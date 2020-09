A nátha és kezelése

Beteg? Edzés helyett irány az ágy!

A tél közismerten a nátha és az influenza szezonja. Ám miközben a legújabb kutatások is azt bizonyítják, hogy a rendszeres mozgással védettebbek lehetünk az ilyen jellegű betegségekkel szemben is, jó tudni, hogy az intenzív testmozgás akár még árthat is a betegeknek. Dr. Kósa Éva, az Oxygen Medical belgyógyász, angiológusa az elővigyázatosságra hívja fel a figyelmet.