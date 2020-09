Hogyan vegyük észre időben az anorexia tüneteit?

Az evészavarok jellegzetesen rejtett betegségek. A mai kultúrában nehezebben vetik fel az anorexia gyanúját, mert a szóban forgó gyermek arra hivatkozik, hogy az osztálytársai, vagy a tv-ben látható modellek is vékonyak. Van azonban néhány olyan jel, amely evészavarra utal.

Tünetek, amelyek anorexiára utalhatnak - Útmutató szülőknek, családtagoknak

A szülő észreveszi, hogy a gyermek sokat fogyott. Ez nem mindig könnyű, mert a rejtőzködő beteg bő ruhák viselésével elfedheti igazi alakját. Egy lány anorexiája úgy derült ki, hogy az anyja véletlenül benyitott a fürdőszobába, s akkor szembesült lánya súlyos soványságával.

A gyermek nem étkezik együtt a család többi tagjával. Sok ürügyet talál erre: más a napirendje, dolga van, vegetáriánus stb. Azt állítja, hogy már evett, vagy később eszik a barátaival.

A gyermek másoknak szívesen készít ételeket, azonban nem eszik azokból.

Ha a családdal együtt eszik, feltűnő, hogy inkább zöldségeket, salátákat, kalóriaszegény ételeket választ, ami elüt addigi étkezési szokásaitól.

Étkezési szokásai megváltoznak: nagyon lassan eszik, apró darabokra vágja az ételt.

Feltűnhet, hogy nagyon aktív: sokat fut vagy gyalogol. Nehezére esik tv-t nézni a családdal, helyette tanul vagy edz.

Korábbi szokásaitól eltérően sok diétás kólát vagy kávét iszik.

Hangulata megváltozik. Ingerlékeny és türelmetlen lesz, könnyen sír.

Szokásos társas kapcsolataitól visszahúzódik. Nem megy el a barátaival, nem vesz részt a családi eseményeken.

Falásrohamai lehetnek. Nagy mennyiségű étel tűnik el a hűtőszekrényből. Üres süteményes dobozokat, egyéb ételeket, ételmaradékokat találnak a szobájában.

Hányás nyomai találhatók a fürdőszobában, vagy a hányás szaga érződik. Nem ritka, hogy az anorexiás beteg műanyag zacskókba rejti a hányadékot, és a lakás legkülönbözőbb zugaiba rejti azt. A család persze pillanatok alatt rájön, miről is van szó. Ez a furcsa „titkos megoldás” mindig a családnak szól, a család nem tudatos provokálását jelenti, s azt a kettős késztetést jeleníti meg, hogy a beteg el is rejtse a betegségét, ugyanakkor mindent megtegyen, hogy rájöjjenek a bajára. Ilyen esetekben (is) a családterápia a legfontosabb módszer.

Hashajtók üres dobozaira bukkannak a lakásban, vagy feltűnően sokszor megy a gyermek a patikába.

Feltűnhet, hogy a gyermek egyre hosszabb ideig van a fürdőszobában. Étkezések közben vagy közvetlenül utánuk egyenesen a fürdőszobába megy, és éjjel is többször használja a WC-t.

Ha egy családtagnak (leginkább a szülőnek) az a gyanúja támad, hogy gyermekénél anorexia, esetleg más típusú evészavar ütötte fel a fejét, érdemes ezt megosztani a szülőtárssal, más családtaggal, tanárral. A gyereket szembesítve a problémával, érdemes felkészülni az ellenállásra, dacra, dühös reakciókra, melynek oka a reális helyzetértékelés hiány, a hiányos betegségtudat.

Bővebben Mi történik betegségtagadás esetén?

Útmutató tanárok számára

A tanároknak a következő, anorexiára utaló jelek tűnhetnek fel:

Testnevelési órán kiderülhet, hogy sokat fogyott a tanuló.

A gyermek elmarad a fejlődésben, a többiek jelentősen lehagyják súlynövekedésben.

A korábbi társas aktivitás megszűnik, szomorú és visszahúzódó lesz a gyermek.

A gyermek nem megy ki az udvarra, játszótérre, inkább a fűtőtesthez húzódik, sok ruhát vesz fel, mert fázik.

A tanuló lemond mások társaságáról, hogy futni tudjon, vagy más testedzést folytathasson.

Csak gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt, vagy egyáltalán semmit sem eszik az iskolában.

Ha az anorexia gyanúja beigazolódni látszik, akkor feltétlenül beszélni kell a szülőkkel. Együttműködésre kell törekedni velük, és rendszeresen értékelni kell a haladást. Az is alapvető szabály az evészavar kiderülésekor, hogy a testnevelési órákon való részvétel és minden testedzés tilos. Ilyenkor több érvet hoz fel a gyermek és sokszor a szülő vagy a tanár is, hogy miért kellene folytatni a testmozgást (lovaglást, futást, biciklizést, bármit). Ezeket viszont felülírja az az alapvető szabály, hogy a testedzéshez egészség szükséges, egyébként súlyos következményei lennének a kényszeresen túlhajtott sportolásnak (például szívritmuszavarok, csonttörések).

Az az érv gyakori csapda, hogy attól van legalább annyi étvágya a gyermeknek, amennyi van, hogy mozoghat. Ez az önáltatás tipikus példája. Ha ugyanis segítene a testedzés, akkor egyszerű lenne a terápia – mivel azonban nem segít, hanem a kóros állapot fenntartását szolgálja, nem javasolható.

A tanárok sokat segíthetnek, a felismerésben és a továbbiakban is, különösen akkor, ha a szülő nem vonható be valamilyen ok miatt a közös munkába (például krónikus betegsége miatt).

Hogyan léphet tovább?

(Dr. Túry Ferenc, Belvárosi Evészavar Műhely - anorexiabulimia.hu)