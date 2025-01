Ételfóbia - Mi váltja ki és kezelhető-e?

Napjainkban már fordulhatunk gasztropszichológusokhoz, akik evészavarral küszködő páciensekkel foglalkoznak. Ilyen evészavar az ételfóbia, mely fóbiás, beteges rettegés egy meghatározott ételtől, de akár több ételtől is. Ha nem látszik, hogy a probléma magától is lassan oldódna, minél hamarabb érdemes szakemberhez fordulni.

Ha belegondolunk, hogy aki ételfóbiás, és naponta többször találkozik a fóbiát kiváltó ételekkel, milyen nehéz pszichés állapotban lehet, egészen a pánikrohamig eljuthat a rettegése miatt. Ami szinte minden fóbiában közös lehet, az a gyermekkorban elszenvedett ilyen jellegű traumák, amelyek sokszor felnőttkorban is velünk maradnak. Az idő előrehaladtával pedig a tünetek – pánikrohamok, szorongás, hányinger – is súlyosbodnak, és ezek már az életminőségre is erőteljes hatást gyakorolhatnak.

A fóbiákban szenvedőket egy cél motiválja, hogy elkerüljék félelmük tárgyát. Ennek pedig súlyos egészségügyi következményei lehetnek ételfóbiában, akár végletesen beszűkülhet étkezési repertoárjuk. Szélsőséges változata, amikor csak egy ételt tudnak megenni, akár éveken keresztül, attól való félelmükben, hogy valami undorító dolgot kell magukhoz venniük. Ez a monofágia, következményei a túltápláltság és az esszenciális tápanyagok hiánya.

A leggyakoribb egyes ételektől való fóbiák

Csokoládéfóbia - Az igazán megdöbbentő kategóriába tartozik, hiszen normális lehet, hogy valaki nem szereti a csokoládét (bár ez sem hétköznapi jelenség), de van, akit lever a víz csak a látványától. Vagy az íze, az állaga, vagy a színe miatt, válthat ki félelmet.

Joghurtfóbia - Ennek a fóbiának az alapja általában a laktóztól való félelem, vagy éppen a joghurtban található baktériumok miatti undor. Hiába a „jó bacik” bemutatása, aki alapból fél a baktériumoktól, annak egyenértékű lesz a jó és a rossz baktérium.

Cukorfóbia - Már csak azért is nagyon meglepő, hiszen az édes íz az egyik kedvenc íz közé tartozik. A cukorfóbiások félhetnek a cukorbetegség kialakulásától, egyszerűen mindentől rosszul vannak, ami cukrot tartamazhat. Nem is fogyasztják, ezzel azonban komoly egészségügyi problémákat okoznak maguknak, mint a hipoglikémiát. E mellett a cukor a szervezet egészséges működéséhez elengedhetetlen, természetesen normál mennyiségben fogyasztva.

Sófóbia - Itt a gondot az okozza, hogy vannak, akik képtelenek elviselni, ha szomjasak. Bár hiába lehet vízivással csillapítani, ők inkább kerülik minden formában a sós ételeket.

Mogyoróvaj-fóbia - Ma már itthon is nagy kedvenc a mogyoróvaj. Vannak azonban, akik sem a látványával, sem az állagával nem barátkoznak meg, de az illatától egyenesen kiborulnak. Aki allergiás a mogyoróra, annak a fulladástól való félelem miatt válhatott fóbiájává.

Gyümölcstől való félelem - Van, aki egyszerűen csak undorodik tőlük, van, aki a növényvédő szerektől tart, de van olyan is, aki az apró magvas gyümölcsöktől retteg a magok miatt. (Vannak olyan betegségek is, amikor az aprómagvas gyümölcsök fogyasztása valóban nem ajánlott.)

Gombafóbia - Kialakulását a penészgomba látványa segíti. Ebből kifolyólag pedig olykor indokolatanul az ember minden más gombától is undorodni kezd: a hűtőben lévő gombától, vagy a fürdőszobafalon lévő penésztől.

Hogyan alakul ki az ételfóbia?

Olykor kevés inger is elég hozzá, hogy valaki teljesen elhatárolódjon bizonyos élelmiszerektől vagy ételektől. A nocebo hatás itt is jelentkezik, azt hisszük, hogy valamilyen ártalmas anyagot tartalmaz az élelmiszer, miközben semmilyen káros anyag sincsen benne.

Negatív élmények - Egy gyermekkori negatív élmény is lehet egész életre meghatározó. Gyakorlatilag elég egy adott ételtől 12 órán belül folyamatosan rosszul lenni, mely a végén hányással végződik, hogy az illető utána „rá se bírjon nézni” az ételre. De már az is elegendő, ha ezt másnál tapasztaljuk meg, hogy berögzüljön az ízundor véglegesen.

Étkezési hullámok - Az ételfóbia kialakulásához hozzájárulnak az étkezési hullámok, ilyen pl. a vegetáriánus étkezés. Ezeknél a különböző étkezési hullámoknál az emberek nemcsak a saját egészségüket, hanem a környezetet is kímélni remélik, vagy spirituális ok miatt nem fogyasztanak bizonyos ételeket, például húst.

Étkezési divatok - Nagyjából 3-5 évenként jelentek meg: ilyen volt a zsír, koleszterin cukor, só, használatának elvetése az étrendben, ugyanakkor valamennyire szüksége van szervezetünknek, és mai napig túlfogyasztunk ezekből. Majd a fehér és barna cukor közül inkább a barnát válasszuk, az egészségesebb, azóta kiderült, hogy ugyanolyan cukor. Manapság a laktózérzékenység és a gluténérzékenység megjelenésével sok teljesen egészséges ember is „mentesen” étkezik, pedig ez az étkezési mód csak azoknak egészséges, akik tényleg ilyen betegséggel küzdenek.

Ételfóbia és igazi félelem - Amikor 1992-ben megjelent a marháknál a szivacsos agyhártyagyulladást okozó kergemarhakór, Amerikában hirtelen sokkal nagyobb arányú lett a szárnyasok fogyasztása, majd a madárinfluenza-kór megjelenése helyrebillentette az étkezési egyensúlyt. Sajnos a média szívesen felkarolja ezeket az eseményeket, pedig mindkét betegségben az egész világon megjelenésük óta összesen kb. 10 000 ember vesztette életét ezekben a betegségekben, ami nem kevés, de ennél naponta többen halnak éhen.

Ételfóbia és más, étkezéssel összefüggő kórképek - Az ételfóbia nem tévesztendő össze sem a bulimiával, sem az anorexia nervosával. Utóbbi esetben nem az étel, hanem az étel által okozott súlygyarapodás miatt vannak súlyos pszichés tünetei a betegnek.

Hogyan lehet gyógyítani az ételfóbiát?

A családtagok próbálnak a maguk módján segíteni, mint az evés erőltetése, de ez csak elmélyítheti a tüneteket. Akár tényleges hányás, hányinger, émelygés is előfordulhat ennek következtében.

Az ételfóbiát tulajdonképpen nem lehet ténylegesen gyógyítani, és legtöbbször nem is kell, felnőttkorra legtöbbször teljesen eltűnik. Ha gyermekként sikerül egy egészséges étrendet kialakítani, akkor felnőttkorra a nagyon erős ételfóbiák is eltűnnek. Bizonyos ételfóbiák tovább kísérhetik életünket, azonban ezeket inkább viszolygásként éljük meg.

A szélsőséges esetekben felnőtteknél az ételfóbia mögött pszichés félelem van, melyet pszichoterápiával lehet próbálni kezelni.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész