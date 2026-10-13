Kék here szindróma – Valóban fájhat, ha elmarad az orgazmus?

A „kék here szindróma”, angolul blue balls, közismert, kissé megtévesztő elnevezés arra a kellemetlen, esetenként fájdalmas érzésre, amely egyes férfiaknál tartós szexuális izgalmat követően jelentkezhet, ha nem történik orgazmus. Az orvosi szakirodalomban erre helyenként az epididymalis hipertenzió (epididymal hypertension, mellékhere-hipertenzió) kifejezést is használják.

Fontos azonban azt is tudni, hogy a jelenség nem tekinthető önálló, jól körülhatárolt betegségnek, és a hátteréről viszonylag kevés tudományos bizonyíték áll rendelkezésre. A szexuális izgalomhoz társuló, átmeneti here- vagy herezacskótáji kellemetlenség ugyanakkor valós panasz lehet, és számos férfit érint.

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Mi történik ilyenkor?

Szexuális izgalom során fokozódik a nemi szervek véráramlása. Ez egy természetes élettani folyamat, amely többek között a pénisz merevedéséhez és a herezacskó, illetve a herék környékének vérbőségéhez vezet, mivel a herékbe és a környező szövetekbe nagy mennyiségű vér áramlik. Emiatt a herék enyhén megduzzadnak és elnehezülnek. Orgazmus esetén a ritmikus összehúzódások gyorsan kipumpálják a felesleges vért a herékből, így a nyomás szinte azonnal megszűnik.

Ha az izgalmi állapot hosszabb ideig fennáll, majd orgazmus nélkül szűnik meg, egyeseknél átmenetileg kellemetlen teltség-, feszülés- vagy nyomásérzés alakulhat ki a herezacskóban, mivel a vér lassabban áramlik ki a területből. Ez a fokozott vérbőség és a véráramlás átmeneti megváltozása vezet a feszítő, tompa, sajgó fájdalom kialakulásához.

Bár a jelenség történetileg régóta ismert, de a modern szexuálmedicinai irodalomban továbbra is kevés közvetlen kutatási adat áll rendelkezésre a kialakulásának pontos hátteréről.

Milyen tüneteket okozhat?

A panaszok általában enyhék és átmenetiek. Előfordulhat:

tompa here- vagy herezacskótáji fájdalom,

feszítő vagy nyomó érzés,

nehézségérzés a herékben,

lüktető, kellemetlen érzés,

ritkábban enyhe duzzanatérzet.

A „kék” elnevezés ellenére a herék normál esetben nem válnak kékké. A kifejezés inkább a köznyelvi elnevezés része. Ha a here vagy a herezacskó bőre ténylegesen kékes, lilás vagy elszíneződött, azt nem érdemes automatikusan ennek tulajdonítani, hanem mielőbbi orvosi/urológiai szakvizsgálat indokolt!

Mennyi ideig tarthat ez az állapot?

A kellemetlenség rendszerint magától megszűnik akkor, amikor a szexuális izgalom elmúlik. Ez néhány perctől akár néhány óráig is tarthat.

Az orgazmus és az ejakuláció (pl. maszturbációval) egyeseknél gyorsíthatja a panaszok megszűnését, de az orgazmus nem szükséges ahhoz, hogy a kellemetlenség elmúljon. Az izgalmi állapot megszűnése önmagában is elegendő lehet. Nem szexuális tevékenység, például figyelemelterelés vagy más hétköznapi tevékenység szintén segíthet.

Kell-e kezelni?

Általában nincs szükség speciális kezelésre. Ha a kellemetlenség enyhe és rövid idő alatt elmúlik, elegendő lehet megvárni, amíg a szexuális izgalom megszűnésével a tünetek is rendeződnek.

Fontos tudni, hogy tévhit az, hogy a férfinak „muszáj” szexuális kapcsolatot létesítenie vagy partnerének szexuális aktusban részt vennie a panasz megszüntetésének érdekében. A kellemetlenség átmeneti, megszűnéséhez nem szükséges aktus, és a megjelenése önmagában nem jelent egészségügyi kényszert, vagy indokot a szexuális együttlétre. A szexuális tevékenységbe való beleegyezés minden esetben legyen szabad és kölcsönös!

Mikor nem szabad a „kék herének” betudni a fájdalmat?

Ez egy különösen fontos kérdés, mert a herefájdalomnak számos más, valódi betegséget jelző oka lehet.

Hirtelen kialakuló, erős vagy egyoldali herefájdalom esetén sürgős urológiai vizsgálatra van szükség, különösen akkor, ha a fájdalomhoz hányinger, hányás, jelentős duzzanat vagy a here szokatlan helyzete társul. Ilyenkor többek között a herecsavarodás (testicularis torsio) gyanúja merülhet fel, amely sürgősségi állapotot jelent!

Orvosi vizsgálat indokolt akkor is, ha:

a fájdalom erős vagy fokozódik,

nem múlik el néhány órán belül,

szexuális izgalomtól függetlenül is jelentkezik,

csak az egyik herét érinti,

a here vagy a herezacskó jelentősen megduzzad,

láz, hidegrázás jelentkezik,

vizelési panasz vagy a húgycsőből folyás társul hozzá,

sérülés előzte meg a panaszokat,

csomó vagy tartósan fennálló elváltozás tapintható.

Ilyenkor herecsavarodás, mellékhere- vagy heregyulladás, sérülés, lágyéksérv, visszértágulat vagy egyéb urológiai probléma állhat a háttérben.

Mellékhere-hipertenzió vagy mellékhere-gyulladás?

A kék here vagy mellékhere-hipertenzió nem áll összefüggésben a mellékhere-gyulladással. Az utóbbi egy heves herefájdalmat okozó gyulladásos állapot, amely akkor alakul ki, amikor begyullad és megduzzad a mellékhere. Ez a betegség nem hozható összefüggésbe a szexuális izgalommal, hátterében rendszerint bakteriális fertőzés (például E. coli) vagy nemi úton terjedő fertőzés (STD) áll. Ha az Ön tünetei közt a herezacskó fájdalma, a herék duzzanata és kipirosodása, véres ondó vagy vizelés közben jelentkező fájdalom szerepel, azonnal forduljon orvoshoz!

A lényeg, hogy a „kék here szindróma” kifejezés egyes férfiaknál valóban előforduló, szexuális izgalmat követő átmeneti here- vagy herezacskótáji kellemetlenségre utal. Nem veszélyes betegségként kell rá gondolni, hanem olyan panaszra, amely – bár pontos élettani háttere és önálló diagnosztikai státusza nem kellően tisztázott, de – mégis valós panaszt jelent.

A legfontosabb az, hogy a problémát, betegséget nem jelző enyhe, szexuális izgalom után jelentkező és rövid idő alatt megszűnő kellemetlenséget elkülönítsük a hirtelen, erős vagy tartós herefájdalomtól, amely mögött sürgős kivizsgálást igénylő betegség is állhat.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



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