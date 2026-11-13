Súlyosabbak lehetnek a menopauza tünetei a 2-es típusú cukorbetegséggel élő nőknél

Egy megfigyeléses vizsgálat eredményei szerint a menopauzás tünetek száma magasabb, súlyosságuk pedig nagyobb volt a 2-es típusú cukorbetegséggel élő középkorú nők körében, mint a cukorbetegségben nem szenvedő nőknél.

Koreai kutatók összesen 296, 40–64 éves koreai nő adatait elemezték. Közülük 220-nak volt 2-es típusú cukorbetegsége vagy prediabétesze, 76 nőnél pedig normális volt a vércukorszint az éhgyomri vércukorérték és a HbA1c-szint alapján. (A prediabétesz a cukorbetegséget megelőző állapot, amikor a vércukorszint már magasabb a normálisnál, de még nem éri el a cukorbetegség diagnózisához szükséges értéket.)

A vizsgálat részletei

A vizsgálatban részt vevő nők 68,6%-a már túl volt a menopauzán (posztmenopauzában volt), 12,8%-uk a menopauza átmeneti időszakában (perimenopauzában), 18,6%-uk pedig még a menopauza előtti életszakaszban (premenopauzában) volt. A menopauzás tüneteket egy erre a célra kidolgozott kérdőív segítségével értékelték.

A 2-es típusú cukorbetegséggel élő nők átlagosan némileg idősebbek voltak, mint a cukorbetegségben nem szenvedők (55,6 év, illetve 53,5 év), és a testtömegindexük (BMI) is magasabb volt (23,4, illetve 21,8). A cukorbetegséggel élő csoportban nagyobb volt a menopauzán már átesett nők aránya is (72,7%, illetve 56,6%).

A kutatók a nők életkorát és más háttér-, illetve egészségi jellemzőit is figyelembe vették az elemzés során. Ezt követően is összefüggést találtak a 2-es típusú cukorbetegség jelenléte és a menopauzás tünetek súlyossága között.

Lásd még A menopauza szakaszai: premenopauza, perimenopauza, posztmenopauza

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A cukorbetegséggel élők posztmenopauzás tünetei

A 2-es típusú cukorbetegséggel élő nők szignifikánsan több menopauzás tünetről számoltak be, mint a cukorbetegségben nem szenvedő társaik. Átlagosan 20,3, illetve 15,88 tünetet jeleztek, és a tünetek súlyosságát értékelő pontszámuk is magasabb volt (36,53, illetve 26,11).

A tünetek típusát tekintve elsősorban a testi (mint pl. a hőhullámok, szívdobogásérzés stb.), valamint a testi és lelki panaszokkal egyaránt összefüggő (pszichoszomatikus) tünetek előfordulásában mutatkozott különbség a két csoport között. A kizárólag pszichológiai, vagyis lelki tünetek gyakorisága nem különbözött érdemben.

A tünetek súlyosságában ugyancsak elsősorban a testi panaszok terén találtak különbséget, a lelki és pszichoszomatikus tünetek esetében nem.

Bár a 2-es típusú cukorbetegséggel élő nők a menopauza valamennyi szakaszában több tünetről számoltak be, mint a cukorbetegségben nem szenvedők, a különbség statisztikailag csak a menopauzán már átesett (posztmenopauzás) nők körében volt jelentős. Ugyanez volt megfigyelhető a tünetek súlyosságánál is: érdemi különbséget csak ebben a csoportban találtak.

Az eredmények értékelése

Az eredmények arra utalnak, hogy a 2-es típusú cukorbetegséggel vagy prediabétesszel élő nőknél gyakoribbak és súlyosabbak lehetnek a menopauzás panaszok. A vizsgálat rámutat a tünetek okozta teher jelentőségére a középkorú, szénhidrátanyagcsere-zavarral élő nők esetében. A kutatók ezért fontosnak tartják, hogy a menopauzás tünetek rendszeres felmérése a középkorú nők cukorbetegség-gondozásának részévé váljon.

Lásd még A menopauza testi és lelki tünetei

DRportal/WEBBeteg - Forrás: Menopausal Symptoms Worse in Women With Type 2 Diabetes (Medscape, 2026)