Dr. Fülöp Viktor: folyamatos kihívást és motivációt jelent számomra a szakterületem

Szülész-nőgyógyász szakorvos, endokrinológus szakorvos, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház, valamint egy magánegészségügyi központ orvosa. Azt mondja, a változatosság, a folyamatos kihívások éltetik, no és ott a motorozás, az egyik szerelem.

- Szeged, Budapest, Balassagyarmat... Mindegyik egy-egy meghatározó helyszín a pályafutásában?

- Szeged az egyetem miatt meghatározó helyszín, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán végeztem. A Péterfy Sándor utcai Kórházban kezdtem a pályafutásomat, ezzel párhuzamosan pedig közel hat évig központi ügyeletekben dolgoztam éjszakánként és hétvégente Csongrád, Bács-Kiskun megyékben, majd Pest megyében, Vecsésen is eltöltöttem jó pár évet.

Nagyon sok pluszt adott ez a pár év, nagyon sok mindent megtanított hozzáállásban, rálátásban, számtalan váratlan helyzet adódott, amelyek akár azonnali megoldást kívántak, a mai napig tudom ezeket hasznosítani. Mindig is az volt az alapkoncepcióm, hogy egy orvosnak minden helyzetben fel kell találnia magát, nem mentegetőzhet egy elájult férfi mellett, hogy „elnézést, én nőgyógyász vagyok”. Az rendben van és érthető, hogy egy szakmát jobban elsajátítunk, de az alap, általános orvosi tudás nem kopott ki, rálátásunk van minden esetre.

- Miért éppen a szülészet-nőgyógyászatot választotta?

- A szakmaválasztásnál az első számú lehetőségként a mellkas-sebészet jött szóba, erre a szakmára készültem az egyetem utolsó két évében, azonban amikor végeztünk, a képzési rendszer változásai miatt nem volt elérhető mellkas-sebészi állás, így esett a választás a másik tervre, a szülészet-nőgyógyászatra. A Péterfy Sándor utcai Kórházban pedig éppen volt szabad hely, így odamentem. Ha belegondolunk, nagyon sok közös van a két szakmában: váratlan helyzetek adódnak, meghatározó a műtéti kezelés, nem beszélve arról, hogy igen változatos területek, ez ugyanis nekem nagyon fontos szempont. A harmadik eshetőség egyébként az urológia volt.

- „A szülészet-nőgyógyászat az egyik legösszetettebb orvosi szakterület.”

- Soha nem dolgoztam egy munkahelyen, párhuzamosan 2-3 kórházban vállaltam ügyeletet, havonta a meglévő főállásom mellett több alkalommal szívesen besegítettem olyan ügyeletekben, ahol jól jött a fiatal kolléga. Ilyen volt egyebek mellett a tatabányai, a salgótarjáni és a ceglédi kórház, valamint a 8. és a 23. kerületi SZTK-ban is vállaltam néhány szakrendelést.

"Vidéken jobban éreztem magamat"

Amikor eljöttem a Péterfy kórházból, szabadúszó lettem, és csak vidéki kórházakba jártam ügyelni, ha az időjárás engedte, motoroztam. Fárasztó volt, de ugyanakkor szerettem ezt a fajta munkatempót és változatosságot. Szimpatikus volt az is, hogy vidéken jobban éreztem magamat az egyenrangú kollégák között, az emberközeli osztályokon. Jelenleg az ilyen vidéki helyszín Balassagyarmat, a Dr. Kenessey Albert Kórház, ahol négyen visszük az ügyeleti ellátást a 20 ágyas szülészeten.

- Miért döntött úgy, hogy endokrinológiai szakvizsgát is tesz? Miként kapcsolódik a másik szakvizsgájához?

- A nőgyógyászati rendelések során felmerültek hormonális problémák is a betegeknél, és érdekelni kezdett az endokrinológia tudománya, azt vettem észre, hogy egyre mélyebbre ásom magamat a témában. Egyébként is terveztem egy következő szakvizsgát, hogy még változatosabb legyen a szakmám, úgymond gondolkodóbb része is legyen a feladataimnak, komplexebb problémákon tudjak segíteni. És tegyük hozzá, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az endokrinológiára, nem csak a nőgyógyászatban.

- Az ultrahang lehetőségei: 2D, 3D, 4D. Miért fontos az UH a nőgyógyászati kivizsgálásnál?

- A klasszikus nőgyógyászati ultrahang vizsgálat nagyon sok szempontból hasznos. Hetven évvel ezelőtt, amikor még nem alkalmazták ezt a módszert, a legtöbb esetben a tapintásos vizsgálat volt a kiindulópont, gyanú esetén pedig műtéti beavatkozás történt, és előfordult, hogy csak ezután derült fény az eredeti problémára.

"Régebben váratlannak számítottak volna"

Ma már kiindulópont az UH, feltérképezi, hogy fizikailag, szervileg minden a helyén van-e, találunk-e bármilyen elváltozást, szükség van-e műtétre, utánkövetés végezhető vele, akár a teljes képet is látjuk, amely így pontosabb munkát eredményez, nagyban megkönnyíti az orvosok feladatát. Nem helyettesít mindent, de kiegészítésként tökéletes módszer a nőgyógyászatban.

Sokat fejlődött és sokat segítenek a szülészeti/terhességi/magzati ultrahang vizsgálatok, amivel már rengeteg probléma szűrhető időben, illetve beavatkozásokra is lehetőséget ad, ráadásul pszichésen is sokat ad a terhesgondozáshoz, hiszen „látjuk, hogy jól van a baba”. Ez a módszer segít felkészülni akár olyan helyzetek megoldásában, amelyek régebben váratlannak számítottak volna. Egyik örök klasszikus a nem várt ikerterhességnél: a baba születése után felkiált a szülésznő/orvos: jön a következő is anyuka! Ma már az ikerterhesség is időben látható az UH segítségével.

A kétdimenziós (2D) metszeti képalkotást tovább lehet bővíteni például 3D és 4D ultrahanggal, így a térbeli képalkotásnak köszönhetően lényegesen több információt szolgáltat, képesek vagyunk eddig rejtett részleteket is láthatóvá tenni. Az előbbiek fókuszált formája a virtuális méhtükrözés, amely a jelen technikája.

- Mi kapcsolja ki? Említette, hogy motorozik...

- Igen, az egyik szerelem az életemben a motorozás, leginkább azzal közlekedem, de ha lehetőségem adódik rá, kirándulni is szoktam, tavaly nyáron bejártam Románia főként hegyvidékes területeit, elmentem egészen a Fekete-tengerig, 10 nap alatt több mint 3000 kilométert mentem. Emellett a zene is meghatározó az életemben, klasszikus zenét tanultam, illetve a könnyűzenét is szeretem, egy rockegyüttesben szólógitároztam.

Névjegy - Dr. Fülöp Viktor Végzettségek: Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar – angol-magyar egészségtudományi kommunikátor

Mentőtiszt III. - OMSZ, Szeged

Semmelweis Egyetem – szülész-nőgyógyász szakorvos

Semmelweis Egyetem – endokrinológus szakorvos Munkahelyek, szakmai tapasztalat: Jelenleg: For Life Medical Center, szülész-nőgyógyász szakorvos

Dr. Kenessey Albert Kórház, Balassagyarmat, ügyeletes szülész-nőgyógyász Korábban (nem részletes): Medicover; Tritonlife Róbert Magánkórház; Periodx Nőgyógyászati és Endokrinológiai Központ; Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján; Toldy Ferenc Kórház, Cegléd; Szent Borbála Kórház, Tatabánya; Kiemelt szakterületei: endokrinológia,

hycosy és egyéb nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok,

ezen kívül lézeres nőgyógyászati beavatkozásokat, illetve laparoscopos műtéteket is végez. Forrás: Dr. Fülöp Viktor önéletrejza

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Tóth András, újságíró