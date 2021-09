Milyen vitaminokra van szüksége egy sportolónak?

Egy amerikai kutatócsoport vizsgálatainak eredménye szerint már csekély mértékű folsav-, B1-, B2-, B6-vitamin-hiány is korlátozza az intenzíven sportolók teljesítő- és koncentrálóképességét, valamint az immunvédelem megfelelő működését.

A B-vitaminok főleg a nagy megerőltetéssel járó sportot űzők számára fontosak, mivel az energiatermelésben és a sejtek megújulásában van szerepük. B-vitaminok elsősorban a húsban, a tejes kiőrlésű gabonában fordulnak elő.

A szigorú súlycsökkentő diéta vagy a vegetáriánus táplálkozás hiánybetegségek kialakulásához vezethet. A szakértők vitaminhiány esetén vitaminkészítmények szedését ajánlják.

Antioxidánsok

A legfontosabb antioxidánsokhoz sorolják némelyik vitamint, így a C- és E-vitamint, valamint a béta-karotint, ami az A-vitamin előanyaga, illetve a cinket és a szelént.

A szabadgyökök nagy reakcióképességű, agresszív anyagok, melyeket az antioxidánsok megkötnek a szervezetben, ezáltal védik sejtjeinket. Ebből kifolyólag rákmegelőző hatásuk van, valamint sok más betegség kialakulásának megelőzésében is hatékonyan részt vesznek. Emellett immunrendszerünket is erősítik.

Különösen a megerőltető sportot űző embereknél nagy az A-, C-, E- és B-vitaminok, valamint a magnézium-, kalcium-, vas- és cinkhiány veszélye a nagyfokú igénybevétel miatt.

Nem mindegy, mikor vesszük be a vitaminkészítményeket!

Nagyon fontos, hogy a vitaminok bevétele ne közvetlenül sportolás után történjen!

Néhány tanulmány szerint a C-vitamin immunrendszerre gyakorolt hatása valójában jóval csekélyebb, mint azt sokáig gondolták. A C-vitaminnal óvatosnak kell lennünk. A Jenai Egyetem aktuális vizsgálatai szerint a C- és E-vitamin bevételének közvetlenül sportolás után negatív hatásai lehetnek.

A sportolás hatással van a 2-es típusú diabéteszben szenvedők inzulinrezisztenciájára. Az inzulinrezisztencia azt jelenti, hogy a szervezet által termelt inzulin nem hasznosul megfelelően, emiatt emelkedik a vércukorszint. A sport javítja az inzulin hatékonyságát, a szövetek inzulinérzékenységét. A mozgás ezen jótékony hatását a C- és E-vitamin támogatja.

A sport segíti a szabadgyökök káros hatásaival szembeni védekezést. A szabadgyökök az emberi anyagcsere során képződnek, és számos betegség kialakulásában részt vesznek, így pl. szerepük van az érelmeszesedés vagy a rák kialakulásában is. A C-és E-vitamin közvetlen sportolás utáni bevétele megakadályozza a sport szabadgyök ellenes hatását.

Annak is fontos szerepe van, hogy milyen formában visszük be szervezetünkbe ezeket a vitaminokat. A Jénai Egyetem vizsgálatában ugyanis szintetikus vitaminokkal dolgoztak. Nem tudjuk, hogy ugyanezek lennének-e az eredmények akkor is, ha a vitaminok természetes forrásból (zöldségek, gyümölcsök) származtak volna.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; Netzathleten.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos