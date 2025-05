Milyen ételeket lehet fagyasztani és meddig?

A fagyasztás mára teljesen a mindennapjaink részévé vált, és az egyik leghatékonyabb módja az ételek tartósításának. Időt, pénzt és ételt spórolhatunk vele, de nem mindegy, hogy hogyan és meddig tároljuk a fagyasztott ételeket.

A fagyasztás története

A fagyasztás technikája ősidőkre nyúlik vissza, amikor is az emberek hűvös barlangokban, földbe ásott, hideg vermekben tárolták az elejtett vadakat. Később beindult a jégtömbök kereskedelme, amelyeket tengereken át szállítottak a világ különböző részeire. Az 1900-as évek elején az ipari forradalommal megjelentek az első hűtőgépek kis fagyasztórekeszekkel, majd a különálló mélyhűtők is. A mai okos fagyasztók pedig már szenzorokkal, energiatakarékos rendszerekkel, internetkapcsolattal működnek, amelyekbe akár azt is be lehet programozni, mikor jár le az étel szavatossága, melyről emlékeztetőt küld nekünk.

Miért nem romlik meg az étel a fagyasztóban?

Az ételek megromlását mikroorganizmusok (baktériumok, penészgombák) és enzimek okozzák. Ezek lebontják az étel szerkezetét, romlást, íz- és színváltozást, sőt akár ételmérgezést is előidézhetnek. Az ételekben lévő folyadék szolgál a baktériumok élettereként.

A hidegben a víz megfagy, így a baktériumok aktivitása csökken (nem szűnik meg teljesen), és nem képesek szaporodni, emellett az enzimek működése is leáll. Ugyanakkor a fagyasztás nem sterilizál, tehát nem öli meg a baktériumokat. Kiolvadás után a mikrobák újból szaporodni fognak, ezért nem szabad már kiolvasztott ételt visszafagyasztani. Emellett a fagyasztott étel minősége (íz, állag, tápérték) is romolhat, ha túl sokáig tartjuk a fagyasztóban, ezért ajánlott meghatározott tárolási idő minden fagyasztott termékre.

Mit lehet fagyasztani?

Húsok és húsfélék: a nyers húsfélék és a halak nagyon jól fagyaszthatók. Az egész, vagy nagyobb darabokba vágott húsok (például csirke, sertés, pulyka, marha) 9-12 hónapig, a sovány halak 6 hónapig, a zsírosabb halak 2-3 hónapig, a darált hús 3-4 hónapig áll el.

Készételek, főtt ételek: a levesek, pörköltek, raguk, rakott ételek általában jól bírják a fagyasztást. A levesek, húsos raguk, rakottas ételek 2-3 hónapig is tárolhatók fagyasztóban.

Sajtok és tejtermékek: a túró, a vaj, a félkemény és kemény sajtok (egészben vagy reszelve) jól bírják a fagyasztást. A sajt reszelve akár 3-6 hónapig, a vaj 6-9 hónapig is tárolható. A tej és a tejszín kicsapódhat, így azt kevésbé ajánlott fagyasztani.

Zöldségek: ahhoz, hogy a fagyasztás során megőrizzék színüket, állagukat és tápanyagtartalmukat, érdemes blansírozni, vagyis rövid időre forró vízbe mártani, majd lehűteni a zöldségeket. A brokkoli, karfiol, sárgarépa és a zöldbab akár 8-12 hónapig is tárolható fagyasztóban. A paprika és a paradicsom 6-8 hónapig fagyasztható, de utána már csak sütéshez, főzéshez használhatók, friss fogyasztásra nem.

Gyümölcsök: a fagyasztott gyümölcsök kiolvasztás után süteménybe, levesbe, kompótba vagy turmixhoz adhatók. A magas víztartalmú gyümölcsök (például dinnye, narancs) nem alkalmas fagyasztásra. Az alma szeletelve, blansírozva 6 hónapig tárolható, az eper, málna, szeder, meggy, cseresznye, ribizli 6-8 hónapig.

Pékáruk: a kenyér, zsemle, kifli, kalács (ezek 2-3 hónapig), palacsinta, gofri (1-2 hónapig) kiválóan fagyasztható. Tálalás és elfogyasztás előtt érdemes sütőben, mikrohullámú sütőben, kenyérpirítóban felmelegíteni a fagyasztott pékárut, így friss hatásúvá és magasabb élvezeti értékűvé válnak.

Mit nem lehet fagyasztani?

A nyers tojás héjában nem fagyasztható, mert szétrepedhet. A majonézes, tejfölös saláták, a tej, a joghurt és tejszín kicsapódhatnak; a zöldleveles saláták és az uborka elveszítik állagukat, elvizesednek; a főtt tésztás ételek pépes állagúvá válnak, a már kirántott ételek panírja megázik, puhává válik.

Mire érdemes figyelni fagyasztás előtt?

Meleg, forró ételt soha ne tegyünk fagyasztóba, mert megemeli a belső hőmérsékletet, és kiolvadhat a többi étel.

Jól záródó zacskóba vagy ételes dobozba csomagoljuk a fagyasztani kívánt élelmiszereket.

Ha van vákuum gép otthon, úgy megnövekedhet a fagyasztóban eltöltött tárolási idő.

Érdemes mindent felcímkézni, mi az étel neve és mikor lett lefagyasztva.

Kiolvasztott ételt ne fagyasszunk le ismét – csak abban az esetben, ha időközben hőkezelve lett (például sütés, főzés).

Lefagyasztott étel felengedésének a legkíméletesebb és egyben legidőigényesebb módja a hűtőben történő kiolvasztás.

Szobahőmérsékleten vagy mikróban is történhet az olvasztás, utóbbi esetén állítsuk a mikró funkcióját kiolvasztó programra.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember