran, nagy segítség valóban!

„No Rub”

Egy vizsgálat eredményeként rámutattak arra, hogy azoknál a lencseviselők, akik lencséjüket manuálisan is megtisztítják, kevesebb felrakódás található a lencsén. Szánjunk időt a megfelelő lencsetisztításra.

Sok folyadékon „sajnos” fel van tüntetve a „no rub” (nem kell dörzsölni) felirat, de szerintem, ezt ne vegyük teljesen készpénznek.

Lejárt szavatosságú tisztítószerek

Ugyanúgy, ahogy a gyógyszereknél, a kontaktlencse-ápolófolyadékoknál is csökken a szavatosság lejárta után a hatékonyságuk. Ezért nagyon fontos lenne, hogy minden lencseviselő figyelje az ápolófolyadékok lejárati dátumát.

Felbontást követően 3 hónap után már ne használjuk a folyadékokat.

Az ilyen folyadékok használata sok esetben okoz irritációt, valamint kényelmetlenséget a lencse viselésekor.

Kontaktlencse és terhesség

A terhesség során a nő szinte minden szerve érintett a változásokban. Sok nő nem tudja, hogy a hormonális változások érinthetik a szemét is, valamint befolyásolhatják a kontaktlencse viselését is.

Hormonális változások hatására sokaknál változik a dioptria értéke, valamint a szaruhártya formája. Ennek következtében a korábban kényelmes kontaktlencse panaszokat okozhat, hirtelen kényelmetlenné válhat.

Gyakori az is, hogy a terhesség vége felé kevesebb könny termelődik, valamint az összetétele is megváltozhat, ami szintén a komfortos viselést teszi lehetetlenné. A szem nedvesítése szemcseppekkel megoldható, de vannak olyanok is, akiknél ez sem segít.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Halmosi Edina, optometrista-kontaktológus