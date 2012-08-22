A mozgáshiány társadalmi szinten ugyanolyan halálos, mint a dohányzás

A mozgásszegény életmód napjaink egyik legjelentősebb népegészségügyi problémája. A rendszeres testmozgás hiánya bizonyítottan növeli számos krónikus betegség kialakulásának kockázatát, és évente több millió korai halálesethez járul hozzá világszerte.

A mozgáshiány kapcsán szakmai szervezetek gyakran kiemelik, hogy egészségkárosító hatása a dohányzáséhoz mérhető. A hasonlat elsősorban népegészségügyi szempontból állja meg a helyét. A rendszeres testmozgás hiánya világszerte az egyik vezető, megelőzhető kockázati tényező: nagy népességvizsgálatok szerint évente több millió korai halálesethez járul hozzá, ez a nagyságrend pedig összemérhető a dohányzás okozta halálozással.

Ugyanakkor a két kockázati tényező nem tekinthető egyenértékűnek. Egyéni szinten a rendszeres dohányzás általában sokkal közvetlenebb és súlyosabb egészségkárosító hatású: a dohányfüst számos mérgező és rákkeltő anyagot tartalmaz, amelyek közvetlenül károsítják a sejteket és jelentősen növelik több súlyos betegség kockázatát. A dohányzás ráadásul nemcsak a dohányzót veszélyezteti, hanem a környezetében élőket is.

Fontos különbség az is, hogy a pihenés és az ülés az emberi élet természetes része, a probléma a túlzottan hosszú, megszakítás nélküli ülő életmóddal és a rendszeres fizikai aktivitás hiányával van. Ezzel szemben a dohányzásnak nincs biztonságos vagy egészséges mértéke: a szakmai ajánlások szerint már kis mennyiségű dohányfüstnek való kitettség is káros lehet.

Amennyiben tenni akarunk saját egészségünkért, a dohányzásról való leszokás a fontosabb. Míg azonban a dohányzás visszaszorításában számos országban sikerült előrelépést elérni, a mozgásszegény életmód az ülőmunka, a motorizált közlekedés és a digitális eszközök mindennapos használata miatt egyre több embert érint. Ebben az értelemben a népegészségügyi szakemberek számára a testmozgás elősegítése hasonlóan fontos feladat, mint a dohányzás további visszaszorítása.

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A mozgásszegény életmód számos betegség kockázatát növeli

A rendszeres mozgás hiánya bizonyítottan összefügg több betegség és a korai halálozás gyakoribb előfordulásával. Nagy népességszintű vizsgálatok alapján a fizikai inaktivitás szerepet játszik többek között a koszorúér-betegség és a stroke, a 2-es típusú cukorbetegség, számos rosszindulatú daganatos megbetegedés kialakulásában, az elhízásban, a csontritkulásban és az időskori izomtömegvesztésben, de a depresszió és a szorongás gyakoribb előfordulásában is.

A WHO becslése szerint a fizikai inaktivitás évente közel 4-5 millió megelőzhető halálesethez járul hozzá világszerte, ennyi korai haláleset lenne megelőzhető aktívabb életmóddal. Ez jól mutatja, hogy a mozgáshiány az egyik legfontosabb befolyásolható egészségügyi kockázati tényező.

Magyarországon is sokan vannak, akik keveset mozognak

A hazai felmérések szerint a magyar lakosság jelentős része nem éri el az ajánlott fizikai aktivitási szintet. A KSH 2026-ban közzétett adatai szerint a magyar felnőttek 43 százaléka heti tíz percet sem sportol, mindössze 34 százalék mozog hetente a WHO-ajánlásnak megfelelő minimum 150 percet, ugyanakkor 29 százalék felel meg az izomerősítő gyakorlatokra vonatkozó ajánlásnak.

A dohányzók aránya a 2025-ös felmérés adatai szerint Magyarországon 24 százalék (közülük napi szinten 21%).

Az is előny, ha kevesebbet ülünk

Az elmúlt évtized kutatásai rámutattak arra, hogy a hosszan tartó ülés önmagában is egészségkárosító lehet. A két tényező tehát részben egymástól független: nem elegendő csak sportolni, ha a nap hátralévő részét szinte teljes egészében ülve töltjük, hanem érdemes rendszeresen megszakítani az ülést.

Számos vizsgálat igazolta, hogy már néhány perces mozgásszünetek is kedvezően befolyásolják az anyagcserét. Egységes ajánlás ugyan még nincs arra vonatkozóan, milyen gyakran és milyen intenzitással célszerű megszakítani az ülést, de a legtöbb szakmai szervezet azt javasolja, hogy legalább óránként álljunk fel, sétáljunk néhány percet vagy végezzünk könnyű átmozgató gyakorlatokat.

A fizikai aktivitásra vonatkozó WHO-ajánlás A legtöbb felnőtt számára hetente legalább 150–300 perc közepes intenzitású, vagy 75–150 perc nagy intenzitású aerob mozgás, illetve ezek megfelelő kombinációja javasolt. Emellett hetente legalább két alkalommal ajánlott az izomerősítő mozgás is. Gyermekeknek és serdülőknek naponta átlagosan legalább 60 perc közepes vagy intenzív fizikai aktivitás javasolt. Fontos tudni, hogy már ennél kevesebb mozgás is mérhető egészségügyi előnyökkel jár. Aki jelenleg egyáltalán nem mozog, annak már napi 15–20 perc tempós séta is jelentős javulást hozhat.

Hogyan lehet többet mozogni a mindennapokban?

A rendszeres mozgás beépítése nem feltétlenül igényel sportolói életmódot. Már kisebb változtatások is sokat számítanak:

gyalog vagy kerékpárral közlekedni rövidebb távokon;

egy megállóval korábban leszállni a tömegközlekedésről;

lift helyett lépcsőzni;

ebédszünetben sétálni;

kertészkedni vagy aktív házimunkát végezni;

rendszeresen kirándulni, túrázni.

Hasznos segítség lehet az aktivitásmérő vagy lépésszámláló használata is. Ezek nemcsak a napi lépésszám követésében segítenek, hanem sokaknál növelik a rendszeres mozgás iránti motivációt. A korábban gyakran emlegetett napi 10 000 lépés nem tekinthető kötelező célnak: a legújabb kutatások szerint már napi 6000–8000 lépés is számottevő egészségügyi előnyökkel jár a legtöbb felnőtt számára, különösen idősebb életkorban.

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WEBBeteg összeállítás - Lektorálta Dr. Szabó Roxana

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