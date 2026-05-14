Binswanger-betegség (szubkortikális arterioszklerotikus enkefalopátia)

A Binswanger-betegség oka konkrétan ismeretlen, de az agykamrák körüli fehérállományban lévő kiserek meszesedése a probléma, elsősorban a kis artériáké, melyek oxigénben dús vért szállítanak, és ellátják egyébként az egész szervezetet, a szöveteket.

Ha az agy fehérállományának nevezett központi részében lévő kiserek elmeszesedés miatt nehezebben vagy akadályoztatva tudnak megfelelő érellátást biztosítani, kialakulhat a kórkép.

A Binswanger-betegség tünetei

Elsősorban 50 év felett jellemző a kezdete, de lehetnek (gyakran genetikai hajlam alapján) hamarabb induló panaszok. Szellemi leépülés, memóriazavar, de akár járásképtelenség, beszédzavar, zavartság, mentálisfunkció-zavarok, labilitás, de akár inkontinencia (széklet vagy vizelet tartásának képtelensége) is uralhatja a képet.

A tünetek eltérő mértékben és ütemben alakulnak ki, jellemző a lassú, de sajnos biztos romlás.

Hogyan diagnosztizálható a Binswanger-betegség?

A diagnózishoz az út a neurológiai, vagyis ideggyógyászati vizsgálattal vezet. Vagy maga a páciens, vagy a környezete, családja észleli az első jeleket, melyekkel neurológushoz kell fordulni. Fizikai és neurológiai vizsgálat felvetheti a kórképet, melyet képalkotó módszerekkel is igazolni lehet.

A koponyáról, agyról készült képalkotó (elsősorban CT, vagy MR esetleg), jellegzetes gócokat mutat, ami – bár el kell különíteni más kórképtől, akár hidrokefáliától, de – gyakran önmagában elég lehet a diagnózis kimondásához. Ugyanakkor arra is gondolni kell, hogy közép- vagy időskorban, társbetegségek mellett lehet, hogy nem önmagában csak a kisérmeszesedés a probléma. Tényleg ezért fontos a társbetegségek, demencia kezelése.

Hogyan kezelhető a Binswanger-betegség?

A kezelés nem specifikus.

Az esetlegesen rossz szénhidrátháztartás rendezése

A vérnyomás életkornak és társbetegségnek megfelelő célértékre beállítása

A magas koleszterinszint kezelése

Tünetileg értágító próbálható meg

Társuló betegségeket is fontos kezelni (pl. cukorbetegség, magas koleszterinszint, hipertónia), mert tovább rontják a tüneteket, ugyanúgy a kiserek károsodását okozva.

Prognózis

A prognózis, vagyis a kimenetel általánosságban lassú romlás, amit a beteg általános állapota és betegségei is befolyásolnak.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus