Nemzetek sportjai: Ki mit kedvel?

A különböző nemzetekhez kötődő sportágak éppoly színesek és változatosak, mint a különféle országok kultúrái. Tekintsük át, hogy az egész világban űzött és kedvelt sportágak gyökerei mely nemzetekhez nyúlnak vissza a futballtól az íjászaton át a birkózásig, illetve, hogy néhány kevésbé ismert sportág mely országokban népszerű.

Futball

A futball a legkedveltebb sportág Európa, Afrika, Dél-Amerika és Ázsia számos országában, többek között hazánkban is. Nem mindenhol a futball az első számú kedvenc, mivel ahogy sok másról, a sportról is elmondható, hogy a kulturális különbségek is befolyásolják, hol mi számít népszerűnek. A modern futball szabályait Angliában fektették le, de hasonló játékot évszázadokkal ezelőtt már Kínában és Mexikóban is űztek az indiánok.

Vízilabda

Ez a sportág a magyarok szívében is előkelő helyet foglal el, nemzeti csapatunk számos olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmet szerzett már.

Lovassportok

A lovassportok világszerte népszerűek, így hazánkban is, köztudott, hogy lovas nemzet vagyunk, és sokan igyekeznek őrizni ezt a szép hagyományt, amit az állatok szeretete, a velük való közös munka tesz igazán különlegessé. A lovassportoknak Angliában is kiemelkedően sok rajongója van.

Rögbi

Az elsősorban Franciaországban és Nagy-Britanniában kedvelt rögbi mutat némi hasonlóságot a futballal, a játék célja, hogy a tojásformájú labdát eljuttassák az ellenfél térfelének alapvonala mögé.

Baseball

A baseball az USA nemzeti sportja. De előszeretettel játsszák Kubában, Japánban, Venezuelában és Tajvanon is.

Röplabda

Bulgáriában örvend a legnagyobb népszerűségnek, de a világ számos országában akadnak kedvelői.

Kosárlabda

A kosárlabda szintén az Egyesült Államokban örvend a legnagyobb népszerűségnek, de a Fülöp-szigeteken és a balti államokban is közkedvelt.

Jégkorong

A jégkorong Kanada, Oroszország, Csehország, Svédország, Svájc és Finnország kedvelt sportága.

Gyeplabda

A gyeplabda India nemzeti sportja, más országokban azonban alig ismert. A játék elve hasonló a jéghokiéhoz, természetesen azzal a különbséggel, hogy nem a jégen, hanem füves pályán játsszák.

Krikett

A krikett Nagy-Britanniában, Indiában és Pakisztánban népszerű. A játékot krikettütővel és speciális labdával játsszák.

Hurling

Az írek nemzeti sportja, a hurling, szintén labdával játszott csapatsport.

Asztalitenisz

Kínában az asztalitenisz toronymagasan vezeti a népszerűségi listát.

Íjászat

Kínában és Butánban nagy hagyományai vannak az íjászatnak. De nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a honfoglalás körüli időszakban a magyarok messze földön híresek voltak kiváló íjásztudományukról.

Kickbox

Az ázsiai országok élenjárnak a küzdősportokban. A kickbox főleg Kambodzsában és Laoszban népszerű.

Taekwondo

Korea nemzeti sportja a taekwondo. Ez a küzdősport hasonlít a karatéra, de sokkal gyorsabb és dinamikusabb annál, és a sportolók sokkal többet dolgoznak a lábukkal.

Birkózás

A birkózás közkedvelt Mongóliában. Az ottani szabályok megfelelnek az európai birkózás szabályainak.

Lacrosse

A lacrosse-t Kanadában űzik hálós végű botokkal és gumilabdával.

Rodeó

A rodeó Chile első számú kedvenc sportja, de az USA-ban is meglehetősen népszerű. A cél a ló vagy a bika gyors és minél elegánsabb megülése.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: n24.de