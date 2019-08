Miből áll a könny?

Szervezetünk bizonyos funkciói olyan magától értetődő szerepet töltenek be, hogy sokan nem is ismerik a pontos működési elvüket, összetételüket. Ilyen például a könnytermelés is. Az alábbiakban arra keressük a választ, hogy pontosan milyen összetevőkből áll a könny, és hogy milyen funkciói vannak.

A szemünk felszínét folyamatosan könnyfilm réteg borítja, melynek 3 rétege van: a legbelső a nyákos mucinréteg, a középső a vizes réteg (ez a legvastagabb) és a legkülső olajos lipidréteg.

A könnycsepp összetevői

Víz : tulajdonképpen egy sós folyadék, ami különböző vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amik elengedhetetlenek az egészséges sejtműködéshez. Ezek a vitaminok és ásványi anyagok ahhoz is szükségesek, hogy a szem felületén található sejtek külső rétege – az úgynevezett hámszövet – egészséges maradjon.

Elektrolitok (nátrium, kálium, klorid, bikarbonát, magnézium és kalcium), melyek a könny sós ízéért felelősek.

Fehérjék (lizozim, laktoferrin, lipokalin és IgA): a könny a vérplazma fehérjetartalmának körülbelül egytizedét tartalmazza.

Mucinok (nyákanyagok): egy vékony réteget képezve bevonják a szem teljes felületét.

Lipidek: a könny olajtartalma megakadályozza, hogy a könnycseppek elpárologjanak. Előfordul, hogy a szemben túl sok, vagy éppen túl kevés olaj termelődik, ez utóbbi szemszárazsághoz vezethet. Amennyiben a könny olajtartalma nem megfelelő, úgy a könnycseppek nagyon gyorsan (kb. 10-szer olyan gyorsan, mint normális esetben) felszívódnak, elpárolognak.

A könny fontos szerepet játszik egészségünk megőrzésében: megakadályozza a szem kiszáradását, továbbá megóvja azt a kórokozóktól és a sérülésektől. A könnycseppek mindezek mellett természetes antibiotikumokat, úgynevezett lizozimeket is tartalmaznak. A lizozimek felveszik a harcot a baktériumokkal és kórokozókkal, hozzájárulva ezzel a szem egészségének megőrzéséhez.

Mivel a szaruhártyában nem találhatók vérerek, ezért a könny szállítja a sejtekhez az ásványi anyagokat és vitaminokat.

Mikor könnyezünk? A könnyezés típusai

Irritáció okozta reflexkönnyek

Amikor irritáció éri a szemet, úgynevezett reflexkönny kezd termelődni egészen addig, amíg a szembe került idegen anyag nem távozik. Ezt a folyamatot tapasztalhatjuk meg hagymaszeletelésnél, vagy ha porszemet fúj szemünkbe a szél.

Az öröm és a bánat könnyei

Az érzelmek által kiváltott könnyek lényegesen több fehérjét tartalmaznak, mint az irritáció okozta könnycseppek. Egy korábbi tanulmány azt is bebizonyította, hogy az öröm vagy éppen a szomorúság könnycseppjeinek magasabb a hormonszintje is; több bennük a prolaktin, az adrenokortikotrop hormon és a leucinenkefalin nevű anyag.

Könnyezés alvás közben

Amikor alvás közben könnyezni kezdünk, olyankor könnycseppjeink jóval kevesebb sót és fehérjét tartalmaznak, azonban az átlagosnál magasabb az antitest- és vírusölő sejt tartalmuk.

A korral változik a helyzet

Ahogy idősödünk, úgy a könnyeink is megváltoznak. Idősebb korban kevesebb könny termelődik a szemben, amely szemszárazsághoz vezethet. Ezen kívül a könnycseppek fehérjetartalma is csökken az idő előrehaladtával.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: T. Zs.; verywell.com

Lektorálta: Dr. Cserháti Zoltán, szemész