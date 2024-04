Amit a kéz- és lábujjakban jelentkező ízületi merevségről tudni érdemes

A lakosság nagy része találkozik élete során valamilyen, a csontokat, inakat vagy ízületeket érintő, azaz mozgásszervi betegséggel. Jelen cikkünkben ennek egy gyakori formájával, az ízületi merevséggel foglalkozunk.

Amikor az ízületek körüli szövetek megvastagodnak, mozgatásuk nehezítetté válik. A nem ritkán fájdalommal is járó ízületi merevség egyaránt jelentkezhet a kéz- és a lábujjakban is.

Az ízület magában foglalja az egymással szomszédos csontok végén található porcokat, ízületi tokot és ízületi folyadékot. Az ízületek mozgatása inak és izmok közreműködésével történik. Az inak egy csőhöz hasonló ínhüvelyben helyezkednek el és ízületi nedv segíti mozgásukat. Amikor az ujjhajlító inak ínhüvelyében gyulladás (idegen néven tenoszinovitisz) alakul ki, a megvastagodott hajlító ín az ínhüvely szűkülete miatt nyújtáskor megakad. Idővel maga az ín is begyulladhat, felszínén csomók alakulhatnak ki, ez további mozgásnehezítettséget, merevséget okoz.

Hirdetés

Mik a kockázati tényezők, milyen betegségek veljárója lehet ez a tünet?

Számos rizikófaktort ismerünk, amelyek az állapot kialakulásához vezethetnek:

Rheumatoid arthitis : autoimmun betegség, amikor a szervezet a saját, egészséges sejtjeit támadja, ezáltal gyulladás alakul ki a kéz- és lábujjakban

: autoimmun betegség, amikor a szervezet a saját, egészséges sejtjeit támadja, ezáltal gyulladás alakul ki a kéz- és lábujjakban Köszvény : jellemzője, hogy húgysavkristályok rakódnak le az ízületekben. Leggyakrabban a nagylábujj, a csukló, a könyök és a kéz ízületei érintettek

: jellemzője, hogy húgysavkristályok rakódnak le az ízületekben. Leggyakrabban a nagylábujj, a csukló, a könyök és a kéz ízületei érintettek Kéztőalagút szindróma : gyakori kézprobléma, az alkarban a tenyérig futó, úgynevezett középideg nyomódása következtében fájdalom és zsibbadás jelentkezik

: gyakori kézprobléma, az alkarban a tenyérig futó, úgynevezett középideg nyomódása következtében fájdalom és zsibbadás jelentkezik Pajzsmirigybetegségek : mind a túl-, mind az alulműködés befolyásolhatja az izmok és ízületek szerkezeti felépítését és funkcióját

: mind a túl-, mind az alulműködés befolyásolhatja az izmok és ízületek szerkezeti felépítését és funkcióját Amiloidózis : anyagcsere-betegség, melynek következtében felszaporodó kóros fehérjék az ízületekben lerakódva fájdalmat okozhatnak

: anyagcsere-betegség, melynek következtében felszaporodó kóros fehérjék az ízületekben lerakódva fájdalmat okozhatnak Cukorbetegség (diabetes) : ízületeket érintő szövődménye az úgynevezett pattanó ujj. Ilyenkor az ujj a hajlított pozícióból nehézkesen, jellegzetes hang kíséretében nyújtható ki

: ízületeket érintő szövődménye az úgynevezett pattanó ujj. Ilyenkor az ujj a hajlított pozícióból nehézkesen, jellegzetes hang kíséretében nyújtható ki Sérülés : például ficam, amikor az erőbehatás következtében az ízületi felszínek kimozdulnak helyükből és rendellenes pozícióban maradnak

: például ficam, amikor az erőbehatás következtében az ízületi felszínek kimozdulnak helyükből és rendellenes pozícióban maradnak Fejlődési zavar: gyermekeknél előforduló, ritka állapot, melyben rendellenesen behajlított ujjak figyelhetők meg

Az ínhüvelygyulladásnak létezik egy speciális formája, melyet baktériumok okoznak. A gennyes ínhüvelygyulladás kialakulhat egy sérülés (például tövisszúrás) következtében, illetve a környező szövetekről tovaterjedve is. Az esetek többségében Staphylococcus aureus tenyészthető ki a fertőzés helyén, amely antibiotikumokra jól reagál. Egyes esetekben az ínhüvely irrigálása (öblítése) is szükségessé válhat, míg a súlyosabb fertőzéseknél az orvosoknak el kell távolítani az elhalt szövettörmelékeket.

Hogyan kezelhető az ujjak, lábujjak ízületi merevsége?

Pihentessük az ízületeket és kerüljük el azokat a mozdulatokat, amik az állapot rosszabbodását idézhetik elő.

Gyengéd nyújtó mozdulatokkal enyhíthetünk az ízület merevségén és javíthatjuk a mozgástartományt.

Vény nélkül kapható non-szteroid gyulladáscsökkentőkkel csökkenthető a fájdalom és a gyulladás.

Szükség esetén kortikoszteroid injekciókkal erélyesebb gyulladáscsökkentő hatás érhető el.

Bizonyos esetekben sín viselése ajánlott alvás közben.

Amikor az előzőek nem bizonyultak hatásosnak, illetve ha a helyzet úgy kívánja, elkerülhetetlen a műtét.

Életmódbeli javaslatok

Mivel az ízületi merevség ismétlődő mozdulatok hatására is kialakulhat, így mindenképpen tanácsos azok kerülése. Különösen a markoló vagy csípő mozdulatok abbahagyása javíthat a helyzeten.

A társbetegségek kezelése, szinten tartása szükség esetén gyógyszeresen, illetve például kiegyensúlyozott étrenddel, rendszeres testmozgással szintén előnyös az állapot szempontjából.

Bővebben Mi okozhat ízületi merevséget?

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: What to know about joints locking up in fingers and toes (Medical News Today)