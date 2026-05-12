Tavasz végén a legmagasabb az elkövetett öngyilkosságok száma!

MTI
megjelent:

Új lelkisegély telefonszolgálat segít májustól a krízisben lévőknek. A tavasz végi, nyár eleji fokozott öngyilkossági veszélyre reagálva indult májustól új telefonos lelki elsősegély szolgáltatás, a Lélektér vonal, mely országosan hívható a 06 80 496 694 ingyenes telefonszámon hétfőtől péntekig 17-21 óra között.

A lelkisegély szolgálat korosztályi megkötés nélkül bárki számára elérhető, aki problémájáról beszélne vagy krízisben van.

Tavasz végén, nyár elején követik el a legtöbb öngyilkosságot világszerte, hazánkban is ez a legveszélyeztetettebb időszak. A Lélektér vonal az öngyilkosságok megelőzésére, kríziskezelésre és lelki egészségvédelemre létrejött lelkisegély szolgálat, mely a 06 80 496 694 ingyenes telefonszámon érhető el hétfőtől péntekig 17-21 óra között.

A vonalat működtető Lélektér az Életért Alapítvány szakmai alapjait a közel két évtizede tevékenykedő Pécsi Ifjúsági Lelki Elsősegély tapasztalata adja. A lelki elsősegély telefonszolgálat kibővített, minden korosztály számára hívható májustól.

Számos pszichológiai kutatás bizonyítja, hogy egy időben érkező beszélgetés sokszor pozitív fordulópontot jelenthet. Amikor valaki kilátástalannak érzi a helyzetét, beszűkül a gondolkodása, és nem látja a lehetőségeit, ilyenkor egy külső, empatikus jelenlét segíthet csökkenteni a feszültséget, és megakadályozni a krízis továbbmélyülését. A lelki elsősegély gyakran azt a kritikus pillanatot hidalja át, amikor a legnagyobb szükség van segítségre, akár életet is menthet.

A Lélektér vonalnál képzett önkéntesek fogadják a hívásokat, akik figyelnek, kérdeznek, új nézőpontokat adnak. A beszélgetések anonimak, a hívók dönthetnek arról, mennyi információt osztanak meg magukról. Legyen szó szorongásról, családi, párkapcsolati nehézségekről, magányról, veszteségről, iskolai vagy munkahelyi problémákról, a Lélektér vonal minden helyzetben támaszt nyújthat, amikor valaki úgy érzi, egyedül maradt a gondjaival, vagy nem kapja meg a környezetétől a szükséges támogatást.

E-mailben is kérhető lelki segítség

A Lélektér vonal működéséről a https://www.lelektervonal.hu oldalon található bővebb információ. A honlapon e-mailes lelki segítség is kérhető, és a letölthető plakátok terjesztésével bárki hozzájárulhat az öngyilkosság-megelőzéshez.

(Forrás: MTI, Kiadó: Lélektér az Életért Alapítvány)

