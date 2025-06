Mely zöldségekben, gyümölcsökben van a legtöbb növényvédőszer?

Közzétette éves jelentését az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal az európai élelmiszerekben, zöldségekben, gyümölcsökben található növényvédőszer-szennyezettségről. Kiderült, mi mennyire szennyezett, és van egy rendkívül aggasztó tendencia is.

Az Európában forgalmazott élelmiszerek 42%-ában mutattak ki szermaradványokat.

Ez a szám körülbelül egyezik az elmúlt évek átlagával, azaz nincs érdemi javulás ezen a területen.

Külön aggasztó, hogy egyre nő a növényvédőszer-keverékeket tartalmazó termékek aránya: az európai minták körülbelül negyedében egyszerre többféle növényvédőszer is jelen van.

A növényvédőszer-szennyezettség megengedett határértékeit mind a mai napig úgy határozták meg, hogy nem számolnak a szerek összeadódó, esetleg egymást felerősítő hatásával.

Hirdetés

A most májusban megjelent jelentés több mint 100 ezer (132 793) 2023-ban vett minta elemzésén alapszik. Bár a vizsgálatot évről évre elvégző Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kiemeli, hogy a minták döntő többsége a határértékeken belül van, a jelenleg is alkalmazott határértékek meglehetősen régi tanulmányokon és azon a téves feltevésen alapulnak, hogy az emberek egyszerre csak egyféle növényvédő szernek vannak kitéve. Ezt azonban maga az idei jelentés is cáfolja, hiszen nagyjából minden negyedik mintában találtak egyszerre többféle hatóanyagot.

A minták 58%-ában nem volt kimutatható mennyiségű maradékanyag, 38,3%-ukban pedig a jogszabályi határértékeken belüli mennyiséget találtak, 3,7%-ukban haladta meg a határértéket (MRL), vagy volt eleve EU-ban tiltott anyag a tolerálható határon túl.

Vegyszerkoktél a gyümölcsnapon

A jelentés szerint a legtöbb szennyezett minta körtéből és narancsból származik.

Riasztó, hogy a mintáknak több mint fele egyszerre többféle peszticidet is tartalmaz, vagyis a fogyasztók növényvédőszer-koktéloknak vannak kitéve.

Bár a szennyezett minták aránya alig változott 2000 óta, a több komponenssel szennyezettek aránya kétszeresére emelkedett: a 2025-ös jelentés szerint ilyen volt a minták közel negyede.

A többféle növényvédőszer-maradékot tartalmazó minták nagy része (94%) feldolgozatlan termékből származott.

Vegyszerkoktélt legnagyobb számban ezekben a termékekben találtak:

kaliforniai paprika (5717 minta)

narancs (2756 minta)

citrom (2032 minta)

mandarin (1490 minta),

alma (1238 minta),

körte (1163 minta)

eper (1092 minta).

A feldolgozott termék közül a legtöbb többféle maradékanyagot tartalmazó minta

aszalt szőlőfélék (pl. mazsola – 193 minta)

vörösbor (144 minta),

búzaliszt (78 minta) és

feldolgozott alma (45 minta) termékekből származott.

A vegyszerkoktél növekvő trendje különösen aggasztó, hiszen egyre több tudományos vizsgálat bizonyítja a keverékek kiemelt egészségügyi kockázatait.

Számos szakmai szervezet és nemzeti hatóság is jelezte, hogy elfogadhatatlan, hogy az EU egyáltalán nem veszi figyelembe, nem értékeli a növényvédő szerek kombinált kockázatainak hatását. Kutatások szerint a koktélhatás különösen a gyermekeknél és a várandós nőknél jelenthet jelentősebb kockázatot. Több peszticidnek való kitettség együttesen – még alacsony dózisban is – tanulási zavarokhoz, az immunrendszer károsodásához és különféle ráktípusok kialakulásához vezethet, különösen korai életkorban.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a tudatosvasarlo.hu-n választ ad az alábbi kérdésekre is:

Miben vannak a legkockázatosabb vegyszerek?

A feldolgozott vagy feldolgozatlan élelmiszerek szennyezettebbek?

Mi a helyzet a bio, valamint a gyerekeknek szánt élelmiszerekkel?

Hogyan áll a helyzethez az Európai Unióban?

Egyéni szinten mit tehetünk, hogyan tudjuk kivédeni vagy legalább minimalizálni azt, hogy vegyszereket együnk?

(Tudatos Vásárlók Egyesülete)