A beteg java a legfőbb törvény! - Dr. Major Tamás, nőgyógyásszal beszélgettünk

Dr. Major Tamás orvosi hivatását az egyetem elvégzése után Európa egyik elismert, vezető egészségügyi intézményében, a Debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdte, dr. Lampé László professzor igazgatása alatt. A neves szakember azt vallja: egykori professzora vezetése során olyan szintű klinikai és tudományos munka folyt akkori munkahelyén, ami remek alapot teremtett a precíz, sokoldalú és a szinte maradéktalan szakmai ismeretek megszerzéséhez.

Az orvosok soha nem elégedhetnek meg azzal a tudással, ismerettel, amit éveken át kiváló szaktekintélyektől tanultak elméletben és a gyakorlatban is, folyamatosan képezniük kell magukat, haladni a világszínvonalú tudományos kutatásokkal, új technikák, módszerek alkalmazásával a nőgyógyászati gyógyító tevékenység során is. A tudományos ismeretek sorában pedig épp a koronavírus-világjárvány jelent újabb és újabb kihívásokat, ismeretek tanulmányozását a kismamák és a magzatok egészsége érdekében.

Dr. Major Tamás szülész-nőgyógyász docens évek óta a debreceni NAP rendelőben praxist vezető szakorvos, feleségével dr. Bartha Tünde szülész-nőgyógyásszal. Pályafutása során a Debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Lánykaszakrendelésének vezetését is éppúgy elvállalta a prevenció fontossága miatt, mint a várandós anyák kismamagondozását, a megszámlálhatatlan szülések professzionális vezetését. A szakorvos házaspár szívügye a nők egészségének követése, gyógyítása, megmentése, a különféle életminőséget javító, legkorszerűbb nőgyógyászati eljárások alkalmazása, s nem különben a fiatalabb generáció nőgyógyászati egészségének megóvása.

Hirdetés

- Miként gondolsz vissza azokra az esztendőkre, amikor még a debreceni klinikán gyakoroltad a hivatásodat, s hatalmas pácienskörrel rendelkeztél, amit nem érdemként éltél meg, hanem a segítségnyújtás lehetőségeként?

- A végzést követően azonnal a Debreceni Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán kezdtem el dolgozni, a klinika elismerten Európa egyik vezető szülészeti-nőgyógyászati intézménye volt. Dr. Lampé László professzor úr igazgatása alatt olyan szintű klinikai és tudományos munka folyt, ami kiváló alapot teremtett a szakmai ismeretek megszerzésére. A klinikai munkámban, hivatásomban nem volt kérdéses a fő vezérelv: „Salus aegroti suprema lex esto” vagyis, „A beteg java a legfőbb törvény!”.

A mai napig igyekszem a szakmát e szerint gyakorolni. A magánrendelőnk dolgozószobájában, dr. Lampé László professzor úr portréja kiemelt helyen függ. Figyelhet bennünket. Remélem, meg van elégedve azzal, amit ott tapasztal.

- A prevenció számodra is kiemelkedő fontosságú volt, s a mai napig annak tekinted a munkád során. Mennyiben javult a korosztályonkénti fegyelmezettség a szűrővizsgálatok tekintetében, s ez érezhető-e a daganatos betegségek csökkenésében?

- Az alkalmazott szűrővizsgálatok - emlőszűrés, méhnyakrákszűrés, férfiak esetében a prosztataszűrés - érzékenysége és hatásossága az adott betegség megelőzésében különböző. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a nőgyógyászatban egy ideális szűrőmódszer áll rendelkezésünkre. A méhnyakrákot megelőző állapotok korán felismerhetőek, jól gyógyíthatóak, így lehetőségünk nyílik a daganattal kapcsolatos halálozás drámai csökkentésére is. Emellett egyedülálló lehetőségünk van az elsődleges védekezésre a HPV elleni védőoltás segítségével, amit ajánlatos minden szülőnek hetedikes korban gyermekének beadatni. Jó hír, hogy ezt a lányok mellett a fiúk számára is elérhetővé teszik, ami a prevenció, védelem szempontjából nagyon fontos, a páciensek pozitív hozzáállása nélkül nehéz sikereket elérni. Annak, aki hetedikes korában nem kapta meg az oltást, később is érdemes beadatni, felnőtteknek is bármely életkorban javasolt. Az elmúlt években szerencsére javult a szűrésen való részvétel aránya, csökkent a méhnyakrákhoz köthető halálozás, de sajnos még most is évente több száz, döntően fiatal nőt veszítünk el egy nagy biztonsággal megelőzhető daganattípus miatt. Ausztráliában, ahol a védőoltás és a szűrés igen jól szervezett, számítások szerint 10 éven belül eltüntethető a méhnyakrák, hazánkban ettől sajnos még messze vagyunk.

Ezt olvasta már? Méhnyakrák - Kis figyelemmel megelőzhető

- Léteznek-e már korszerűbb kezelések, gyógyszerek, készítmények a kemoterápiás gyógyításon kívül?

- Nemcsak a daganatos betegség, de a kezelése is mindig megterhelő a szervezet számára. Folyamatosan jelennek meg új készítmények, kombinált eljárások, biológiai terápiák, de a legjobb gyógyszer továbbra is a megelőzés, a korai felismerés. Megfelelő életmóddal, táplálkozással, a dohányzás mellőzésével, szűréseken való részvétellel sokat tehetünk azért, hogy ne kényszerüljük a daganatellenes kezelésre.

- Mikortól, hány éves kortól kell járniuk a nőknek, lányoknak a szűrővizsgálatra? S mikor ajánlott beadatni a HPV elleni védőoltást, ami az iskolákban, a hetedikes lányok körében ingyenesen ajánlott?

- A szülők sokat tehetnek gyermekük egészségéért, ennek jó példája az ingyenes HPV elleni védőoltás, amely nagy biztonsággal - bár nem 100 százalékban - előzi meg a méhnyakrák kialakulását. Nőgyógyászati szűrésen a szexuális élet megkezdése után érdemes rendszeresen megjelenni, de természetesen panasz esetén hamarabb is indokolt a nőgyógyászt felkeresni. A HPV elleni védőoltás megelőző hatása akkor a legkifejezettebb, ha az első szexuális együttlét előtt beadásra kerül, de bármely életkorban beadható. Fontos tudni, hogy már kialakult HPV-fertőzéstől nem véd.

Ezt olvasta már? A HPV (humán papillomavírus) fertőzés tünetei, kezelése

- A NAP rendelőben találkoztok-e a 18 év alatti korosztállyal, vagy a házasságban még nem élő fiatal lányok, nők nőgyógyászati panaszaival, vizsgálatával, prevenciós igényével? Melyek ezek?

- Debrecenben az elsők között indítottunk nőgyógyászati magánrendelést, ahol immár 15 éve foglalkozunk betegellátással. Harminc év klinikai munka után ma már teljes munkaidőben itt dolgozom. Természetesen életkori megkötés nélkül fogadunk pácienseket, minden korosztály speciális problémáját ellátva. A kislányoknál a fejlődési rendellenességek, később a nemi érés zavarai, illetve a gyulladásos kórképek felismerése és kezelése a leggyakoribb feladat. A több évtizedes klinikai gyermeknőgyógyászati tapasztalat, illetve a nemzetközi gyermeknőgyógyász szakvizsga adja ennek hátterét.

- A pároddal, feleségeddel, dr. Bartha Tünde nőgyógyász szakorvossal együtt dolgoztok, ami szakmailag és emberileg is remek párosítás. Kinek mi a kiemelt szakterülete? Sokan kérdezik, hogy szülésvezetést vállaltok-e még a hozzátok forduló kismamák számára?

- Tünde néhány évig külön rendelőben dolgozott, később minden szempontból kedvezőbbnek ítéltük, ha csatlakozik a NAP rendelő csapatához. Rendelőnkben, a Kétmalom utcán, két kompletten felszerelt vizsgálóhelyünk van, így párhuzamosan is tudunk dolgozni. Egyik helyiségben a rutin nőgyógyászati rendelés és várandósgondozás zajlik, a másik rendelőben a kisműtétek, illetve a lézerkezelések történnek. Nőgyógyászati lézerkezeléseket Magyarországon az elsők között kezdtünk el végezni. Pácienseink visszajelzései és kérése alapján bővítettük ezt orvos-esztétikai lézerkezelésekkel. Várandósgondozást természetesen továbbra is végzünk, az első ultrahangvizsgálattól egészen a szülésig segítve a kismamákat. A szülésvezetést fokozatosan hagytuk el, ebben olyan kollégák segítségét vesszük igénybe, akikben mi magunk is maximálisan megbízunk. Erről természetesen már az elején tájékoztatjuk a kismamákat, döntő többségüknek szimpatikus ez a megoldás. A klinikai munka terheit és örömeit letéve, a várandósgondozás során könnyen elérhetőek vagyunk, így a hozzánk járó kismamák száma folyamatosan emelkedik.

- Leánygyermekeitek vannak, kisebbek, nagyobbak, ami mindenkor hatalmas felelősség a szülők számára, mintha a lányokra jobban kellene vigyázni, vagy csak mi, szülők féltjük jobban őket? Miként élitek meg a hivatásotok és a szülői aggodalom, odafigyelés összhangját, szerepét a hétköznapokban?

- Egyik legnagyobb büszkeségünk, hogy mozaik családunkban egy olyan összetartó kis csapat jött létre, akik mindig számíthatnak egymásra, a támogató segítség mindig egy lépésre van. Úgy gondolom, szülőként feladatunk egy biztos háttér létrehozása. Ha innen indulnak útra a gyermekeink, nagyobb önbizalommal intézik majd dolgaikat, tudva, hozzánk mindig jöhetnek tanácsért. A féltés természetes a szülők részéről, ezt mi is megéltük és megéljük, de ahogy mondtam, a figyelem, a stabil háttér, hogy mindig számíthatnak ránk, s mindaz, amit már megtanultak, megnyugvást jelent számunkra és számukra is. Nincsenek tabu témák.

- Mit tudhatunk a családotok lazítósabb, privát programokat szervező életéről? Jut-e elegendő idő egymásra a folyamatos szakmai munka, képzés, rendelés mellett?

- Életminőségünk jelentősen változott, mióta kizárólag a magánrendelőben dolgozunk. Nem dolgozunk kevesebbet, de saját magunk oszthatjuk be az időnket. A hétvégi ügyeletek kiesésével több idő jut a gyerekekre, közös programokra. Rendszeresen elvonulunk a hegyekben, egy falu szélén lévő nyaralónkba. Ez annál is fontosabb, mivel a nagy szerelemre, a hosszabb külföldi utazásokra az utóbbi időben sajnos nincs lehetőség. Mind a szakmai utak, mind az egyéni nyaralások elmaradtak, ezen a területen sajnos a közeli jövő sem biztató. Hazai kirándulások, kerékpározások kárpótolnak bennünket.

- Ezt épp azért is kérdezem, mert nagyon sokat dolgoztok, publikáltok, kiadványokat írtok és kiadtok, előadásokra, konferenciákra jártok, s mellette a napi rendelést is zsúfolt, de precíz munkával, odafigyeléssel látjátok el a páciensek elégedettségére. Mi a rangsor az életedben, ha a szakmaiságot tekintjük, mire fókuszálsz jobban?

- Azt gondolom, a nőgyógyászati konferenciákon való rendszeres részvétel nem nélkülözhető ahhoz, hogy követni tudjuk szakmánk fejlődését. Hangsúlyosan igaz ez a lézerrel foglalkozó rendezvényekre. Ez egy nagyon gyorsan fejlődő, új terület, büszkék vagyunk rá, hogy itt a nemzetközi élvonalban vagyunk. Ehhez persze sok energiát kell mozgósítani. Az orvos-esztétikai lézerkezelések apró fortélyait például a világ egyik legismertebb szakemberétől, a Kanadában és Kuwaitban dolgozó dr. Ashraf Badawitól tanultuk meg. A nőgyógyászati kezelések néhány formáját, köztük az intraurethrális lézerkezeléseket az elsők között kezdtük alkalmazni. A sok szenvedést okozó, nehezen kontrollálható lichen sclerosus kezelésében olyan lézerprotokollt alkalmazunk, ami hosszan tartó tünetmentességet eredményez. Munkám elismeréseként a Laser and Health Academy oktatójának választott, ami amellett, hogy nagy örömet okozott, biztatást is adott a jövőre.

- Erről a neves elismerésről, szakmai előrelépési lehetőségről kevesen tudnak az orvosi tevékenységedet követők körében, talán még orvosi körökben is. Szerényen élitek meg a hatalmas sikereket mindketten, pedig a publikált anyagaitokból például már könyvekre való lenne az írásaitok sora.

- A PhD fokozathoz szükséges tudományos közlemények bőven összegyűltek, az utóbbi időben nagyobb hangsúlyt fektetek a felvilágosítást, megelőzést szolgáló kiadványokra. Az interneten sajnos könnyen elveszhet a páciens, nem könnyű megbízható információhoz jutni. Ezen a területen együtt dolgozunk az intima.hu alapítójával, Matics Katával. Az általa gondozott honlap bőséges tárháza a szakmailag korrekt anyagoknak. Emellett saját oldalainkat is folyamatosan gondozzuk, a www.naprendelo.hu és a www.noilezer.hu oldalunk elnyerte a Hiteles Egészségügyi Weboldal minősítést. Évek óta alapító kuratóriumi tagként dolgozunk a Mályvavirág Alapítványban.

- A Mályvavirág Alapítvány közismerten hosszú évek óta szívügyetek, ápoljátok is az alapítványt, most épp egy kiadványban hívjátok fel a figyelmet azokra a szűrővizsgálatokra, prevenciós ellenőrzésekre, melyek életeket menthetnek, ha a nők ezt időben, már fiatal éveikben komolyan követik. Mit tudhatunk a kiadványról, az alapítványról?

- A Mályvavirág Alapítvány lelke és motorja Tóth Icó. Munkájával egy kis helyi alapítványból nemzetközileg is jegyzett és elismert betegszervezetet épített fel. Érintett páciensként hozott létre egy Magyarországon még jórészt ismeretlen formájú betegközösséget. Megtiszteltetés, hogy a kezdetektől vele dolgozhatunk, és munkánkkal támogathatjuk az Alapítványt. Nem volt könnyű a korlátokat áttörve elismertetni, a szakmai szervezetekkel elfogadtatni, hogy igenis a pácienseknek is szavuk, érdemi szerepük legyen saját ellátásukban. Szerencsére ezen a szakaszon már túl vagyunk. Icó a European Network of Gynecological Cancer Advocacy Group társelnöke, a European Society of Gynecological Oncology vezető testületének tagja, hazai és nemzetközi konferenciák meghívott előadója. Az én szerepem ehhez képest igazán nem jelentős, de mindig büszkeséggel tölt el, ha egy új projektünk megvalósul vagy új anyagunk jelenik meg.

Legutóbbi kiadványunk, a Mályvazseb néhány nappal ezelőtt került a polcokra. A humán papillomavírussal, a méhnyakrák megelőzésével kapcsolatban tartalmaz hiteles információkat, olvasmányos, könnyen érthető formában. Röviddel ezelőtt jelent meg ennek gyermekeknek szánt változata, a „Fele se mese”, jelenleg pedig a nőgyógyászati daganatok megelőzésének napjára készülünk közösen, ami nem csupán a szeptemberi dátum idején aktuális, hanem az év minden napján.

- Mit tudhatunk arról, hogy a nőgyógyászati betegségek gyógyíthatóságukat, a gyógyultak arányát tekintve hogyan rangsorolhatók jelenleg? Mitől függ, hogy a méhnyakrák betegséggel vagy a melldaganattal kell nagyobb számban megküzdeniük a nőknek? Meghatározóbb a genetikai háttér, mint a szűrővizsgálatok rendszeressége, vagy azok elmulasztása?

- Az egyes rosszindulatú daganatok oka, megelőzésük és gyógyításuk lehetősége nagyon különböző. A méhnyakrák alapvető oka egyértelműn a tartós, magas kockázatú HPV-fertőzés. A fertőzés létrejötte és a daganatos betegség kialakulása közötti idő szerencsére elég hosszú, években mérhető. Ez idő alatt - amennyiben a páciens jár szűrésre - lehetőségünk van a rákmegelőző állapotot diagnosztizálni, csaknem teljes biztonsággal gyógyítani. Emellett rendelkezésünkre áll a HPV elleni védőoltás, így valóban állítható, hogy ebben a daganattípusban ma már senkinek sem kellene meghalnia. Az emlőrák hátterében sok esetben áll öröklődő genetikai ok. Szerencsére a családi előzmények ismeretében ennek a mutációnak a szűrésére is van lehetőségünk, valamint mindenkinek ajánljuk a szűrővizsgálaton való részvételt. Sajnos a petefészkrák szűrése továbbra sem megoldott. Itt az alkalmazott új kezelési formák biztosítják, hogy a petefészekrák halálos diagnózist jelentő betegségből gondozást igénylő krónikus kórképpé válhatott.

- A COVID-19-világjárvány idején, tavasszal számos, szinte az összes szűrővizsgálatot leállítottak hazánkban, majd május közepén, június elején indultak újra ezek. A várólista viszont nagyon hosszú. Ez az egyik nagy probléma, a másik pedig az, hogy sokan annyira félnek a koronavírustól, hogy be sem jelentkeznek a nőgyógyászati szűrővizsgálatokra.

- A vírus alapvetően változtatta meg életünket a tanulás, a munka, a szórakozás területén. Nem kivétel ez alól az egészségügyi ellátás sem. Szerencsére néhány hét után újraindulhatott az ellátás, de a felmérésekből kimutatott változást, miszerint a magánrendelések felé tolódott a vizsgálati igény, mi magunk is érezzük. Egyértelműen érezzük a fokozott elvárást, olyanok is megjelentek a magánellátásban, akik eddig OEP-finanszírozott helyen keresték a gyógyulást. Ennek következtében a mi kapacitásunk is teljesen lekötött, több hetes előjegyzéssel. Ha várni is kell, s hosszabb időt, mint eddig, valamelyik nőgyógyászati szakrendelést mindenképpen keressék fel a nők, előzetes bejelentkezés után. A COVID-19 betegséget okozó vírus miatt nem tanácsos, sőt, nem is szabad az éves rákszűréseket, a soron következő emlőszűréseket elhalasztani.

- Hogyan véditek, s védhetik magukat a kismamák a koronavírus-fertőzéstől? Mit tanácsoltok, ők mit tegyenek a megfertőződés megelőzése érdekében?

- Az új koronavírus ellen biztos védelem sajnos nincs. Az unalomig ismételt alapvető védekezésformák: a gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, a maszk viselése és a távolságtartás nagyban csökkentik a vírus átadásának lehetőségét. Mi is ezen elvek mentén dolgozunk, emellett az előtérben új kézfertőtlenítő állomást állítottunk be, a többi páciensünk érdekében nem látunk – nem is láthatunk – el tünetes, lázas beteget. A kismamák hasonló módon védekezhetnek. Az ő fertőzöttségükkel kapcsolatban nincsenek még igazán megbízható adatok, ehhez még túl fiatal a vírus. Egyes közlemények szerint náluk gyakoribb a súlyosabb lefolyás, más vizsgálatok ezt nem erősítették meg.

Ezt olvasta már? A COVID-19 veszélyesebb a terhes nőkre és magzataikra, mint eddig gondolták?

- A rendelőtökben milyen szolgáltatást, vizsgálatokat tudtok nyújtani a nőknek, kismamáknak, fiatal lányoknak, a klimax korba lépő hölgyeknek?

- Dicsekvés nélkül mondhatom, rendelőnk az egyik legszélesebb spektrumban ellátást nyújtó nőgyógyászati magánrendelő Debrecenben. A méhnyakszűrésben hazánkban az elsők között vezettük be a legkorszerűbb, negatív esetben évekre megnyugvást adó szűrési formát, a CervicLife vizsgálatot. A korszerű várandósgondozáshoz minden feltétel biztosított, jól képzett, nagy gyakorlattal rendelkező ultrahang-szakasszisztens segíti munkánkat. Lehetőségünk van helyi és általános érzéstelenítésben végzett kisműtétekre. Ez utóbbihoz aneszteziológus orvos és altatóorvos asszisztens segítségét vesszük igénybe. Sok páciensünk számára fontos, hogy igény szerint választhatnak férfi vagy női nőgyógyászt. Természetesen nem ragaszkodunk hozzá, hogy mindent mi végezzünk el. Amennyiben az ellátáshoz speciális képzettségre van szükség, megfelelő szakembert javaslunk a hozzánk fordulóknak. Rendelőnkben működik a Debreceni Nőgyógyászati Lézer Központ, ami egy teljesen új, kevéssé megterhelő gyógyulási formát biztosít betegeinknek.

- A lézeres beavatkozás miben nyújt segítséget, komfortérzetet? Miből áll ez a szakszerű, orvosi beavatkozás?

- Hazánkban az elsők között kezdtük el a nőgyógyászati kórképek lézeres kezelését. Első lépésben az új lehetőség a vizelettartási zavarok gyógyítását változtatta meg alapvetően. Intézeti bennfekvés, altatás, vérzés nélkül tudunk lényeges javulást biztosítani pácienseinknek. A 20-30 perces fájdalmatlan lézerkezelés már az első hónapokban sokak életminőségét javította meg, így hamar népszerűvé vált. Jelenleg is ez az egyik leggyakrabban igénybe vett szolgáltatásunk, de emellett sikerrel kezeljük a süllyedéses panaszokat, a hólyagsérvet. A lézerkezelés lényegében kivétel nélkül hatásos a változókorban jelentkező hüvelyszárazság megszüntetésére. Különösen fontos ez azok számára, akik valamilyen ok miatt ösztrogént nem kaphatnak. Emlőrák miatt kezelt betegeknél lényegében ez az egyetlen hormonmentes, kifejezetten hatásos megoldás a panaszok csökkentésére. A kiváló eredmények és tapasztalatok alapján fejlesztés során, két éve megvásároltuk a világon jelenleg legjobbnak tartott lézerkészüléket a Fotona SP Dynamist. Ezzel új távlatok nyíltak meg, elindítottuk az orvosesztétikai kezeléseket is. A visszerek, pigmentációk, aknék, hegek sikeres ellátása mellett olyan esztétikai, fiatalító, alakformáló kezelések váltak elérhetővé Debrecenben, amik eddig hazánkban nem, vagy csak Budapesten voltak elérhetőek. Ma már teljes körű lézerterápiás ellátást nyújtunk pácienseinknek gyógyulásuk mellett közérzetüket javítva, szépségüket is megőrizve.