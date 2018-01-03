Fejremegést kiváltó betegségek

A fejremegés leggyakrabban az általános, remegéssel együtt járó kórképek egyik tünete. Ezt okozhatják idegrendszeri betegségek, anyagcserebetegségek, hormonális eltérések vagy pszichiátriai betegségek, de gyakran nincs azonosítható ok a hátterében. Sajnos sok esetben a panasz nem szüntethető meg, csak mérsékelhető.

Esszenciális tremor

Esszenciális tremornek azt a kórképet nevezzük, amikor a remegés (végtag-, törzs- vagy fejremegés egyaránt) nem valamilyen alapbetegség tünete, hanem maga a betegség, és nincs egyéb kiváltó ok a hátterében. Előfordulhat, hogy a fejremegés dominál, és a kézremegés csak enyhe vagy egyáltalán nem észlelhető. Tünetei fokozatosan alakulnak ki, és az idő előrehaladtával erősödhetnek. A remegés stressz, izgalom, fáradtság vagy koffeinfogyasztás hatására fokozódhat. Az esszenciális tremor - szemben pl. a Parkinson-kórral - önmagában nem jelenti azt, hogy más központi idegrendszeri tünetek is megjelennek. Elsődlegesen gyógyszeresen kezelhető, ami neurológiai kivizsgálást követően írható fel.

A leggyakoribb remegéssel járó betegség: a Parkinson-kór

A Parkinson-kór jellemzően idős korban kezdődik, hátterében az agy bizonyos részeinek folyamatos pusztulása áll. Vezető tünete a nyugalmi végtagremegés, a fejremegés nem minden esetben jelenik meg és tipikusan nem kezdeti tünet. Először csak az egyik oldali végtagok remegnek, ezzel párhuzamosan a beteg mozgása meglassul, arca mimikaszegénnyé változik, hangja elvékonyodik, és jellemző izommerevség alakul ki a remegéssel azonos oldalon.

Hirdetés

Más neurológiai betegségek

Az agy betegségei közül elsősorban a kisagy érintettségnél jelentkezik a remegés, ilyenkor gyakran egyensúly- és járászavar kíséri. Bizonyos ritka öröklődő betegségek, sclerosis multiplex, kisagy daganatai esetén fordul elő. Az agyérbetegségeket is gyakran kísérheti ez a jelenség, és lezajlott agyvelőgyulladás után is gyakran marad vissza a remegés. A remegés csökkentésére léteznek gyógyszerek, de a kezelés alapját az alapbetegség terápiája jelenti.

Pszichiátriai betegségek

A pszichiátriai betegségeket gyakran kíséri remegés, közte fejremegés, elsősorban a szorongás és a pánikbetegség gyakori tünete. Megjegyezendő, hogy stressz, félelem, kimerültség hatására élettanilag is jelentkezhet fejremegés. Alkalmi előfordulása ezért nem feltétlenül jelez betegséget, de a rendszeres, visszatérő fejremegés kivizsgálást igényel.

A Wilson-kór és egyéb májbetegségek

A Wilson-kór örökletes rézanyagcsere-zavar, amely a májkárosodás mellett neurológiai tünetekkel is jár. Ebben az esetben az egész törzs, fej, kezek is remegnek, ami általában nagy amplitúdójú, dobáló jellegű. A remegés mellett akaratlan izomrángás (disztónia), izommerevség (spazmus), mozgáslassulás is jelentkezhet. Súlyos májelégtelenségben (pl. mérgezések) szintén jelentkezhet akaratlan izomrángás vagy remegés.

Disztónia - Akaratlan izomösszehúzódás Az izomrángás (disztónia) nem remegés (tremor), de a beteg értékelheti remegésként, a neurológiai kivizsgálás feladata elkülöníteni a két panaszt. A nyaki izmok akaratlan összehúzódása okozhatja a fej remegésre emlékeztető mozgását, azonban ilyenkor a mozgás szabálytalanabb, nem ritmusos, gyakran más irányú mozgásokat (oldalra vagy előre billenés, elfordulás) eredményez. Bővebben Disztónia - Önkéntelen izomösszehúzódás

Pajzsmirigy-túlműködés

A pajzsmirigy hormon túltengését szapora szívtevékenység kíséri, kifejezett nyugtalanság egészen az agresszivitás fokáig terjedhet. Tartósan fennálló pajzsmirigy-túlműködés esetében ezt remegés kísérheti, mely elsősorban kézremegésként jelentkezik, de finom fejremegés is felléphet.

Fejremegés gyógyszermellékhatásként

Elsősorban bizonyos antiepileptikumok és pszichiátriai gyógyszerek mellékhatása lehet a remegés, akár fejremegésként. Ide tartozhatnak bizonyos antidepresszánsok, lítium, egyes antipszichotikumok, az epilepsziaellenes valproát, továbbá a hörgőtágító béta-2-agonisták, illetve a pajzsmirigyhormon-túladagolás. Bár nem gyógyszer, de megemlítendő, hogy a koffeintúladagolás is kiváltja a remegést.

Ritka, önálló kórformák

Az eddig bemutatott okoknál a fejremegés jellemzően a más testrészekre is kiterjedő remegés részjelensége. Bár dominálhat a panaszok között a fejremegés, rendszerint a kéz, a lábak, a törzs remegésével is járnak. Léteznek azonban olyan ritka kórképek, amelyek csak a fej remegésével vagy remegésre emlékeztető mozgásával járnak (izolált fejremegés).

West-szindróma - Csecsemőkori, nehezen kezelhető epilepsziák közé tartozik a West-szindróma. Ez egy korfüggő, a csecsemők 3 és 18 hónapos kor közötti életkorában jelentkező tünetegyüttes, hátterében különböző betegségek állnak. Jellemző klinikai tünete az infantilis spazmus, rövid, ismételten jelentkező izomösszehúzódások sorozata formájában, ami a laikust remegésre emlékeztetheti. A West-szindróma alattomos rohama alatt a csecsemő fejével hirtelen biccentő mozdulatot tesz, felső törzsével, kezeivel előrehajol (innen a régi klasszikus neve a blitz-nick-salaam, az arab fejbólintó köszönéshez hasonló előrehajló mozdulat). Bár a szülők számára kevésbé ijesztő, mint az epilepsziás görcsroham, valójában korai kezelés nélkül halálos is lehet, vagy igen súlyos leépüléshez vezethet. Hátterében az agysejtek katasztrofális pusztulása áll.

Musset-tünet - Egy másik, nem neurológiai eredetű, fejremegéssel járó tünet a Musset-tünet, mostanában ritkán látható. Ezt a tünetet a főütőér (aorta) elégtelensége okozza, és minden szívütést a fej biccenő mozdulata kíséri, nagyon jellegzetesen. Az aorta billentyű elégtelenségét leggyakrabban szívgyulladás okozza.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kerekes Éva, neurológus, gyermekneurológus