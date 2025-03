Stresszorexia - A dolgozó anyák táplálkozási zavara

A stresszorexiások számára minden fontosabb az evésnél. Gyakran hallható tőlük az alábbi mondat: "Meghalni sincs időm, nemhogy enni!"

A stresszorexia jellegzetességei

A stresszorexia egyre elterjedtebb. Ez a táplálkozási zavar elsősorban a 20-as, 30-as, 40-es életéveikben járó dolgozó nőket érinti, közülük is elsősorban azokat, akik egyben édesanyák is. Mindenáron a maximumot akarják kihozni magukból a munkahelyükön és otthon egyaránt, miközben szeretnének továbbra is vonzóak, szexik, karcsúak maradni és divatosak lenni. Tökéletesek akarnak lenni és ebből nem hajlandók engedni. Kiváló teljesítményre törekszenek a munkában, fantasztikus anyák és elbűvölő feleségek igyekeznek lenni. Maximalisták.

A stresszorexia az anorexiával és a bulimiával ellentétben nem pszichés betegség. Az érintettek azért hagyják ki az étkezéseket, mert minden, amit szeretnének teljesíteni, egyszerűen nem fér bele az életükbe, és az étkezésre fordított időn "spórolnak". A túl sok stressz hatása a táplálkozásra kettős, előfordulhat, hogy a magas kortizolszint miatt fokozott édesség utáni vágyhoz, és ezen keresztül hízáshoz vezet (ez inkább hosszú távon nyilvánul meg), ugyanakkor csökkenti az éhségérzetet, hiszen egy akut stressz-szituációban a "küzdelemre" vagy "menekülésre" készül fel a szervezet, az emésztésre ilyenkor nincs energia. Ez utóbbi hatás érvényesül a stresszorexiásoknál, akiknek egy stresszes munkanap után otthon már nincs is igazán étvágyuk. Ha pedig mégis van, akkor az esti étkezést azzal a céllal hagyják ki, hogy megőrizzék alakjukat.

Az elnevezés hátterében az áll, hogy ezek a nők egyre stresszesebbek, kimerültebbek, miközben a rengeteg határidős munkára és családi teendőkre hivatkozva kihagyják az ebédet, majd apránként a többi étkezést is. Ez a kimerítő életforma, ami pedig amúgy is alapvetően több energiát emészt fel, drasztikus fogyáshoz vezethet.

Különbségek az anorexia és a stresszorexia között

A stresszorexia tipikusan a magas iskolai végzettségű, magukkal szemben nagy elvárásokat támasztó, jól képzett nők betegsége. Ők azok, akik az élet minden területén tökéletesek szeretnének lenni, gyakran összecsapnak a hullámok a fejük fölött, ami ahhoz vezet, hogy egy idő után úgy érzik, a táplálkozás az egyetlen olyan területe az életüknek, melyet még kontroll alatt tudnak tartani. Egyesek azért hagyják ki az étkezéseket, mert túl elfoglaltak, és nem jut idejük az evésre, míg mások olyannyira agyonhajszoltak, stresszesek és kimerültek, hogy nincs étvágyuk.

Ezzel szemben az anorexia főként a fiatalabb, érzelmi problémákkal küzdő nők betegsége, akiknek alacsony az önbecsülésük és negatív testképpel rendelkeznek.

Honnan eredhetnek a stresszorexia társadalmi gyökerei? Mit lehet tenni?

A jelenségért szakértők szerint a nemek közötti munkamegosztásban az utóbbi időben bekövetkező változás a felelős. 50 évvel ezelőtt a nőknek „csak” jó anyának kellett lenniük. Ma már az élet minden területén a maximumot várják el tőlük.

A szakértők úgy vélik, hogy ha a családfenntartás anyagi feltételeinek biztosítása továbbra is egyedül a férfiakra hárulna, nem lenne táplálkozási zavarral küzdő nő. Viszont ha már mi emberek így alakítottuk a társadalmunkat, sokat könnyítene a nők helyzetén, ha minden férfi kivenné a részét a gyermekneveléssel és háztartással kapcsolatos teendőkből is, ahogyan azt sokan meg is teszik. Ha pedig egy nőnek egyedül kell boldogulnia szülőként, akkor is fontos, hogy önmagával, a saját egészségével is törődjön, és engedje el a tökéletességre való törekvést, ha ez egyedül nem megy, akkor pedig kérje szakember (pszichológus, pszichoterapeuta) segítségét.

Természetesen ezzel nem azt szeretnénk mondani, hogy a gyermekeikkel otthon lévő anyák élete stresszmentes, és nincs meg a veszélye a táplálkozási zavar kialakulásának.

