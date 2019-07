Mozgás fájós térddel - Árt vagy használ a biciklizés és a futás?

Itt a nyár, egyre többen pattannak biciklire, húznak futócipőt. De vajon jót tesznek-e ezzel a térdízületüknek, különösen, ha az eleve problémás? Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista erre a kérdésre adott választ.

A túl sok és a túl kevés is árthat

A Radiological Society of North America megállapítása szerint sem a passzivitás, sem a túlzásba vitt sport nem használ a térdízületeknek. Sőt, mind a nagyon magas, mind a nagyon alacsony fizikai aktivitás rontja a térdízületek állapotát a középkorú felnőtteknél.

Az Egyesült Államokban minden második, 85 éves korú személynek csontízületi gyulladása van a térdében. Becslések szerint 2030-ra a 18 éven felüli amerikaiak közül 67 millióan kapnak majd porckopásról szóló diagnózist. Hasonlóan a legtöbb krónikus betegséghez, az osteoarthritis, azaz a kopásos ízületi gyulladás, vagy az egyszerű porckopás sem vezethető vissza egyetlen egyértelmű okra. Kialakulásában genetikai és életmódbeli tényezők egyaránt szerepet játszanak.

Éppen ezért vizsgálták meg a University of California kutatói, hogyan járul hozzá a fizikai aktivitás a térdízületek kopásához. A kutatók 250, 45-60 év közti személyt követtek nyomon négy éven keresztül. A résztvevőknél kétévente MRI-vizsgálatokkal ellenőrizték a térd porcainak korai elváltozásait és rendszeres szubjektív riportokat is felvettek a tünetekről. A végeredményben kiderült, hogy nem csak az intenzív sporttevékenységet végzők, például a futók térdízületei voltak jobban megviselve, de a legkevésbé mozgóké is. Ebből arra következtethetünk, hogy van egy olyan optimális edzési szint, ami védi a porcokat.

Sokat tehetünk a térdünkért

A kutatási eredmények is arra engednek következtetni, hogy azoknak, akiknek térd- vagy más ízületi problémái vannak, mindenképpen érdemes meghatározni azt az aktivitási szintet és azokat a mozgásformákat, amelyek hozzájárulnak az ízületek és porcok egészségéhez. Ebben pedig ajánlatos szakember tanácsát kérni, nehogy tovább rontsunk a helyzeten.

- Különösen azoknak lehet hasznos megtalálni az optimális aktivitást, akiknél a porckopás, a kopásos ízületi gyulladás több rizikótényezője is megtalálható. Ilyen tényező lehet a túlsúly, a korábbi térdsérülés vagy műtét, illetve a családban halmozódó térdproblémák. Mindenképpen érdemes rászánni magunkat a testsúly rendezésére, hiszen a normál testsúly nem csak a térdekre ró kevesebb terhet, de számos más betegség kockázatát is csökkenti – hangsúlyozza Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista.

- Akut fájdalmak idején pedig a térdeket erősen megterhelő sportokat, például futást vagy a teniszt ajánlatos kiváltani tempós sétával és úszással. Persze a futás vagy a kerékpározás rajongóinak nem muszáj mindent feladniuk, de ehhez meg kell találniuk a fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentés megfelelő formáit.

A fájdalom csökkenésével visszatér a mozgás szabadsága

A már kialakult kopás fájdalommal járhat, ami nem csak a sportolást, de a mindennapi életet is megnehezíti. Éppen ezért nem csak sportolóknak fontos a természetes hatóanyagú fájdalomcsillapítás, amire számos lehetőség nyílik – ismerteti Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialistája.

- Bizonyos térdfájdalmak esetén jól beválhat a lökéshullám-terápia, amely beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét. Ezáltal a kezelések nem csak a fájdalmat csökkentik, de a valódi okot szüntetik meg a sérült szövetek fokozatos regenerálásával. A kezelés során egy gél felvitele után a megfelelő kezelőfejjel a kijelölt helyre juttatunk egy nagy energiájú hullámot. Már az ekkor jelentkező enyhe fájdalom is jelezheti, hogy jó helyen zajlik a kezelés, ami sokszor már az első alkalommal hatékony, de az esetek többségében kúraszerűen hoz tartós eredményt.

Szintén jó megoldás a hialuronsav-tartalmú ízületi injekció. Ha ugyanis hialuronsavas gélt injektálunk az ízületi résbe, az csökkenti az ízületi folyadék belső súrlódását, tehát elősegíti a csúszást. A felhasznált anyag egy átlátszó zselé, amely nagy koncentrációban tartalmaz hialuronsavat. Kifejezetten az ízületbe fecskendezzük ezt a készítményt, amely jelentősen csökkenti a fájdalmat, és visszaállítja az ízület kenését és lökéscsillapítását.

Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, sebész, fájdalomspecialista