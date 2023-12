Pattanó ujj tünetei, kialakulása és kezelése

Az izmok tartós túlterhelése és a krónikussá váló ínhüvelygyulladás hatására az ujjhajlító ín megvastagszik, csomó alakul ki rajta, az ínhüvelyben történő mozgása ezáltal egyre nagyobb erőkifejtést igényel. Amikor az ínon kialakult csomó átcsúszik az ínhüvely szájadékán, a beteg egy pattanást érzékel. Ez a pattanó ujj.

A pattanó ujj kialakulása

A tenyerünk csukló felőli részén és a csuklónk területén is ínhüvelyben futnak az inak. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy erős védőburok lenne az inak körük. Ebben a burokban mozognak az inak. Az ínhüvelyek nem futnak végig az ín teljes hosszában, az ínhüvely szájadékok jelzik a „borítás” végét. Hogy a mozgás gördülékeny legyen, csúszós folyadék is van az ínak körül, az ínhüvelyben. Amikor behajlítjuk az ujjainkat, az izmok és az inak is megnyúlnak a kézháti részen, ezzel együtt megrövidülnek a tenyéri részen. Így tudjuk mozgatni őket. Amikor kinyújtjuk az ujjainkat, minden pont fordítva történik. A hajlító izmaink sokkal erősebbek, mint az ujjak nyújtását végző izmok.

Ha nagyon megterheljük ezen izmainkat, akkor begyulladnak az ínhüvelyek, besűrűsödik az ízületi folyadék. Ennek az lesz a következménye, hogy az ín egyre nehezebben fog mozogni az ínhüvelyben, az ínhüvelyszájadék megvastagszik, s úgy fog viselkedni, mintha egy szorítógyűrű lenne az ínon. Az ín is megvastagszik, és lesz rajta egy csomó ami a krónikus ínhüvelygyulladás hatására egyre csak nő.

Eleinte a szoros ínhüvelyen keresztül át fogja préselni magát az ínon kialakult csomó, de minél nagyobb lesz a mérete, egyre nehezebben tud a szájadékon átcsúszni, előbb-utóbb megakad. Ekkor át kell erőltetni a csomót a szűkületen. Amikor átbukik a szájadékon a megvastagodott ín, erős pattanást észlel a beteg. Nagyon találó módon, e miatt nevezték el a jelenséget pattanó ujjnak.

Hirdetés

Okok és rizikócsoportok

A kialakulásában több ok is szerepelhet, noha a megerőltetés, gyulladás talaján kialakult esetek száma a legszámottevőbb.

Ínhüvelygyulladás, megerőltetés okozta a szűkületet az ínhüvelyben, és csomó az ínon. Korábbi ínsérülés gyógyulása heggel, csomó az ínon, vagy az ínhüvelyen. Anyagcsere betegségek (cukorbetegség, köszvény), sokízületi, autoimmun gyulladásos kórképek (rheumatoid arthrirtis, SLE) talaján kialakult elváltozás.

A pattanó ujj bármely életkorban előfordul, operáltam már 2 éves kisgyermeket is. Nála nem szerzett, nem gyulladás talaján kialakult, hanem veleszületett deformitás volt az ok. Mégis azt kell mondanom, hogy gyakoribb az előfordulása a középkorú, aktív életet élő embereken, talán egy kicsit gyakoribb nőknél.

A pattanó ujj tünetei

Eleinte csupán annyi tünete van a betegnek, hogy a behajlított ujját nehezebben tudja kiegyenesíteni. Fáj a tenyerében az ínhüvelyszájadék területe. Már a kezdeti stádiumban tapintható az ín és az ínhüvelyszájadék megvastagodása.

Ahogyan súlyosbodik az ínhüvelygyulladás, ezzel a deformitás is, egyre nehezebb kinyújtani az ujjat. Azért a nyújtás nehezített, mert sokkal erősebbek a kéz hajlító izmaink, mint a feszítők. Amikor a csomó olyan nagy lesz az ínon, hogy elakad, egy pattanó hangot lehet hallani, amikor átjutott a szűkület helyén. Ahogy átpattan az ín a szűkületen, mozoghat tovább az ujj. Egy idő után annyira is meg tud akadni, hogy a beteg ki sem tudja nyújtani az ujját, csak ha segít a másik kézével.

A betegség érinthet egy, de akár több ujjat is. Veleszületett kórkép esetén általában mindkét kéz érintett, és több ujj is „pattanhat”.

Alapos fizikális vizsgálattal a tünetek alapján egy mozgásszervi szakorvos pillanatok alatt fel tudja állítani a diagnózist. Nincs szükség semmilyen képalkotó eljárásra.

A pattanó ujj kezelése

Gyulladáscsökkentés

Mivel az betegséget gyulladás, megerőltetés okozza, az elsődleges gyógymód a konzervatív terápia. Minden olyan gyulladáscsökkentő módszert segítségül lehet hívni, amelyek a gyulladást csillapítják. Ezek

a nyugalomba helyezés, pihentetés,

rugalmas pólya vagy rögzítő sínek használat, rögzítő szalag felhelyezése,

jegelés, borogatás,

gyulladás- és fájdalomcsillapító krémek, esetlegesen tabletták alkalmazása.

Sokat tudunk enyhíteni a gyulladáson fizikoterápiás kezelésekkel is. A mozgástartományok visszanyerése céljából minden esetben alkalmazunk gyógytornát is.

Kapcsolódó Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő krémek, gélek - Melyiket válasszuk?

Pattanó ujj műtét

Amennyiben a konzervatív kezelések nem hoznak kielégítő eredmény, vagy már teljesen elakadt az ujj, műtétet szoktunk javasolni. A pattanó ujj műtétet helyi érzéstelenítésben nem illik operálni, e miatt ezen műtéteket csak vezetéses érzéstelenítésben vagy altatásban tudjuk elvégezni. Egynapos sebészeti beavatkozás. A műtét során egy „ablakot” vágunk a szoros ínhüvelyen, ezzel teljesen felszabadítjuk az inat, azonnal szabadon tud mozogni az ín. Ez egy rövid, de nagyon sikeres, látványos műtét. Gyógytorna műtét után is javasolt.

Tanácsok a megelőzés érdekében

Minden olyan megerőltetést, monoton megterhelést kerülni kell, amely a megszokottól eltérő. Mit is jelent ez? Ne fogjunk bele az egész kertet összegereblyézni, az összes fát megmetszeni egyszerre, ha már egy éve nem végeztünk ilyen jellegű munkát! Ha sportolni kezdünk, tartsuk be a fokozatos terhelés szabályait! Ne akarjunk rögtön óriás súlyokkal, nem számú ismétlésekkel edzeni! Ha zenélni kezdünk, ne akarjuk azonnal órákat gyakorolni! Egyszerűen elkerülhető a betegség, ha minden terhelést észszerűen, fokozatosan vezetünk be.

Kapcsolódó Milyen elváltozások okozhatnak még ízületi merevséget?