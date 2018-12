A nyugtalan lábak tönkretehetik az alvást

Sokak életét megkeseríti, mégis csak ritkán sikerül azonosítani a nyugtalan láb szindrómát, amely - többek közt - a nyugodt alvást is ellehetetlenítheti.

Egyes becslések szerint a felnőtt lakosság legalább 10 százalékát érinti, és bizonyos tényezők hajlamosíthatnak is a tünetegyüttesre. A megoldási lehetőségekről dr. Vida Zsuzsanna, szomnológus főorvos beszélt.

Enyhébb és súlyosabb panaszok

A nőknél nagyobb arányban jelentkező probléma nem tartozik a könnyen beazonosítható és kezelhető alvási rendellenességek közé, hiszen nem olyan feltűnő, mint például a horkolás. A nyugtalan láb szindrómások maguk is nehezen tuják leírni azt a furcsa, bizsergő érzést, ami lefekvéskor vagy alvás közben megjelenik a lábszárukban.

Hirdetés

Sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy a panaszok mögött betegség húzódhat. A legjellemzőbb tünet, hogy nyugalmi helyzetben a végtagokban, leggyakrabban a lábakban kellemetlen, furcsa érzés jelentkezik, ami a végtag megmozgatására megszűnik. A tünetek megjelenése napszaki ingadozást mutat. A reggeli időszakban általában nem jelentkeznek a tünetek, azonban a nap folyamán elsősorban nyugalmi helyzetben egyre gyakrabban megjelennek, és az esti, éjszakai órákban válnak legintenzívebbé, megakadályozva a pihenést, alvást.

Az alvás kóros állapotai Az ember életében az alvás rendkívül fontos szerepet kap, hiszen életünk csaknem egyharmadát töltjük alvással. Azonban ha nem tudjuk magunkat kellően kipihenni, annak a másnapi fáradtságon és mérgelődésen kívül más következményei is lehetnek.



Az alvás kóros állapotai

Éppen ez a nyugtalan láb szindróma leggyötrőbb velejárója: amennyiben a tünetek hosszabb időn keresztül fennállnak és viszonylag súlyosak, tönkreteszik az esti, éjszakai pihenést, megzavarják az alvás szerkezetét, megakadályozzák a fiziológiás mélyalvást. Ennek következménye alvászavar, napközbeni fáradtság, álmosság, aluszékonyság, a mindennapi teljesítőképesség csökkenése, figyelem-, és memóriazavar, koncentrálóképesség csökkenése.

Amennyiben a probléma nappal is jelentkezik, különösen erős szorongást, stresszt okozhat, hiszen az ilyen betegek nem tudnak hosszabb időn át nyugodtan ülni. Ennek akár az is lehet a következménye, hogy nem vállalnak pl. hosszabb utazásokat, különösen repülőgéppel nem, ami akár munkalehetőségeiket is korlátozhatja.

A vashiány tünetei A vas elengedhetetlenül fontos a szervezet egészséges működéséhez, ezért lényeges, hogy táplálkozásunk során kellő mennyiséget fogyasszunk belőle. A vas alkotóeleme a hemoglobinnak, amely a tüdőből érkező oxigén megkötéséért is felel. Ezenkívül a csontvelőbe beépülő vasnak szerepe van a vérképzésben, de az enzimműködésben és az epesavképződésben is.



A vashiány tünetei

A mielőbbi felismerés és kezelés érdekében minden esetben alvás-specialistát (szomnológust) ajánlatos felkeresni, hiszen a tünetek megszüntetésével jelentős életminőség javulás érhető el.

Hajlamosító tényezők

Mivel a nyugtalan láb szindróma pontos kiváltó oka és létrejöttének mechanizmusa még nem ismert, csupán megfigyelések, tapasztalatok útján lehet megnevezni néhány tényezőt, amely növeli a gyakoriságot.

Nőknél a terhesség alatt jelentkezhet és általában a szülés után meg is szűnik. Gyakran társul vashiányos vérszegénységhez, ennek rendezése a tüneteket enyhíti. A másodlagosan kialakuló szindróma hátterében lehet még vesebetegség, Parkinson-kór, cukorbetegség, reumatológiai betegségek. A betegség egy része genetikai eredetű, generációkon keresztül öröklődik, gyakori a családi halmozódás.

Megoldások, kezelések

Az első lépés a pontos diagnózis felállítása. A beteg panaszainak pontos kikérdezése, a kísérőbetegségek ismerete, fizikális vizsgálat alapján nagy valószínűséggel felállítható a diagnózis, azonban gyakran van szükség alváslaboratóriumi kivizsgálásra, melynek során az alvás alatt jelentkező, a betegségre jellemző eltéréseket tudjuk regisztrálni – ismerteti dr. Vida Zsuzsanna, szomnológus főorvos.

Amennyiben másodlagos formáról van szó, az alapbetegség kezelése szükséges. Ha kimutatható, meg kell szüntetni a vashiányt, rendezni kell a cukorbetegséget, és ajánlatos lemondani a cigarettáról, az alkoholról és az élénkítő szerekről. A rendszeres testmozgás is hozzájárulhat a probléma csökkenéséhez és az alvás kiegyensúlyozottabbá válásához.

Amennyiben az életmódbeli változások ill. az alapbetegségek kezelése nem szünteti meg a panaszokat, speciális gyógyszeres terápiára van szükség. Ennek felírása és a betegség alakulásának rendszeres kontrollja szomnológus feladata.

Az alvás szakaszai Non-REM fázis Lassú hullámú alvás

vérnyomás, szívfrekvencia, légzés csökken

testhő, izomtónus csökken

4 stádiuma van (1. stádium: szendergés, a 4. stádium a mély alvás) REM fázis „Rapid eye movement” (gyors szemmozgás)

Paradox gyors hullámú alvás

Szívfrekvencia, vérnyomás, légzés, metabolikus arány nő

Ekkor álmodunk, ekkor történik az erekció

Az izom teljesen ellazul, de izomrángás (myoclonus) jelentkezhet.

(Sleepcenter - Dr. Vida Zsuzsanna, szomnológus főorvos)