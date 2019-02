Fejremegést kiváltó betegségek

A Musset-tünetet a modern neurológia magalapítója, Charcot írta le, aki bár Párizs elitjét kezelő orvos volt, de a szegények kórházában, a Salpêtrière-ben ingyen gyógyított, és közben megfigyelt, valamint leírt számos betegséget.



Az akkoriban igen gyakori, szívet is, agyat is támadó szifilisz tipikus tünete volt a szívveréssel együtt jelentkező fejbiccenés, rándulás. Ebben a feltűnő fejremegésben szenvedett Párizs akkori leghíresebb írója, Alfred Musset is, aki nőfalóként, nőcsábászként kapta el a kórt. Musset is, Charcot is ugyanazokba a híres párizsi szalonokba jártak, ahová Chopin, Liszt, George Sand és számos más híres művész és festő. A szintén nőcsábász Charcot kalandjait Musset leírta egyik novellájában, és mivel részletesen leírta a külsejét, foglalkozását, szokásait, így minden párizsi tudta, kiről mintázta Musset dr. Ch alakját. Charcot bosszúból Musset-ről nevezte el azt a típusú fejremegést, amit az aortabillentyű legtöbbször szifilisz talaján kialakult elégtelensége okoz.