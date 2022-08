Mi az a COVID utáni pszichózis, és kiket érinthet?

A COVID utáni pszichózis tudományos bizonyítékai többnyire az „esetismertetésekből” származnak, amelyek olyan kutatási dokumentumok, amelyek leírják az egyes betegek tüneteit és gyógyulását. Az első, és legszélesebb körben ismertetett esetben egy 36 éves amerikai nőnél pszichózis alakult ki, körülbelül négy nappal azután, hogy enyhe COVID-tünetei voltak. Eltévedt, és azt hitte, hogy párja megpróbálja elrabolni a gyerekeit. Meg volt győződve arról, hogy a mobiltelefonján keresztül követik nyomon. Miután megpróbálta átvinni gyermekeit egy gyorsétterem kiszolgálópultján, hogy megvédje őket, kórházba szállították. Egy hét fekvőbeteg-ellátás és pszichózisának kezelése után hazaengedték. Tévképzete nem tért vissza. Egy másik esetben egy 43 éves bolgár férfi két nappal azután kezdett pszichotikus tüneteket átélni, hogy súlyos COVID miatt hazaengedték a kórházból. Úgy vélte, az orvosok meghamisították az eredményeket, mondván, hogy COVID-betegsége megszűnt. Olyan téveszméi is voltak, hogy már meghalt és a szervei elrohadtak (Cotard-szindróma). Veszélyessé vált családja számára, mert azt fontolgatta, hogy megöli őket azzal a szándékkal, hogy „megkímélje őket ugyanattól a lassú szenvedéstől”, ami szerinte rá is vár. Két hét kórházi kezelés után pszichotikus tünetei megszűntek, és nem tértek vissza. Más esettanulmányok arról számoltak be, hogy az emberek olyan téveszméket éltek át, melyek szerint a kórházban a betegek színészek voltak, és az egészségügyi személyzet megpróbálta bántani őket, idegen nyelven beszélő hangokat hallottak, vagy azt mondták nekik, hogy vállaljanak nagy feladatokat, például a Föld megmentését. Valószínűleg COVID utáni pszichózis lehetett az az ismert tavalyi eset is, amikor sebészollóval támadt egy gépi lélegeztetésre szoruló betegre egy szintén COVID-fertőzött kínai férfi a Honvédkórház COVID-osztályán. Az öntudatlan beteget az arcán és a mellkasán sebesítette meg, majd menekülés közben az egyik biztonsági őrt is megszurkálta.