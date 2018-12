Gerincferdülés - Megelőzés és kezelés

A gerincferdülés (scoliosis) figyelmeztető jele lehet, ha a derék, csípő és kar által határolt ív (törzs-kar háromszög) kifejezettebb, nagyobb az egyik oldalon.

A mozgásszegény életmód már gyermekkorban érezteti hatását. A túlsúly és a testmozgás hiánya nem csak a szív-és érrendszeri és anyagcsere-betegségek kockázatát növeli, de nagy veszélyt jelent a csontrendszert érintő rendellenességek, a gerincferdülés kialakulása szempontjából is.

Ahhoz, hogy az elváltozásokat eredményesen kezelhessük, szükséges a mielőbbi felismerés, ezért szülőként fontos, hogy a megelőzés lehetőségei mellett a tünetekkel is tisztában legyünk.

Hirdetés

Öröklött, vagy szerzett gerincferdülés?

Gerincferdülés vagy más néven scoliosis jelentkezhet valamilyen veleszületett betegség, vagy rendellenesség tüneteként, ilyen esetekben strukturális gerincferdülésről beszélünk - magyarázza dr. Bányai Tamás ortopédus, sportorvos.

Hat tévhit a gerincfájdalomról "Fáj a derekam!" minden magyar elmondja ezt a mondatot életében legalább egyszer, de inkább többször. Egy kisebb szúró vagy húzódó fájdalom azonban teljesen normális és hamar elmúlik.



Hat tévhit a gerincfájdalomról

Másik típusa a funkcionális gerincferdülés, mely általában mozgásszegény életmód, egész napos tanulás következményeként jelentkezik, de okozhatják pszichés problémák, fájdalom miatti kímélő tartás, végtaghossz különbség kompenzációja is.

A gerincferdülés ezen típusa általában lányokon jelentkezik, a pubertás megjelenésével. Harmadik megjelenési formája, az ún. idiopathiás scoliosis: ismeretlen eredetű, melyet részben genetikai hajlam, rendellenes növekedés, kötőszöveti eltérések jellemeznek.

A gerincferdülés ezen formája szintén lányoknál fordul elő gyakrabban, típusától függően jelentkezhet 3 éves kor előtt, 3-10 éves korban, vagy a pubertás idején.

A gerincferdülés (scoliosis) A gerincferdülés (scoliosis) a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz. A gerincferdülés kiváltó oka az esetek 85 százalékában ismeretlen.

A gerincferdülés (scoliosis) a gerincoszlop kóros oldalirányú elgörbülése, melyet a csigolyák egymáson való elmozdulása, elcsavarodása okoz. Lányoknál kétszer gyakoribb, gyakorisága eléri a 15 százalékot. Az esetek 90 százalékában a háti-ágyéki gerinc átmenetnél alakul ki. Ez a fajta gerincferdülés feltehetően tartási rendellenesség miatt jön létre, melynek oka a gyenge hátizomzat. Akkor alakulhat ki, ha a serdülőkori növekedés során a mozgásszegény életmód következtében az izomzat fejlődése nem tart lépést a csontok, csigolyák növekedésével.

A gerincferdülés (scoliosis)

Gerincferdülés - Árulkodó jelek, kezdeti tünetek

Családi halmozódás esetén, a gyermek születésétől fogva szoros ortopédiai nyomon követés szükséges. Kiemelten fontos a gyermekorvos, védőnő, az óvodai és iskolai gondozók szerepe is az elváltozások korai felismerésében. Szülőként is érdemes otthon, havonta ellenőrizni a gyermek tartását, járását. Lépésről-lépésre vizsgáljuk át a gyermek hátát, így könnyen észrevehetjük a kisebb eltéréseket is:

Kamaszkori gerincproblémák A kamaszkor jellegzetes problémája a hanyag tartás. Ebben a korban a gyermekek gyorsan nőnek, nehezen kezelik a megváltozott testarányaikat, de e mellett az izmaik fejlődése sem mindig követi a gyors magasságváltozást.



Kamaszkori gerincproblémák

Első lépésként a gyerek előrehajol, és a szülő végighúzza a kezét a gyermek gerincén: észlel-e, lát-e, tapint-e bármilyen elváltozást?

a gyerek előrehajol, és a szülő végighúzza a kezét a gyermek gerincén: észlel-e, lát-e, tapint-e bármilyen elváltozást? Figyeljünk arra is , hogy előrehajláskor vagy álló helyzetben kiemelkedik-e jobban a hát síkjából az egyik lapocka, mint a másik?

, hogy előrehajláskor vagy álló helyzetben kiemelkedik-e jobban a hát síkjából az egyik lapocka, mint a másik? Vizsgáljuk meg , hogy álló helyzetben a vállak egyformán, egy magasságban állnak-e.

, hogy álló helyzetben a vállak egyformán, egy magasságban állnak-e. Figyelmeztető jel lehet, ha a derék, csípő és kar által határolt ív (törzs-kar háromszög) kifejezettebb, nagyobb az egyik oldalon. Sok esetben a tartós hátfájdalom, a hanyagtartás és a csökkent fizikai teljesítőképesség is utalhat gerincferdülésre.

Az egészséges gerincoszlop és a gerincferdülés (Forrás)

Gerincferdülés megelőzése sporttal

Veszélyes lehet a hirtelen kezdett testedzés Azoknak az embereknek, akik csupán egyféle mozgásformához - például a televízió távirányítójának felemeléséhez - szoktak hozzá, kellően elővigyázatosnak kell lenniük, ha aktívan edzeni kezdenek.



Veszélyes lehet a hirtelen kezdett testedzés

A strukturális scoliosis rendszeres ortopédiai kezelést tesz szükségessé.

Ez lehet fizioterápia, fűző, súlyosabb esetben műtét. Megelőzésről tehát funkcionális gerincferdülés esetében beszélhetünk.

A funkcionális scoliosis kialakulására különösen hajlamosít a mozgásszegény életmód. Ha a hosszú, iskolapadban töltött idő otthon is a számítógép, vagy a televízió előtti ücsörgéssel folytatódik, akkor hosszú távon felbomlik az egyensúly a gerinc passzív (csont, ízület) és aktív (izmok) elemei között. A megelőzésben tehát fontos szerepe van a rendszeres mozgásnak, a hátizomzat erősítésének.

Általános iskolában, a 4-5. osztály környékén érdemes elkezdeni a rendszeres sportolást.

Válasszunk olyan sportágat, amelyet a gyermek szívesen végez.

Teniszkönyök, golfkönyök - Hogy kerülje el? Testünk izmai inak segítségével vannak összeköttetésben csontjainkkal. Leggyakrabban sportolás közben fordul elő, hogy valamely izomcsoport (a hajlítást vagy a feszítést végző) túlerőltetődik.



Teniszkönyök, golfkönyök - Hogy kerülje el?

A hátizomzat erősítése szempontjából a legjobb választás az úszás.

Ha aszimmetrikus sportot választunk, mint például a tenisz, mely jellemzően az egyik oldalon jobban erősíti az izmokat, akkor is érdemes kiegészítenünk a sportolást úszással, melynek segítségével az izomzat erősödése egyensúlyba hozható.

A kornak megfelelő edzettségi állapot és testsúly fenntartása csökkentheti a funkcionális gerincferdülés előfordulását.

(Oxygen Medical - Dr. Bányai Tamás, ortopédus, sportorvos)